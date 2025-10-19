Liên Bỉnh Phát: Từ MC hội chợ, phục vụ đến 'Lương Triều Vỹ của Việt Nam'

(VTC News) -

Tối 18/10 tại Đài Loan (Trung Quốc), Liên Bỉnh Phát được xướng tên ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của Giải thưởng Kim Chung (Golden Bell Awards) – một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu châu Á dành cho phim truyền hình.

Anh trở thành diễn viên Việt Nam đầu tiên được vinh danh ở đấu trường danh giá bậc nhất xứ Đài.

Liên Bỉnh Phát nhận giải "Nam diễn viên xuất sắc nhất" của giải thưởng Kim Chung, tối 18/10.

Báo Trung ca ngợi là "Lương Triều Vỹ của Việt Nam"

Theo nhận định của ban giám khảo Kim Chung lần thứ 60, Liên Bỉnh Phát được trao giải nhờ diễn xuất tinh tế, tự nhiên, “không để lộ dấu vết kỹ thuật”. Anh hóa thân đầy cảm xúc vào vai một bác sĩ Việt Nam nơi đất khách, trải qua cuộc đấu tranh sinh tồn và giữ gìn phẩm giá giữa nghịch cảnh.

Khả năng thoại linh hoạt giữa tiếng Trung và tiếng Anh được giới chuyên môn đánh giá là “rất hiếm ở một diễn viên nước ngoài”.

China Times ví Liên Bỉnh Phát như “Lương Triều Vỹ của Việt Nam”.

Giới truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) nhanh chóng gọi đây là “chiến thắng lịch sử của diễn viên Việt”. China Times ví anh như “Lương Triều Vỹ của Việt Nam”. Trong khi đó, Marie Claire Taiwan, Style.Udn và Mirror Media đồng loạt gọi đây là “cột mốc đưa điện ảnh Việt Nam tiến gần hơn đến bản đồ châu Á”.

TBVS nhấn mạnh: “Chiến thắng của Liên Bỉnh Phát là bước ngoặt, khẳng định tài năng và bản lĩnh của diễn viên Việt giữa sân chơi khu vực".

Trên trang cá nhân, Liên Bỉnh Phát nhận hàng trăm lời chúc mừng từ đồng nghiệp và khán giả trong nước. Ca sĩ Quốc Thiên, diễn viên Hồng Ánh, Tiến Luật, Kiều Trinh, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, Nguyễn Hoàng Điệp hay nhà sản xuất Hằng Trịnh.. đều bày tỏ niềm tự hào khi một diễn viên Việt lần đầu được vinh danh tại Kim Chung – giải thưởng từng ghi dấu nhiều tên tuổi lớn của châu Á.

Từ sinh viên tỉnh lẻ đến nam thần điện ảnh Việt

Liên Bỉnh Phát sinh năm 1990 tại Kiên Giang, từng là thủ khoa ngành Du lịch của Đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM). Nam diễn viên kể, thời sinh viên, bản thân anh phải đi làm thêm đủ thứ việc từ phục vụ quán cà phê, nhà hàng, giao hàng, rồi đi múa trong các đội khánh tiết, nhà hàng tiệc cưới… để kiếm thêm thu nhập.

“Ngày tôi đi nhận bằng tốt nghiệp, phải xin quản lý nhà hàng cho nghỉ một ngày,” anh nhớ lại. Không ngần ngại bắt đầu từ con số 0, Phát tìm đến công việc MC hội chợ, dẫn sự kiện ở các tỉnh để rèn giũa khả năng nói trước đám đông.

Anh nói: “Việc học và làm việc trái chuyên ngành tạo cho tôi nhiều khó khăn. Nhận thấy bản thân mình yếu về kỹ năng giao tiếp dù học về du lịch, tôi tìm cơ hội làm MC hội chợ, sự kiện ở chợ của các tỉnh. Chính những trải nghiệm này giúp tôi có thêm nhiều kinh nghiệm sống”.

Không xuất thân từ trường lớp điện ảnh, Liên Bỉnh Phát từng đặt cho bản thân giới hạn 2 năm thử sức với nghệ thuật, nếu không trụ được, anh sẽ quay về ngành du lịch. Nhưng cơ duyên đến khi anh được đạo diễn Leon Lê chọn vào vai chính Dũng "Thiên Lôi” trong phim Song Lang (2018). Vai diễn đầy nội tâm ấy đã thay đổi cuộc đời anh.

Liên Bỉnh Phát không xuất thân từ trường lớp điện ảnh, nhưng từng bước khẳng định bản thân.

Song Lang giúp Liên Bỉnh Phát giành giải Diễn viên triển vọng tại Tokyo Gemstone Award, tiếp đó là danh hiệu Ngôi sao châu Á mới tại Asian Stars Up Next Award (2019). Anh được khán giả nhớ đến với ánh mắt buồn sâu thẳm và phong thái điềm đạm, khác biệt giữa dàn diễn viên trẻ.

Sau thành công ấy, Liên Bỉnh Phát góp mặt trong nhiều dự án như Quý cô thừa kế, Ngôi nhà bươm bướm, Điên tối hay Come and Go (Nhật Bản, 2021). Dù không phải phim nào cũng đạt doanh thu cao, nhưng anh luôn được đánh giá là nghiêm túc, kỷ luật và không ngừng tiến bộ.

Anh từng chia sẻ: “Tôi chọn cách tiến chậm mà chắc. Có người chạy thật nhanh để về đích, tôi thì muốn vừa đi vừa dưỡng sức. Quả ngọt chỉ ý nghĩa khi hái được bằng nỗ lực thật sự.”

Không chỉ giới hạn ở điện ảnh, Liên Bỉnh Phát còn trở thành gương mặt quen thuộc trong các chương trình truyền hình thực tế như Running Man Vietnam, Ơn giời cậu đây rồi, Anh trai vượt ngàn chông gai… Với hình ảnh vừa mạnh mẽ, vừa chân thành, anh được khán giả yêu mến gọi bằng biệt danh “mầm non giải trí” - cách thể hiện tình cảm dành cho sự dễ thương và nỗ lực không ngừng của anh.

Sở hữu gương mặt điển trai với đường nét nam tính, ánh mắt sâu và vóc dáng săn chắc, Liên Bỉnh Phát từng được xếp vào top 100 gương mặt đẹp nhất châu Á, được dân mạng ví là “vẻ đẹp tuyệt đối điện ảnh”. Chính ngoại hình điện ảnh cùng lối diễn xuất chân thật giúp anh trở thành cái tên sáng giá của Việt Nam trong mắt truyền thông quốc tế.

Gần đây, Liên Bỉnh Phát tiếp tục tham gia phim Quán Kỳ Nam – tác phẩm lấy bối cảnh TP.HCM thập niên 1980 do Leon Lê đạo diễn, đóng cùng Đỗ Thị Hải Yến. Đây được xem là dự án hứa hẹn tiếp nối chuỗi thành công sau chiến thắng vang dội tại Kim Chung.

Sống đơn giản, làm những điều mình thích

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Liên Bỉnh Phát từng chia sẻ anh không mưu cầu hào quang nhất thời: “Tôi sống đơn giản, làm những điều mình thích. Có người tham vọng về danh vọng hay tiền bạc, còn tôi chỉ muốn khẳng định mình bằng nỗ lực thật sự. Con đường tôi chọn có thể chậm, nhưng chắc. Tôi muốn sống sao cho đáng, bởi quả ngọt chỉ ý nghĩa khi hái được từ sự phấn đấu".

Nam diễn viên sống đơn giản, làm những điều mình thích.

Anh luôn giữ quan niệm sống giản dị: đồng tiền không quyết định hạnh phúc, nhưng phải làm việc chăm chỉ để đảm bảo tài chính và tự do lựa chọn. Sau 5 năm hoạt động nghệ thuật, Liên Bỉnh Phát cho biết anh hài lòng với cả đời sống vật chất lẫn tinh thần hiện tại.

Về đời tư, nam diễn viên cho biết anh đang hạnh phúc bên người yêu nhưng chưa nghĩ đến hôn nhân. “Mỗi ngày được làm việc, có người thân bên cạnh để chia sẻ buồn vui là tôi đã mãn nguyện", anh chia sẻ.