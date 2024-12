Loạt tuyến quốc lộ ở Quảng Nam sạt lở, ngập sâu sau mưa lớn kéo dài

(VTC News) -

Chiều 15/12, Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam báo cáo thiệt hại ban đầu về giao thông trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài từ ngày 13 đến 15/12.

Cụ thể, trên tuyến Quốc lộ 40B, một số vị trí từ huyện Tiên Phước đi huyện Bắc Trà My bị sạt lở taluy. Trong đó, vị trí sạt lở nặng nhất là taluy dương tại Km133+00 thuộc xã Trà Nam, huyện Nam Trà My. Cơ quan chức năng phải túc trực, cắm biển cảnh báo và hướng dẫn phương tiện chỉ được di chuyển trên 1/2 mặt đường để đảm bảo an toàn.

Còn tại tuyến Quốc lộ 14B đoạn Km58+100 - Km59+730 thuộc địa phận xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, mặt đường hư hỏng, sình lún khiến người và phương tiện đi lại khó khăn.

Quốc lộ 14B qua địa bàn Quảng Nam hư hỏng nặng khiến một số xe tải bị sa lầy. (Ảnh: Công an)

Cũng do mưa kéo dài, toàn tuyến Quốc lộ 14D qua địa bàn huyện Nam Giang hư hỏng, tạo nhiều hục sâu, nguy hiểm cho người và phương tiện, nhất là vào ban đêm. Cùng đó, tuyến Quốc lộ 14E xuất hiện nhiều vị trí hư hỏng trên đoạn qua địa bàn huyện Thăng Bình, huyện Phước Sơn và huyện Hiệp Đức.

Đặc biệt, trên tuyến Trường Sơn Đông, Hồ Chí Minh, đoạn cầu Dakmi 1 (thuộc Km85+383) bị hư hỏng nặng, hiện chỉ cho xe chở khách dưới 16 chỗ ngồi, xe tải từ 5 tấn trở xuống và xe máy, xe thô sơ, người đi bộ được phép qua qua cầu.

Cạnh đó, một số tuyến tỉnh lộ trên địa bàn Quảng Nam cũng bị bị ngập, hư hỏng gây tắc đường. Cụ thể tuyến tỉnh lộ ĐT 603 bị ngập 10-20 cm tại Km7+200 - Km7+300, tuyến ĐT615B đoạn Km15+800 và Km17+200 bị ngập sâu, có nơi hơn 1m.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam đã đề nghị các đơn vị quản lý, chủ đầu tư các tuyến đường bị sạt lở, sụt lún bố trí nhân lực lắp đặt hệ thống biển báo, hướng dẫn giao thông để người và phương tiện đi lại được đảm bảo an toàn.