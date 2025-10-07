Giành lại sự sống cho cụ ông 95 tuổi đột quỵ liệt toàn thân

(VTC News) -

Thông tin từ Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM), sáng 24/8, Khoa Cấp cứu tiếp nhận cụ ông N.V.L (95 tuổi) trong tình trạng nguy kịch.

Cụ đột ngột yếu liệt hoàn toàn nửa người bên phải, nói khó, mặt méo và đã ở giờ thứ 11 sau khi khởi phát đột quỵ, vượt xa "giờ vàng" thông thường, tình trạng tổn thương não rất nặng.

Ngay lập tức, quy trình báo động đỏ đột quỵ được kích hoạt, cụ L. được ưu tiên đưa đi chụp CT-scan đa lát cắt.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh xác nhận một tình huống tối cấp: tắc động mạch cảnh trong và động mạch não giữa bên trái – những mạch máu chính nuôi dưỡng gần như toàn bộ bán cầu não của người bệnh.

Sức khoẻ của cụ ông 95 tuổi hồi phục ngoạn mục sau đột quỵ.

Đội ngũ bác sĩ nhận định ca bệnh này là một thách thức lớn. Người bệnh 95 tuổi, tắc mạch máu lớn, nguy cơ biến chứng và tử vong rất cao.

PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng - Trưởng khoa Bệnh lý mạch máu não, Bệnh viện Nhân dân 115, chia sẻ: “Mỗi phút trôi qua là hàng triệu tế bào não không thể phục hồi. Người bệnh đã vượt quá "giờ vàng" điều trị thuốc tiêu sợi huyết, với chẩn đoán tắc mạch lớn như vậy, phương pháp tối ưu và duy nhất là phải can thiệp mạch não lấy huyết khối.

Dù biết rằng thực hiện kỹ thuật này trên một cơ thể 95 tuổi với nhiều bệnh nền và hệ thống mạch máu đã lão hóa là vô cùng rủi ro, nhưng nếu không hành động, người bệnh chắc chắn sẽ đối mặt với di chứng tàn phế nặng nề. Chúng tôi quyết định phải nỗ lực tới cùng để giành lại sự sống cho người bệnh".

Người bệnh được chuyển khẩn cấp đến phòng can thiệp kỹ thuật số xóa nền. Lúc 9h45 sáng 24/8, ê-kip can thiệp mạch sử dụng một ống thông siêu nhỏ được luồn khéo léo từ động mạch đùi, đi ngược dòng máu, vượt qua quai động mạch chủ để lên đến tận mạch máu não bị tắc kéo phần máu đông ra.

Sau 55 phút căng thẳng, dòng máu lên não của người bệnh đã được tái thông hoàn toàn, đạt mức độ TICI 3 – mức phục hồi tưới máu tối đa.

Hiện, tình trạng người bệnh hồi phục ngoạn mục. Từ tình trạng liệt hoàn toàn, sức cơ nửa người phải của cụ đã hồi phục lên mức 4/5, gần như bình thường. Cụ hoàn toàn tỉnh táo, giao tiếp tốt và bắt đầu tự ăn uống được.