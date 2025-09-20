Mỹ tuyên bố tiêu diệt chỉ huy cấp cao của IS ở Syria

(VTC News) -

Trong tuyên bố, quân đội Mỹ cho biết, cuộc đột kích ở Syria ngày 19/9 đã xác nhận tiêu diệt Omar Abdul Qader, người được cho là “đang tìm cách tấn công Mỹ”.

Cơ quan an ninh Iraq cho biết nhân vật này giữ vai trò đứng đầu các hoạt động bên ngoài và an ninh của IS. Người này bị cáo buộc giám sát các vụ tấn công ở nhiều quốc gia, trong đó có vụ đánh bom đại sứ quán Iran tại Lebanon, đồng thời lên kế hoạch cho các hoạt động tại châu Âu và Mỹ nhưng đã bị ngăn chặn nhờ công tác tình báo.

Một chiếc F-22 Raptor bay trong khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM). (Ảnh: Theo Times of Israel)

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết không rõ có dân thường nào thiệt mạng trong chiến dịch hay không. Trước đó, CENTCOM cũng đã tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào các nhân vật IS tại Syria. Quan chức Mỹ cảnh báo nhóm này đang tìm cách khôi phục hoạt động sau sự sụp đổ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad vào tháng 12 năm ngoái.

Trong khi đó cùng ngày, quân đội Iraq cũng thông báo Abdul Qader đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích phối hợp tại Syria. Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo, vốn từng kiểm soát phần lớn lãnh thổ Iraq và Syria, đã bị đánh bật khỏi các thành trì cuối cùng vào năm 2019 nhưng vẫn duy trì các mạng lưới bí mật và tiến hành những vụ tấn công rải rác.

IS từng kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn tại Iraq và nước láng giềng Syria vào năm 2014. Lực lượng vũ trang Iraq với hỗ trợ từ liên quân nước ngoài đẩy lùi IS vào năm 2017. Hai năm sau, IS bị đánh bại hoàn toàn tại Syria.

Dù không còn kiểm soát vùng lãnh thổ nào, tàn dư IS vẫn hoạt động và liên tục tổ chức các cuộc tấn công quy mô nhỏ. Mỹ phối hợp với Iraq và Lực lượng Dân chủ Syria, với nòng cốt là dân quân người Kurd, triển khai nhiều chiến dịch chống IS tại khu vực biên giới Iraq - Syria trong năm qua.