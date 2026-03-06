Lộ trình taxi điện 2030: Khi niềm tin cần được sạc đầy

(VTC News) -

Mỗi buổi sáng, bước ra khỏi cửa nhà ở phố Định Công, chị Thu Mai (42 tuổi) đối mặt với một "bản giao hưởng" hỗn loạn: Dàn xe ô tô xếp hàng 2, hàng 3, không gian nóng nực, tiếng động cơ ồn ào, mùi khí thải nồng nặc. Phần nhiều sự khó chịu đến từ những chiếc taxi xăng đời cũ.

"Có những ngày trời nồm ẩm, mùi xăng xe quẩn quanh trong ngõ không thoát đi đâu được. Hôm nào gọi trúng một chiếc taxi đời cũ, cái mùi da cũ trộn lẫn mùi nhiên liệu trở thành nỗi ám ảnh khiến tôi say xe ngay cả khi chưa lăn bánh", chị Mai chia sẻ.

Đường phố Hà Nội sẽ bớt ngột ngạt hơn khi chuyển đổi 100% taxi sang xe điện.

Sự khó chịu của chị Mai không phải cá biệt. Nhiều thập kỷ qua, taxi xăng đã vô tình trở thành một trong những nguồn phát thải và tiếng ồn tại các điểm nóng giao thông.

"Nhìn người lại ngẫm đến ta"

Anh Nam (35 tuổi, chuyên viên tư vấn đầu tư của một ngân hàng lớn) có góc nhìn đối chiếu từ những chuyến công tác. Anh kể, tại Singapore hay các khu trung tâm Bangkok hiện nay, hình ảnh taxi xăng đang dần lùi vào dĩ vãng.

"Ở Singapore, chính phủ họ làm rất quyết liệt. Taxi điện không chỉ là phương tiện, nó là biểu tượng của một quốc gia sạch. Bước lên một chiếc xe điện, sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối giúp tôi có thể làm việc hoặc nghỉ ngơi ngay giữa dòng xe cộ đông đúc. Họ không gọi đó là 'bảo vệ môi trường' một cách xa vời, họ gọi đó là tối ưu hóa trải nghiệm sống", anh Nam nhận định.

Theo anh, Hà Nội đang đứng trước một cơ hội tương tự. Việc thành phố ban hành Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 27/2/2026, đặt mục tiêu hoàn tất 100% taxi xanh vào năm 2030, là một bước đi sòng phẳng với tương lai.

Những con số biết nói

Theo số liệu thống kê mới nhất tính đến đầu năm 2026, Hà Nội hiện có hơn 14.300 xe taxi đang hoạt động, trong đó gần 8.800 xe đã chuyển sang xe điện (chiếm tỷ lệ hơn 60%). Tuy nhiên, nếu tính tổng số lượng xe dự kiến phải chuyển đổi đến năm 2030, bao gồm cả các xe đang ngừng hoạt động hoặc chờ thay thế, con số lên tới gần 28.000 xe.

Lộ trình cụ thể của thành phố được thiết lập theo từng nấc thang rất sát sao: Năm 2026 đạt tỷ lệ 63 - 64% taxi điện. Đến năm 2030 hoàn thành chuyển đổi taxi xanh 100%.

Đánh giá về tính khả thi của lộ trình này, anh Nam tỏ ra khá lạc quan: "Tôi tin mốc 2030 là hoàn toàn khả thi nếu nhìn vào tốc độ phủ sóng hiện nay. Hiện tại chúng ta đã đi được hơn một nửa quãng đường (60%). Cái hay của kế hoạch 74 là thành phố không chỉ ra lệnh, mà còn tính đến các 'điểm sạc' niềm tin cho doanh nghiệp như hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng và ưu đãi thuế".

Cần sự đồng bộ

Dù lộ trình rất triển vọng, vẫn còn đó những góc nhìn thực tế cần lưu tâm. Ông Hùng (62 tuổi, cán bộ hưu trí) có những băn khoăn nhất định: "Chúng ta đang tập trung vào taxi, nhưng nỗ lực xanh hóa cần phải đi đôi với việc nâng cấp toàn bộ hệ thống giao thông công cộng. Taxi điện nên là một mắt xích trong một hệ sinh thái xanh tổng thể bao gồm cả Metro và xe buýt điện".

Cần giải pháp đồng bộ cho phương tiện cá nhân và công cộng trong công cuộc chuyển đổi xanh. (Ảnh minh hoạ)

Để đáp ứng lộ trình này, hạ tầng trạm sạc đang được Hà Nội đẩy mạnh thần tốc. Tính đến đầu năm 2026, các xã phường đã đề xuất gần 1.400 vị trí lắp đặt trạm sạc, trong đó riêng khu vực Vành đai 1 đã rà soát được 115 vị trí đắc địa tại các bãi đỗ xe, vườn hoa và không gian công cộng.

Phía sau tay lái là sinh kế

Nỗi lo lớn nhất nằm ở những người trực tiếp vận hành. Từ nay đến năm 2030 còn 5 năm, đây là một khoảng thời gian ngắn đối với một vòng đời đầu tư xe. Chị Mai, dù ủng hộ xe điện, cũng bày tỏ sự thấu hiểu với các tài xế: "Đối với họ, chiếc xe là tài sản lớn nhất. Chuyển đổi là một khoản đầu tư lớn".

Tuy nhiên, niềm lạc quan vẫn len lỏi trong những câu chuyện vỉa hè. Nhiều tài xế đã chuyển sang xe điện chia sẻ rằng họ không còn mệt mỏi vì mùi xăng xe mỗi ngày, sạc điện đang được hỗ trợ giúp giảm chi phí vận hành, thu nhập thực tế tăng lên.

"Tôi sẵn sàng ủng hộ xe xanh, và tôi thấy nhiều người xung quanh cũng vậy", chị Mai nói. "Hà Nội 2030 trong hình dung của tôi là một thành phố yên tĩnh hơn, trong lành hơn. Đó là một tương lai xứng đáng để chúng ta nỗ lực ngay từ bây giờ".

Xe taxi điện hiện chiếm khoảng 60% tổng số taxi đang chạy trên đường phố Hà Nội.

Lộ trình 2030 của Hà Nội không chỉ là việc thay thế một loại động cơ này bằng một loại động cơ khác. Đó là cuộc thay đổi tư duy về phát triển đô thị. Người dân Thủ đô không cần những lời kêu gọi sáo rỗng, họ cần những chiếc xe sạch, những con phố yên tĩnh và một cơ chế hỗ trợ minh bạch.

Khi "nỗi đau" về ô nhiễm môi trường và khói bụi được thay thế bằng sự tiện nghi và niềm tin được bồi đắp từ các chính sách hỗ trợ thực chất, lộ trình 100% taxi điện sẽ không còn là một con số trên giấy, mà là một thực tế hiện hữu trong mỗi nhịp thở của người dân Thủ đô.