Loạt ồn ào khó chấp nhận khiến rapper Negav bị khán giả quay lưng

Những ngày qua, rapper Negav - một trong những nghệ sĩ nổi bật tại chương trình Anh trai say hi trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Từng là cái tên được yêu mến, nhưng loạt scandal nhanh chóng khiến hình tượng của nam ca sĩ sụp đổ trong mắt công chúng.

Tháng 9/2024, khi trình diễn tại concert trước hơn 20 nghìn khán giả, Negav có lời nhắn phấn khích gửi tới mẹ: "Khi đứng đây, em muốn nói chuyện với mẹ em. Mẹ ơi, mẹ thấy chưa? Mẹ thấy quyết định cho con nghỉ học đúng chưa?".

Negav gây phẫn nộ vì có nhiều phát ngôn lệch chuẩn.

Câu nói của anh lập tức tạo nên làn sóng phản đối trên mạng xã hội. Cùng với sự việc nói trên, loạt phát ngôn trong quá khứ của Negav cũng bị đăng tải lại, trong đó có việc anh là quản trị viên của một nhóm trên mạng xã hội, chứa các nội dung nhạy cảm, mang yếu tố dung tục. Tại nhóm này, Negav không ít lần sử dụng ngôn từ tục tĩu, thậm chí mang hình ảnh của các nghệ sĩ trong showbiz ra đùa giỡn.

Ngay sau đó, Negav phải gửi lời xin lỗi trên trang cá nhân. Anh viết: "Tôi là Negav, những ngày vừa qua tôi đang sống trong những cảm xúc rất tệ. Tôi suy nghĩ rất nhiều về những điều đã khiến cho rất nhiều người thất vọng.

Tôi nhận thức sâu sắc những sai lầm trong quá khứ là điều không thể đổi thay. Do vậy, một lần nữa, tôi muốn gửi lời xin lỗi tận đáy lòng mình tới ba mẹ, gia đình, những người anh em, các nghệ sĩ, khán giả thân thương, các đối tác và đặc biệt là những người đã vô tình bị ảnh hưởng bởi câu chuyện cá nhân của mình. Đây thực sự là bài học đích đáng và đắt giá của bản thân".

Trước loạt scandal của Negav, nhiều nhãn hàng quyết định gỡ hình ảnh của anh khỏi poster quảng cáo. Tuy nhiên chỉ sau đó vài tháng, nam rapper bắt đầu hoạt động trở lại và nhận được sự ủng hộ của bộ phận người hâm mộ. Thậm chí, anh cũng được công bố sẽ trở lại trong dàn nghệ sĩ của Anh trai say hi mùa 2.

Nam rapper bị khán giả "quay lưng".

Mới đây nhất, một nhãn hàng sản xuất sản phẩm dành cho phụ nữ tổ chức chiến dịch quảng bá tại TP.HCM, với sự xuất hiện của rapper Negav trong vai trò ca sĩ khách mời.

Thông tin này lập tức lan truyền trên mạng xã hội và tạo ra nhiều tranh luận gay gắt. Nhiều ý kiến phản đối việc một thương hiệu gắn liền với hình ảnh phụ nữ lại lựa chọn nghệ sĩ từng có những phát ngôn nhạy cảm trên mạng xã hội.

Nhãn hàng phải hai lần lên tiếng xin lỗi, song khủng hoảng vẫn chưa lắng xuống. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả tuyên bố sẽ quay lưng với nhãn hàng. Những ồn ào trong quá khứ của Negav cũng liên tục bị đào lại.

Hàng loạt các show diễn cũng nhanh chóng gỡ bỏ hình ảnh của Negav trước sự phản ứng của khán giả.

Hôm 21/8, mạng xã hội chia sẻ văn bản được là của Công ty Luật TNHH PN Legal có nội dung liên quan ông Đặng Thành An, nghệ danh là Negav.

Trong văn bản này, Công ty PN Legal cho rằng thời gian gần đây, một số cá nhân, tổ chức liên tục đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, chưa được xác minh, có dấu hiệu xuyên tạc, vu khống ông Đặng Thành An vi phạm pháp luật.

Công ty này cho biết những hành vi trên đã gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín, danh dự và quyền lợi hợp pháp của ông Đặng Thành An, đồng thời có thể bị xử lý theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP, Bộ luật Dân sự 2015 và Bộ luật Hình sự 2015. Đặc biệt, trong văn bản, Công ty PN Legal cho hay Negav đã làm việc với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an (A05).

Cuối văn bản, công ty này nhấn mạnh, yêu cầu các cá nhân, tổ chức chấm dứt ngay việc đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo; đồng thời gỡ bỏ toàn bộ nội dung sai sự thật, vu khống, xúc phạm.

Tuy nhiên, một số nghi vấn cho rằng công ty này đã cắt ghép nội dung, trích dẫn lời của Cục A05 từ năm 2024 vào văn bản ngày 21/8, gây sai lệch về nội dung.

Ngay trong tối cùng ngày, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) thông tin, liên quan văn bản lan truyền trên không gian mạng đề cập đến ông Đặng Thành An (nghệ danh Negav), đơn vị đang mời làm việc với Công ty Luật TNHH PN Legal và cá nhân liên quan để xác minh, làm rõ những nội dung đề cập trong văn bản.

Liên tục vướng ồn ào, tuy nhiên phía nam rapper vẫn giữ động thái im lặng. PV Báo điện tử VTC News cũng đã liên hệ với đơn vị đang trực thuộc quản lý Negav nhưng không nhận được phản hồi.

Negav tên thật là Đặng Thành An, sinh năm 2001. Đam mê âm nhạc từ nhỏ, anh học viết rap từ khi học cấp 2. Cha mẹ cũng ủng hộ anh theo đuổi con đường nghệ thuật. Anh từng học ngành Quản trị công nghệ truyền thông của Đại học Hoa Sen (TP.HCM) nhưng chỉ học được 3 tháng thì nghỉ hẳn. Năm 2018, anh có cơ hội làm việc với nhiều rapper nổi tiếng như Blacka, Datmaniac, Cam, Pjpo, Táo... Năm 2022, Negav gia nhập nhóm GERDNANG cùng với Hieuthuhai và Hurrykng. Từ đây, sự nghiệp âm nhạc của Negav được nhiều người biết đến và yêu thích. Tại chương trình Anh trai say hi năm 2024, Negav thu hút được lượng người hâm mộ đông đảo bởi hình ảnh “Út Khờ” ngây thơ, trong sáng.