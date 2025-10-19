Diễn viên Việt nào vừa giành giải Nam chính xuất sắc nhất tại Kim Chung?

(VTC News) -

Tối 18/10, tại lễ trao giải thưởng Kim chung lần thứ 60, Liên Bỉnh Phát chiến thắng hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc (Thị đế, mảng phim truyền hình dài tập) nhờ vai diễn trong phim Hóa ngoại chi y (Bác sĩ tha hương).

Nam diễn viên vượt qua nhiều đối thủ mạnh như Kha Thúc Nguyên, Tống Vỹ Ân, Phạm Thiếu Huân, trở thành ngôi sao Việt Nam đầu tiên và cũng là nghệ sĩ nước ngoài đầu tiên trong 60 năm lịch sử giải thưởng giành danh hiệu này.

Liên Bỉnh Phát giành giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại giải Kim Chung năm nay.

Khi được xướng tên, Liên Bỉnh Phát xúc động thốt lên “Ôi trời ơi!” rồi gửi lời cảm ơn bằng ba thứ tiếng: Trung, Việt và Anh.

Anh chia sẻ: “Giây phút này vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi biết ơn vì sự công nhận của ban tổ chức. Đây là vinh dự lớn đối với tôi. Tôi chia sẻ giải thưởng này với toàn thể gia đình Bác sĩ tha hương. Cảm ơn tất cả đã cho tôi cơ hội này. Cảm ơn giáo viên ngôn ngữ và phiên dịch viên của tôi, mọi người đã giúp tôi rất nhiều". Anh đặc biệt cảm ơn người hâm mộ Việt Nam cũng như khán giả nước ngoài.

Bác sĩ tha hương là bộ phim Đài Loan đầu tiên Liên Bỉnh Phát tham gia, thuộc thể loại tâm lý - tội phạm kết hợp y khoa, xoay quanh chủ đề y tế, lao động nhập cư và những mảng tối xã hội.

Trong phim, Liên Bỉnh Phát vào vai Phạm Văn Ninh, vốn là bác sĩ chuyên nghiệp có giấy phép hành nghề. Tuy nhiên, để cứu mẹ, anh sang Đài Loan và thực hiện một số công việc bất hợp pháp. Phạm Văn Ninh liên tục rơi vào các tình huống nguy hiểm, chấp nhận hoạt động ngầm để kiếm sống và đưa mẹ về nước.

Giới truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) đồng loạt ca ngợi Liên Bỉnh Phát. China Times ví anh như “Lương Triều Vỹ của Việt Nam”.

Nhân vật của anh vừa là lương y tận tâm, vừa là người đàn ông chật vật giữa trách nhiệm, tình thân và bóng tối của những bí mật bị che giấu. Vai diễn đòi hỏi sự đào sâu tâm lý, mang đến cho Liên Bỉnh Phát cơ hội bộc lộ khả năng diễn xuất đa chiều, từ giằng xé nội tâm đến sức mạnh của lòng nhân ái.

Bộ phim khi phát sóng nhận được đánh giá tích cực từ giới chuyên môn lẫn khán giả, với số điểm 8/10 trên chuyên trang bình phim Douban. Tác phẩm được khen ngợi nhờ nội dung nhân văn, tình tiết cuốn hút. Trong đó, Liên Bỉnh Phát gây ấn tượng với phong thái nam tính đồng thời được đánh giá cao về khả năng diễn xuất.

Liên Bỉnh Phát sinh năm 1990, từng tạo dấu ấn mạnh mẽ với vai Dũng trong Song Lang (2018). Sau đó, anh góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi bật như Hậu duệ mặt trời (bản Việt), Không lối thoát, Quý cô thừa kế…và trở thành gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình qua các chương trình giải trí: Running Man Vietnam, Ơn giời cậu đây rồi, 7 nụ cười xuân, Kỳ tài thách đấu, 2 Ngày 1 Đêm, Anh trai vượt ngàn chông gai.