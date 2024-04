Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 2/4 mới nhất

(VTC News) -

VTC News cập nhật lịch bóng đá mới nhất hôm nay 2/4 và sáng mai 3/4. Độc giả theo dõi lịch thi đấu bóng đá với các trận đấu hấp dẫn nhất của các giải đấu hàng đầu thế giới tại đây.

Tâm điểm của lịch thi đấu hôm nay 2/4 là các trận đấu thuộc vòng 31 giải Ngoại Hạng Anh và Coppa Italia. Trận đấu West Ham vs Tottenham nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh hôm nay 2/4

- 01h30 ngày 3/4: Nottingham Forest vs Fulham

- 01h30 ngày 3/4: Newcastle vs Everton

- 01h45 ngày 3/4: Bournemouth vs Crystal Palace

- 01h45 ngày 3/4: Burnley vs Wolverhampton

- 02h15 ngày 3/4: West Ham vs Tottenham

Tottenham chạm trán West Ham ở vòng 31 Ngoại Hạng Anh.

Lịch thi đấu Coppa Italia hôm nay 2/4

- 02h00 ngày 3/4: Juventus vs Lazio

Lịch thi đấu VĐQG Ả Rập Xê Út hôm nay 2/4

- 02h00 ngày 3/4: Al Feiha vs Al Wehda

- 02h00 ngày 3/4: Al Hilal vs Al Akhdoud

- 02h00 ngày 3/4: Abha vs Al Nassr FC

- 02h00 ngày 3/4: Al Tai vs Al Taawoun

Lịch thi đấu Copa Libertadores hôm nay 2/4

- 05h00 ngày 3/4: Cobresal vs Barcelona SC

- 05h00 ngày 3/4: Millonarios vs Flamengo

- 07h00 ngày 3/4: The Strongest vs Gremio

- 07h30 ngày 3/4: Deportivo Tachira vs River Plate

- 09h00 ngày 3/4: Universitario de Deportes vs LDU de Quito

Lịch thi đấu Cup quốc gia Pháp hôm nay 2/4

- 01h45 ngày 3/4: Lyon vs Valenciennes

Lịch thi đấu CONCACAF Champions Cup hôm nay 2/4

- 05h00 ngày 3/4: Columbus Crew vs Tigres

- 07h00 ngày 3/4: New England Revolution vs CF America

Lịch thi đấu VĐQG Australia hôm nay 2/4

- 15h00 ngày 2/4: Central Coast Mariners vs Melbourne City FC

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria hôm nay 2/4

- 21h00 ngày 2/4: Etar vs Arda Kardzhali

- 23h30 ngày 2/4: Slavia Sofia vs Pirin Blagoevgrad

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan hôm nay 2/4

- 23h45 ngày 2/4: Vitesse vs Sparta Rotterdam

- 01h00 ngày 3/4: Excelsior vs PSV

- 02h00 ngày 3/4: Fortuna Sittard vs NEC Nijmegen

Lịch thi đấu K League 1 hôm nay 2/4

- 17h30 ngày 2/4: Daejeon Citizen vs Ulsan Hyundai

- 17h30 ngày 2/4: Pohang Steelers vs Suwon FC

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia hôm nay 2/4

- 20h30 ngày 2/4: Bhayangkara FC vs Persik Kediri

- 20h30 ngày 2/4: Persita Tangerang vs Persib Bandung

- 20h30 ngày 2/4: PSS Sleman vs Arema FC

Lịch thi đấu Cup quốc gia Argentina hôm nay 2/4

- 02h00 ngày 3/4: Central Cordoba de Santiago vs Quilmes

Lịch thi đấu DFB Cup hôm nay 2/4

- 01h45 ngày 3/4: 1. FC Saarbrucken vs Kaiserslautern

Lịch thi đấu US Open Cup hôm nay 2/4

- 06h00 ngày 3/4: Richmond Kickers vs Maryland Bobcats FC

- 06h30 ngày 3/4: Charlotte Independence vs South Carolina United Heat

- 06h30 ngày 3/4: New York City FC II vs New York Red Bulls II

- 07h30 ngày 3/4: Lubbock Matadors vs Foro SC

- 07h30 ngày 3/4: Minnesota United 2 vs Michigan Stars

- 09h30 ngày 3/4: El Farolito SC vs Central Valley Fuego

Lịch thi đấu Copa Sudamericana hôm nay 2/4

- 05h00 ngày 3/4: Nacional Asuncion vs Argentinos Juniors

- 05h00 ngày 3/4: Belgrano vs Internacional

- 07h30 ngày 3/4: Racing vs Corinthians

- 07h30 ngày 3/4: Sportivo Ameliano vs Athletico Paranaense

- 09h00 ngày 3/4: Universidad Cesar Vallejo vs Defensa y Justicia

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan hôm nay 2/4

- 00h00 ngày 3/4: Warta Poznan vs Zaglebie Lubin

Lịch thi đấu VĐQG Na Uy hôm nay 2/4

- 00h00 ngày 3/4: KFUM Oslo vs Hamarkameratene

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sỹ hôm nay 2/4

- 01h30 ngày 3/4: Lugano vs Basel