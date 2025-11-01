Loạt ồn ào từ tình cảm tới tiền bạc của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt

(VTC News) -

Tối 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TPHCM) khởi tố bị can, bắt tạm giam diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trước khi bị bắt, ngoài hoạt động nghệ thuật và là cái tên quen thuộc trong showbiz, Trương Ngọc Ánh cũng vướng nhiều bê bối từng khiến mạng xã hội dậy sóng.

Liên tục bị réo tên nợ nần

Tháng 3/2024, Trương Ngọc Ánh trở thành tâm điểm chú ý của công chúng khi liên tục bị gọi tên trong vụ nợ lên đến 6,6 tỷ đồng.

Theo đó, vụ nợ nần giữa Trương Ngọc Ánh và Công ty TNHH Universe Media Vietnam (Unimedia) bắt nguồn từ hợp đồng hợp tác sản xuất phim Không thể thiếu nhau (2020).

Thời điểm này, Unimedia tạm ứng 6,6 tỷ đồng cho Công ty TNHH Giải trí Nghệ thuật Liên quốc gia - đơn vị do Trương Ngọc Ánh làm giám đốc và góp vốn lớn.

Sau khi thanh lý hợp đồng, phía công ty Trương Ngọc Ánh cam kết hoàn trả nhưng liên tục trì hoãn, dẫn đến Unimedia khởi kiện tại TAND TP Thủ Đức từ tháng 1/2024, đòi đủ gốc lẫn lãi chậm trả.

Dù Unimedia từng đề xuất giảm nợ xuống 3,3 tỷ đồng với lịch trả dần và các lần gia hạn từ phía bị đơn, khoản tiền vẫn chưa được thanh toán, khiến vụ việc kéo dài hơn 4 năm.

Trương Ngọc Ánh nhiều lần bị réo tên chuyện nợ nần.

Sau đó 2 tháng, Trương Ngọc Ánh tiếp tục gây chú ý khi công khai đòi đối tác khoản nợ 24 tỷ đồng. Nữ diễn viên cho biết đối tác không chịu trả dù đã ký giấy xác nhận công nợ và liên tục hứa hẹn. Sự chậm trễ này khiến công ty chị chịu nhiều hiểu lầm, ảnh hưởng tới uy tín với các nhà cung cấp.

Cùng năm, Trung tâm Tổ chức biểu diễn và Điện ảnh TP.HCM đã khởi kiện công ty của Trương Ngọc Ánh vì khoản nợ 324,3 triệu đồng. Dù đã ký biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng từ tháng 12/2023, phía nữ diễn viên chưa thanh toán như cam kết.

Thời điểm đó, cô cho biết công ty đang đối mặt với khó khăn tài chính sau khi không thể thu hồi khoản công nợ 24 tỷ đồng từ nhà tài trợ kim cương của cuộc thi Miss Earth Vietnam.

Không lâu sau đó, đại diện Trung tâm Tổ chức biểu diễn và Điện ảnh TP.HCM cho biết phía Trương Ngọc Ánh đã thanh toán xong các khoản nợ nên sẽ làm thủ tục rút đơn kiện.

Đầu năm 2025, Trương Ngọc Ánh lần đầu công khai bị đối tác nợ tới 24 tỷ đồng. Cô đăng bài dài trên trang cá nhân, kêu gọi một công ty đối tác thanh toán khoản tiền chậm trễ từ hợp đồng sản xuất phim và tổ chức sự kiện. Theo đó, đối tác đã ký giấy xác nhận công nợ nhưng liên tục trì hoãn, thậm chí né tránh các cuộc gặp gỡ.

Trương Ngọc Ánh thừa nhận vụ kiện tụng kéo dài khiến bản thân suy sụp tinh thần, phải bán tài sản để bù đắp cho đội ngũ nhân viên và đối tác khác vì không muốn ai thiệt thòi vì những biến cố ngoài ý muốn.

Gây xôn xao chuyện tình ái

Bên cạnh những lùm xùm về tài chính, chuyện đời tư của nữ diễn viên này cũng từng tốn không ít giấy mực từ báo chí.

Năm 2005, Trương Ngọc Ánh kết hôn cùng diễn viên Trần Bảo Sơn, sinh được một cô con gái. Cuộc hôn nhân của cặp đôi từng khiến bao người ngưỡng mộ. Tuy nhiên chỉ sau 9 năm, cặp đôi ly hôn vào tháng 4/2014 với lý do được cho là khác biệt về lối sống.

Sau khi "đường ai nấy đi", cặp đôi vẫn giữ mối quan hệ thân thiết để cùng nhau chăm sóc con gái. Trần Bảo Sơn từng tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn năm 2018 rằng anh vẫn ủng hộ những cuộc tình sau của vợ cũ, coi đó là niềm tin trong chuyện tình cảm.

Trương Ngọc Ánh và chồng cũ Trần Bảo Sơn.

Vài năm sau, Trương Ngọc Ánh vướng vào mối tình với nam diễn viên Kim Lý. Tuy nhiên đến cuối năm 2016, Kim Lý thông báo cả hai đã chia tay. Trương Ngọc Ánh từng chia sẻ rằng cô sốc nặng và mất nhiều tháng để vượt qua, thậm chí ảnh hưởng đến sự nghiệp.

Năm 2019, Trương Ngọc Ánh hẹn hò với diễn viên Nguyễn Anh Dũng - tình trẻ kém chị 14 tuổi. Cuối tháng 4/2021, Anh Dũng công khai việc yêu đàn chị bằng bức ảnh ngọt ngào. Dù chênh lệch đến 14 tuổi, Trương Ngọc Ánh và "phi công trẻ" được bạn bè, người hâm mộ khen là xứng đôi.

Thời điểm hẹn hò, Anh Dũng cũng vướng nhiều tin đồn yêu đàn chị để PR bản thân. Tuy nhiên nam diễn viên khẳng định hoàn toàn không có mục đích gây chú ý hay "hâm nóng" tên tuổi. Anh chỉ nghĩ mối quan hệ của cả hai đã đến độ chín, đủ tin tưởng và thấu hiểu để có thể chia sẻ với mọi người.

Trương Ngọc Ánh và tình trẻ chia tay trong âm thầm.

Gần 2 năm qua, cặp đôi vướng tin đồn rạn nứt. Nguyên nhân được bắt nguồn từ việc cả hai không còn xuất hiện cùng nhau như trước và hạn chế tương tác. Anh Dũng cũng không còn cập nhật thông tin, hình ảnh trên mạng xã hội và vắng mặt trong mọi hoạt động của showbiz Việt.

Vào tháng 7/2025, nữ diễn viên xác nhận đã trở về thời độc thân. Trương Ngọc Ánh nói rằng, từng trải qua những thăng trầm trong hôn nhân nên chị chưa nghĩ đến chuyện kết hôn lần nữa.