Loại rau gia vị quen thuộc giúp giảm viêm mũi, ngăn cảm lạnh hiệu quả

(VTC News) -

Lá tía tô là loại rau gia vị quen thuộc trong nhiều món ăn Việt, không chỉ giúp tăng hương vị mà còn được Đông y và y học hiện đại ghi nhận về giá trị dược liệu.

Theo lương y Bùi Đắc Sáng (Hội Đông y TP Hà Nội), nước lá tía tô có thể hỗ trợ làm giảm các phản ứng dị ứng như viêm mũi, viêm da nhờ các hoạt chất sinh học có trong cây.

Khi nấu nước uống, tía tô phát huy tác dụng làm giãn mạch máu dưới da, kích thích tuyến mồ hôi hoạt động, từ đó hỗ trợ hạ sốt, giảm nghẹt mũi và co thắt phế quản – triệu chứng phổ biến trong các đợt cảm lạnh, dị ứng thời tiết.

Tía tô cũng chứa hàm lượng đáng kể sắt và vitamin C, giúp phòng ngừa thiếu máu, đồng thời làm ấm phổi, tăng cường miễn dịch tự nhiên. Những người hay bị cảm lạnh, ớn lạnh, sốt nhẹ khi uống nước tía tô sẽ thấy dễ chịu hơn. Ngoài ra, loại lá này còn phù hợp trong hỗ trợ điều trị các bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa.

Lá tía tô là loại rau gia vị quen thuộc trong nhiều món ăn Việt.

Theo y học cổ truyền, lá tía tô có vị cay, tính ấm, giúp tán hàn, thúc đẩy lưu thông khí huyết, tiêu đờm, bổ phổi, làm dịu cơn hen và thậm chí được dùng trong các bài thuốc an thai, giải độc, chữa rắn cắn.

Y học hiện đại cũng ghi nhận trong lá và hạt tía tô chứa nhiều hoạt chất quý như tinh dầu dễ bay hơi, axit amin, sắt, canxi, phốt pho, vitamin A, C... Đặc biệt, axit alpha-linoleic trong dầu tía tô có thể chuyển hóa thành DHA – thành phần quan trọng của hệ thần kinh và não bộ. Nhờ đó, tía tô còn có tác dụng cải thiện các chứng viêm da dị ứng, viêm phế quản, khó tiêu.

Tía tô có thể dùng theo nhiều cách: ăn sống kèm món ăn, nấu canh, pha trà hoặc đun lấy nước uống hằng ngày.

Lưu ý khi sử dụng nước lá tía tô

Phụ nữ mang thai, đang cho con bú, người có cơ địa yếu hoặc mắc bệnh lý đặc biệt nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

Không nên uống quá nhiều, chỉ nên sử dụng 1-2 cốc mỗi ngày.

Lá tươi nên bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, còn lá khô cần để nơi khô ráo, tránh ẩm mốc.

Không nên sử dụng nước tía tô đã ngâm lâu vì có thể gây mất khí trong cơ thể, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Dù là rau gia vị dân dã, lá tía tô nếu được sử dụng đúng cách sẽ trở thành một bài thuốc hỗ trợ sức khỏe hiệu quả, đặc biệt trong những thời điểm giao mùa dễ gây viêm mũi, cảm lạnh.