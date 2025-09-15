Nam diễn viên Việt đầu tiên tranh giải thưởng Kim Chung

(VTC News) -

Ban tổ chức Golden Bell Awards (Giải Kim Chung) - một trong ba giải thưởng danh giá nhất của ngành giải trí Đài Loan - vừa công bố danh sách đề cử năm nay.

Gây chú ý là sự góp mặt của diễn viên Liên Bỉnh Phát, được đề cử hạng mục Best Leading Male (Nam diễn viên chính xuất sắc nhất) nhờ vai bác sĩ Phạm Văn Ninh trong series The Outlaw Doctor (Bác sĩ tha hương). Đây là lần đầu tiên diễn viên Việt được đề cử ở giải thưởng này.

Liên Bỉnh Phát được đề cử "Nam chính xuất sắc nhất" tại giải thưởng Kim Chung.

Chia sẻ trên trang cá nhân, Liên Bỉnh Phát bày tỏ niềm hạnh phúc khi lần đầu tiên bước chân vào đường đua Kim Chung.

The Outlaw Doctor là bộ phim Đài Loan đầu tiên Liên Bỉnh Phát tham gia, thuộc thể loại tâm lý - tội phạm kết hợp y khoa, xoay quanh chủ đề y tế, lao động nhập cư và những mảng tối xã hội.

Trong phim, Liên Bỉnh Phát vào vai Phạm Văn Ninh, vốn là bác sĩ chuyên nghiệp có giấy phép hành nghề. Tuy nhiên, để cứu mẹ, anh sang Đài Loan và thực hiện một số công việc bất hợp pháp. Phạm Văn Ninh liên tục rơi vào các tình huống nguy hiểm, chấp nhận hoạt động ngầm để kiếm sống và đưa mẹ về nước.

Nhân vật của anh vừa là một lương y tận tâm, vừa là người đàn ông chật vật giữa trách nhiệm, tình thân và bóng tối của những bí mật bị che giấu. Vai diễn đòi hỏi sự đào sâu tâm lý, mang đến cho Liên Bỉnh Phát cơ hội bộc lộ khả năng diễn xuất đa chiều, từ giằng xé nội tâm đến sức mạnh của lòng nhân ái.

Anh là diễn viên Việt Nam đầu tiên được đề cử ở giải thưởng này.

Bộ phim khi phát sóng đã nhận được đánh giá tích cực từ giới chuyên môn lẫn khán giả, với số điểm 8/10 trên chuyên trang bình phim Douban. Tác phẩm được khen ngợi nhờ nội dung nhân văn, tình tiết cuốn hút. Trong đó, Liên Bỉnh Phát gây ấn tượng với phong thái nam tính đồng thời được đánh giá cao về khả năng diễn xuất.

Liên Bỉnh Phát sinh năm 1990, từng tạo dấu ấn mạnh mẽ với vai Dũng trong Song Lang (2018). Sau đó, anh góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi bật như Hậu duệ mặt trời (bản Việt), Không lối thoát, Quý cô thừa kế…và trở thành gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình qua các chương trình giải trí: Running Man Vietnam, Ơn giời cậu đây rồi, 7 nụ cười xuân, Kỳ tài thách đấu, 2 Ngày 1 Đêm, Anh trai vượt ngàn chông gai.