Loạt bệnh viện ‘chạy nước rút’ triển khai bệnh án điện tử trước 30/9

Đến thời điểm hiện tại, 25 trong tổng số 42 bệnh viện công lập trực thuộc Sở Y tế Hà Nội (chiếm 59,52%) hoàn tất triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, phục vụ công tác khám chữa bệnh. Trong khi đó, khối bệnh viện ngoài công lập chỉ có 9/48 đơn vị triển khai thành công, tương đương 18,75%.

Việc ứng dụng bệnh án điện tử là một phần trong nỗ lực thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, hướng tới chuyển đổi số toàn diện quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Để đáp ứng yêu cầu này, Sở Y tế Hà Nội đã tham mưu UBND Thành phố ban hành kế hoạch triển khai bệnh án điện tử trên địa bàn, đồng thời ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, yêu cầu các cơ sở y tế hoàn thành việc triển khai trước ngày 30/9.

Bệnh án điện tử là những dữ liệu, thông tin được “số hóa” từ bệnh án thực của bệnh nhân mỗi lần đi khám chữa bệnh.

Để thúc đẩy tiến độ, Sở Y tế tổ chức Hội nghị Chuyển đổi số ngành Y tế năm 2025 với chủ đề “Bệnh án điện tử – Kết nối toàn diện, kiến tạo tương lai số”. Tại đây, lãnh đạo các bệnh viện đã ký cam kết về thời gian triển khai, thể hiện quyết tâm chuyển đổi số toàn diện trong ngành Y tế Thủ đô.

Danh sách các bệnh viện công lập đã hoàn thành triển khai bệnh án điện tử gồm: Xanh Pôn, Phụ sản Hà Nội, Ung Bướu Hà Nội, Nhi Hà Nội, Việt Nam – Cu Ba, Hà Đông, Đống Đa, Thận Hà Nội, Tim Hà Nội...

Với các bệnh viện ngoài công lập, những đơn vị đi đầu bao gồm: Bệnh viện đa khoa Tâm Anh, Vinmec Times City, Bắc Hà, Hồng Ngọc, Mắt Sài Gòn Hà Nội...

Tuy nhiên, Sở Y tế Hà Nội đánh giá, nhiều bệnh viện tư tỷ lệ hoàn thành triển khai bệnh án điện tử còn thấp, có nguy cơ không hoàn thành đúng hạn. Sở đã đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo quyết liệt hơn, yêu cầu người đứng đầu các đơn vị y tế ngoài công lập nêu gương tiên phong, thay đổi tư duy và hành động mạnh mẽ trong chuyển đổi số.

Các bệnh viện được yêu cầu chủ động xây dựng kế hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn thông tin mạng, và bố trí nguồn lực triển khai bệnh án điện tử theo đúng lộ trình.

Việc chuyển đổi số không chỉ góp phần cải cách hành chính, tiết kiệm chi phí, mà còn nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giúp người dân tiếp cận nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Ngành Y tế Hà Nội xác định, bệnh án điện tử là nền tảng quan trọng trong tiến trình xây dựng chính phủ số, quản lý nhà nước hiện đại, góp phần nâng cao hiệu quả phòng bệnh, chữa bệnh, phục vụ người dân mọi lúc, mọi nơi.