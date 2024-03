Vướng mặt bằng, cầu hàng trăm tỷ đồng ở Quảng Nam thi công kiểu 'rùa bò'

Trả lời VTC News, lãnh đạo UBND thị xã Điện Bàn lý giải, nguyên nhân khiến dự án đường và cầu ĐH7 chậm tiến độ so với dự kiến là do vướng mặt bằng. "Một số hộ dân không thống nhất giá đền bù, từ đó không chịu bàn giao mặt bằng khiến phần đường dẫn chưa thể triển khai. Mới đây, thị xã làm việc với các hộ dân này và đã thống nhất phương án đền bù. Do vậy, chủ đầu tư sẽ sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị nhà thầu để hoàn thành đường dẫn" - vị lãnh đạo thị xã Điện Bàn thông tin thêm.