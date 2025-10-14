Dự báo thời tiết ngày 14/10: Từ Bắc vào Nam hứng mưa dông, đề phòng lốc sét

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 14/10/2025

Trong hai ngày 14-15/10, đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh duy trì hình thái thời tiết mưa vừa, lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ mưa to trên 150mm.

Mưa rào và dông cũng xuất hiện ở trung du và vùng núi phía Đông Bắc Bộ với lượng mưa dao động 20-50mm, có nơi mưa to trên 90mm.

TP Hà Nội có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 30-70mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm trong ngày 14-15/10.

Dự báo thời tiết ngày 14/10, mưa dông xuất hiện tại nhiều khu vực từ Bắc vào Nam, cục bộ mưa to. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ tiếp diễn chuỗi ngày mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối.

Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, tình trạng ngập lụt do lũ tại tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh và TP Hà Nội vẫn còn tiếp diễn ở các xã, phường ven sông, ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Nguy cơ xói lở ven sông, đê sông và sạt lở đất trên các sườn dốc ở các khu vực này.

Trên biển, ngày 14/10, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và khu vực giữa Biển Đông mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 14/10/2025

TP Hà Nội có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 28-30°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, vùng núi có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc có mưa, mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa to. Phía Nam mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa dồn về chiều và tối. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.