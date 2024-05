Loạt cầu tiền tỷ 'đứng bánh' vì thiếu đường dẫn: Quảng Nam chỉ đạo 'nóng'

(VTC News) -

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản gửi các Sở: Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc liên quan đến các dự án đầu tư xây dựng cầu nhưng chậm hoàn thành đường dẫn.

Cầu trên tuyến ĐH7 bắc qua sông Vĩnh Điện ở thị xã Điện Bàn chưa thể đưa vào sử dụng do thiếu đường dẫn.

Theo đó, UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và UBND cấp huyện theo nhiệm vụ được giao làm chủ đầu tư có trách nhiệm rà soát kết quả thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình cầu đường bộ và đường dẫn. Trong đó, báo cáo cụ thể các trường hợp đã xây dựng xong cầu nhưng chưa hoàn thành đường dẫn nên không thể đưa vào sử dụng, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư.

Đồng thời tham mưu, đề xuất các giải pháp để tập trung phối hợp, khẩn trương giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án.

Trong đó, tỉnh Quảng Nam chỉ đạo tập trung các dự án cầu Tam Giang, cầu Tam Tiến, cầu Sông Ngang (huyện Núi Thành); cầu Thanh Nam (TP Hội An); cầu Tây An 1 và Tây An 2 (huyện Duy Xuyên); cầu Trà Đình (huyện Quế Sơn); cầu trên tuyến ĐH14 bắc qua sông Vĩnh Điện - từ xã Điện An đi xã Điện Minh, cầu trên tuyến ĐH7 bắc qua sông Vĩnh Điện (từ xã Điện Thắng Bắc qua phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn)...

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá tình hình thực hiện các thủ tục khai thác và khả năng cung ứng vật liệu xây dựng thông thường, nhất là đất san lấp phục vụ các công trình giao thông; đề xuất giải pháp giải quyết việc khan hiếm vật liệu xây dựng hiện nay để đảm bảo nguồn nguyên liệu phục vụ các dự án.