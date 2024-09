Lào Cai: 6 người chết, 7 người mất tích, nhiều tuyến đường ngập sâu trong nước

Do chịu ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 (bão Yagi), từ đêm ngày 7 đến sáng 9/9 trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to trên diện rộng gây ngập úng,