Loạt báo tường gây sốt dịp 20/11, học sinh khoe tài cực chất

(VTC News) -

Nhân Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường THCS Hùng Sơn (1975-2025) và 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, trường phát động cuộc thi làm báo trường, khuyến khích học sinh thể hiện khả năng sáng tạo, tinh thần tập thể và gửi gắm tình cảm tri ân tới các thầy cô qua từng trang báo (Ảnh: NVCC)

Ngay sau khi phát động cuộc thi, đông đảo học sinh tham gia sôi nổi. Mỗi lớp đều chủ động xây dựng ý tưởng chủ đề, phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân và cùng nhau hoàn thiện những tờ báo tường đầy màu sắc, mang đậm dấu ấn riêng của tập thể lớp (Ảnh: NVCC)

Tại Trường THPT Ứng Hòa B (Hà Nội), học sinh tích cực tham gia hoạt động làm báo tường. Từ các khâu lên ý tưởng, vẽ minh họa đến trang trí, các em phối hợp thực hiện với tinh thần hào hứng. Hoạt động không chỉ là cuộc thi mà còn tạo cơ hội để tập thể lớp đoàn kết, đồng thời thể hiện sự sáng tạo và tình cảm gửi tới thầy cô (Ảnh: NVCC)

Tờ báo lấy chủ đề là “Sóng Ngầm”, tượng trưng cho những khó khăn, thách thức mà thầy cô và học sinh gặp phải trong quá trình giảng dạy và học tập. Tuy nhiên bằng niềm tin, tinh thần không ngại khó của tập thể lớp cùng với sự tận tâm và chuyên môn vững vàng của thầy cô, các em tin rằng thầy trò sẽ cùng “đạp gió rẽ sóng” để tiến về bến bờ tri thức. Chia sẻ về ý nghĩa của sản phẩm, Hiểu Linh - học sinh lớp 10A1, trường THPT Ứng Hòa B, đồng thời là chủ nhân ý tưởng, cho biết đây không chỉ là tác phẩm dự thi, mà còn là lời nhắn gửi về sự kiên trì, đoàn kết và lòng biết ơn mà cả lớp muốn dành tặng thầy cô trong dịp 20/11 (Ảnh: NVCC)

Sản phẩm sáng tạo đến từ các học sinh Trường TH - THCS - THPT Trần Đại Nghĩa (Đồng Nai) sử dụng hình ảnh con chim làm điểm nhấn chủ đạo và lấy chủ đề “Cánh chim tri ân”. Hình ảnh ấy tượng trưng cho ước mơ, khát vọng bay cao của học sinh, đồng thời thể hiện lòng biết ơn gửi tới những thầy cô - những “cánh chim đầu đàn” dẫn dắt các em trong hành trình học tập (Ảnh: NVCC)

Các cô giáo của Trường TH - THCS - THPT Trần Đại Nghĩa bất ngờ và thích thú trước sự sáng tạo của học sinh các lớp. Từng chi tiết, từng hình ảnh cho đến màu sắc và bố cục đều được các em chăm chút tỉ mỉ, thể hiện khả năng tư duy độc lập và óc thẩm mỹ đáng ngạc nhiên (Ảnh: NVCC)

“Những trang viết và nét vẽ của học sinh không chỉ đẹp mà còn thể hiện sức sống trẻ trung đặc trưng của tuổi học trò. Nhìn các em, tôi cảm thấy hạnh phúc khi được đồng hành cùng những khát vọng ấy, chứng kiến các em nảy nở từ môi trường học tập và trưởng thành theo cách riêng,” cô Thanh Nhàn, Trường TH - THCS - THPT Trần Đại Nghĩa chia sẻ (Ảnh: NVCC)

Tại Trường Tiểu học An Lạc 2 (TP.HCM), các học sinh nhỏ tuổi tích cực tham gia hoạt động làm báo tường, thể hiện tài năng không thua kém các anh chị khoá trên. Mỗi tác phẩm đều mang nét riêng, và những sản phẩm của các học sinh nhỏ tuổi thể hiện đúng sự ngây thơ, hồn nhiên trong từng chi tiết, hình vẽ, cắt dán và trang trí. (Ảnh: NVCC)

Báo tường đến từ THPT Tây Nam (TP.HCM) sử dụng các biểu tượng "hoa sen", "con sếu" trong nét văn hoá của người Việt Nam. Những hình ảnh này không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn ẩn chứa thông điệp về sự trong sáng, kiên cường và tinh thần hiếu học của người Việt. Qua sản phẩm, các học sinh muốn gửi gắm lòng biết ơn sâu sắc tới thầy cô - những người dẫn dắt, truyền cảm hứng và nâng cánh cho từng thế hệ học trò bay cao, bay xa trên con đường tri thức.