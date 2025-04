Loạt trường đại học phía Bắc tăng học phí, mức thu cao nhất 128 triệu đồng/năm

(VTC News) -

Hiện, nhiều trường đại học đã công bố học phí dự kiến áp dụng năm học 2025-2026 để phụ huynh, thí sinh có sự chuẩn bị tốt nhất.

Học phí dự kiến áp dụng năm học mới của một số cơ sở giáo dục tại Hà Nội như sau:

Trường Học phí 2024-2025 Học phí 2025-2026 Học viện Ngân hàng - Chương trình chuẩn: 25-26,5 triệu - Chương trình chất lượng cao, liên kết quốc tế: 37-60 triệu - Chương trình chuẩn: 26,5-28 triệu - Chương trình chất lượng cao, liên kết quốc tế: 40-50 triệu Đại học Thương mại - Chương trình chuẩn: 24-26 triệu - Chương trình định hướng nghề nghiệp, IPOP: 26-35 triệu - Chương trình chuẩn: 24-27,9 triệu - Chương trình IPOP, song bằng quốc tế, tiên tiến: 38,5-65 triệu Đại học Phenikaa 25,2-96 triệu 26,5-128 triệu Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội 53-125 triệu 56-125 triệu Học viện Phụ nữ Việt Nam - Chương trình chuẩn: 11,19-13,74 triệu - Chương trình dạy bằng tiếng Anh: 26,8 triệu - Chương trình chuẩn: 14,4-16,5 triệu (tương đương 30 tín chỉ một năm) - Chương trình dạy bằng tiếng Anh: 26,8 triệu Đại học Mở Hà Nội 19,7-20,3 triệu 21,5-23 triệu Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) Chương trình đào tạo trong nước: 44 triệu Chương trình đào tạo trong nước: 46 triệu

Trước đó, một số trường ở khu vực phía Nam cũng thông báo tăng học phí năm học 2025-2026, trường cao nhất thu 900 triệu đồng/năm học/sinh viên.

Cụ thể, trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) áp dụng mức học phí thấp nhất 30 triệu đồng/năm, cho các chương trình đào tạo hệ tiêu chuẩn, hệ tài năng và kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp. Với chương trình chuyển tiếp quốc tế (Australia, Mỹ, New Zealand), đào tạo 15 ngành, chuyên ngành, dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, học phí 2 - 2,5 năm đầu khoảng 80 triệu đồng/năm; 2-2,5 năm cuối chuyển tiếp sang đại học đối tác, học phí khoảng 560-900 triệu đồng/năm.

So với năm 2024, mức học phí của chương trình chuyển tiếp quốc tế tăng từ 28-101 triệu đồng/năm (năm 2024 là 532-799 triệu đồng/năm).

Trường Đại học Sài Gòn dự kiến điều chỉnh học phí có ngành tăng 1,5 lần so với các khóa trước đó. Đa số các ngành năm trước có học phí 65,8-70,1 triệu đồng/khóa, chất lượng cao từ 109-114 triệu đồng/khóa 4 năm. Năm nay, học phí các ngành này từ 92-129 triệu đồng/khóa.

So với năm ngoái, học phí các chương trình đào tạo tại Đại học Kinh tế TP.HCM tăng hơn 200.000 đồng/tín chỉ.

Trong khi tại trường Đại học Công Thương TP.HCM, học phí năm nay sẽ được điều chỉnh tối đa 10% so với mức học phí của khóa 2024-2028. Cụ thể, mức học phí tối đa cho khóa 2025-2029 dự kiến tối đa khoảng 132 triệu đồng cho toàn khóa (các khoa có thể ít hơn, do số tín chỉ thực hành ít) tăng khoảng 12 triệu đồng so với khóa trước.