Liên kết VNeID nhận 100.000 đồng, khách được ngân hàng tặng thêm tiền

(VTC News) -

Trưa 1/9, đại diện ACB cho biết, ngân hàng đã triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt nhân dịp Quốc khánh 2/9: khách hàng mở mới tài khoản,và liên kết với định danh điện tử VNeID và trải nghiệm hệ sinh thái số ACB ONE sẽ nhận combo quà tặng gồm 100.000 đồng từ Chính phủ và đến 350.000 đồng từ ACB.

Cụ thể, combo quà tặng gồm hai phần: phần thứ nhất, tặng 50.000 đồng cho khách hàng mới khi mở tài khoản eKYC (định danh điện tử) và liên kết VNeID thành công. Phần thứ hai, ACB dành ưu đãi đến 300.000 đồng cho khách hàng giao dịch du lịch, giải trí trên ứng dụng ACB ONE.

Các ưu đãi này bao gồm giảm giá vé xe, khách sạn, tour du lịch, vé vui chơi, data 4G/5G, đồng thời cộng thêm lợi ích như lãi suất tiết kiệm online cao hơn tại quầy và bộ sưu tập e-voucher đa lĩnh vực chỉ từ một điểm thưởng thông qua chương trình ACB Rewards...

Nhiều ngân hàng tặng quà trị giá cả trăm nghìn cho người dân dịp lễ 2/9. (Ảnh: Đại Việt)

Còn theo đại diện HDBank, ngân hàng này cũng triển khai chương trình ưu đãi cho khách hàng trong dịp 2/9. Cụ thể, khách hàng sẽ được nhận ngay 50.000 đồng và cơ hội trúng 1 chỉ vàng SJC khi liên kết tài khoản trên ứng dụng VNeID.

“Chỉ 10.000 khách hàng được tặng 50.000 đồng/người khi thực hiện liên kết tài khoản và những khách hàng liên kết tài khoản HDBank với tài khoản an sinh xã hội trên VNeID được ghi nhận ở các mốc 99, 299, 699, 999, 1.999, 2.999, 3.999... đến cuối là 59.999 mới được tặng 1 chỉ vàng”, đại diện HDBank nói.

Không đứng ngoài cuộc, Ngân hàng TPBank cũng công bố chương trình khuyến mãi tặng thêm 100.000 đồng cho khách hàng khi liên kết tài khoản TPBank với tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

"Tổ quốc tặng bạn 100.000 đồng, TPBank tặng thêm ngay 100.000 đồng khi bạn liên kết tài khoản TPBank với tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID", trên Fanpage của TPBank ghi rõ.

Theo đại diện TPBank, chương trình này sẽ áp dụng cho 2.980 khách hàng đầu tiên thực hiện liên kết thành công. Riêng với cán bộ nhân viên của TPBank, ngân hàng áp dụng ưu đãi cho 200 người đầu tiên tham gia chương trình. Chương trình được áp dụng trên phạm vi toàn quốc từ ngày 29/8 đến ngày 30/9.

Đối với Ngân hàng BIDV, khi khách hàng mở mới tài khoản trên SmartBanking sẽ nhận thêm quà tặng lên tới 630.000 đồng, bao gồm 30.000 đồng khi mở tài khoản và thực hiện một giao dịch ghi nợ từ 50.000 đồng và khách hàng được tặng 150.000 đồng trong mỗi tuần (tối đa 4 tuần) khi đáp ứng các điều kiện kèm theo của ngân hàng.

Ngân hàng VietinBank cũng dành tặng combo 250.000 đồng cho khách hàng mở mới tài khoản mới qua eKYC. Ngoài ra, Vietinbank còn tặng khách hàng tài khoản số đẹp trị giá đến 5 triệu đồng. Các ưu đãi áp dụng đến hết ngày 2/9.

Theo ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News, đến sáng 1/9, nhiều người cho biết đã liên kết thành công tài khoản ngân hàng với tài khoản An sinh xã hội trên ứng dụng VNeID để nhận quà 100.000 đồng ăn Tết Độc Lập.

Để nhận 100.000 đồng qua VNeID, người dân cần có tài khoản định danh điện tử cấp 2, có tài khoản ngân hàng và tích hợp vào tài khoản hưởng An sinh xã hội trên VNeID.

Trường hợp người già, trẻ nhỏ, người dân chưa nâng cấp tài khoản VNeID cấp độ 2, nếu không thuận tiện nhận quà dịp Quốc khánh qua ứng dụng VNeID, sẽ được nhận bằng hình thức trực tiếp (100.000 đồng/người). Việc chuyển quà được yêu cầu hoàn thành trước ngày 2/9.