Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 4/4 mới nhất

(VTC News) -

VTC News cập nhật lịch bóng đá mới nhất hôm nay 4/4 và sáng mai 5/4. Độc giả theo dõi lịch thi đấu bóng đá với các trận đấu hấp dẫn nhất của các giải đấu hàng đầu thế giới tại đây.

Tâm điểm của lịch thi đấu hôm nay là cuộc đối đầu giữa Chelsea và Man Utd ở giải Ngoại Hạng Anh. Bên cạnh đó, độc giả có thể theo dõi các trận đấu tại V.League khi CLB Công an Hà Nội tiếp đón Sông Lam Nghệ An, TP.HCM gặp Hà Nội FC.

Man Utd làm khách trên sân của Chelsea.

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh hôm nay 4/4

- 01h30 ngày 5/4: Liverpool vs Sheffield United (K+SPORT2)

- 02h15 ngày 5/4: Chelsea vs Man Utd (K+SPORT1)

Lịch thi đấu V-League hôm nay 4/4

- 17h00 ngày 4/4: Quảng Nam vs HAGL (FPT Play)

- 18h00 ngày 4/4: Bình Dương vs Thể Công Viettel (FPT Play)

- 18h00 ngày 4/4: Khánh Hòa vs Hà Tĩnh (FPT Play)

- 19h15 ngày 4/4: CLB Công an Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An (FPT Play, VTV5)

- 19h15 ngày 4/4: TP.HCM vs Hà Nội FC (FPT Play, HTV TT)

Lịch thi đấu La Liga hôm nay 4/4

- 01h00 ngày 5/4: Granada vs Valencia (SCTV15)

Lịch thi đấu Copa Libertadores hôm nay 4/4

- 05h00 ngày 5/4: Caracas vs Atletico MG

- 05h00 ngày 5/4: Rosario Central vs Club Atletico Penarol

- 07h00 ngày 5/4: Liverpool vs Independiente del Valle

- 07h00 ngày 5/4: Talleres vs Sao Paulo

- 07h00 ngày 5/4: Palestino vs Bolivar

Lịch thi đấu Copa Sudamericana hôm nay 4/4

- 05h00 ngày 5/4: Deportivo Garcilaso vs Metropolitanos FC

- 07h00 ngày 5/4: Luqueno vs Racing Club

- 07h00 ngày 5/4: Universidad Catolica vs Cruzeiro

- 09h00 ngày 5/4: Always Ready vs Independiente Medellin

- 09h00 ngày 5/4: Real Tomayapo vs Delfin

Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam hôm nay 4/4

- 17h00 ngày 4/4: Long An vs Bà Rịa Vũng Tàu

- 18h00 ngày 4/4: PVF-CAND vs Đồng Tháp

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan hôm nay 4/4

- 23h45 ngày 4/4: FC Volendam vs Feyenoord

- 01h00 ngày 5/4: RKC Waalwijk vs Almere City FC

- 02h00 ngày 5/4: Ajax vs Go Ahead Eagles

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia hôm nay 4/4

- 20h30 ngày 4/4: Borneo FC Samarinda vs Madura United

- 20h30 ngày 4/4: Persija Jakarta vs Persis Solo

- 20h30 ngày 4/4: Persikabo 1973 vs Bali United

Lịch thi đấu China Super League hôm nay 4/4

- 18h35 ngày 4/4: Wuhan Three Towns vs Cangzhou Mighty Lions

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine hôm nay 4/4

- 19h30 ngày 4/4: Zorya vs Dynamo Kyiv

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sỹ hôm nay 4/4

- 01h30 ngày 5/4: Lausanne vs St. Gallen

- 01h30 ngày 5/4: Luzern vs Yverdon

- 01h30 ngày 5/4: Young Boys vs Grasshopper