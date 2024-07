Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 12/7 mới nhất

(VTC News) -

Cập nhật lịch thi đấu bóng đá hôm nay 12/7 và sáng 13/7. Theo dõi lịch bóng đá mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ các trận đấu hấp dẫn của các giải đấu trên thế giới.

Lịch thi đấu Europa League

- 00h00 ngày 12/7: Elfsborg vs Pafos FC

- 00h00 ngày 12/7: FC Sheriff vs Zira

- 00h00 ngày 12/7: Paksi SE vs Corvinul Hunedoara

- 00h00 ngày 12/7: Ruzomberok vs Tobol Kostanay

- 01h00 ngày 12/7: Botev Plovdiv vs Maribor

- 01h30 ngày 12/7: Wisla Krakow vs Llapi

Các trận đấu tại vòng play-off của Europa League sẽ diễn ra đêm nay.

Lịch thi đấu Europa Conference League

- 00h00 ngày 12/7: Floriana vs Tre Penne Galazzano

- 00h00 ngày 12/7: Torpedo Kutaisi vs KF Tirana

- 00h00 ngày 12/7: Una Strassen vs KuPS

- 00h00 ngày 12/7: VPS vs Zalgiris Vilnius

- 00h30 ngày 12/7: Caernarfon vs Crusaders

- 01h00 ngày 12/7: Bala Town vs Paide Linnameeskond

- 01h00 ngày 12/7: Partizani vs Marsaxlokk FC

- 01h00 ngày 12/7: Torpedo Zhodino vs FC Milsami Orhei

- 01h30 ngày 12/7: GFK Tikves Kavadarci vs Breidablik

- 01h45 ngày 12/7: La Fiorita vs Isloch

- 01h45 ngày 12/7: Mornar vs Dinamo Tbilisi

- 01h45 ngày 12/7: Shelbourne vs St Joseph's

- 02h00 ngày 12/7: Stjarnan vs Linfield

- 02h00 ngày 12/7: Valur vs Vllaznia

Lịch thi đấu VĐQG Canada

- 09h00 ngày 13/7: Vancouver FC vs Atletico Ottawa

Lịch thi đấu Malaysia Super League

- 19h15 ngày 12/7: Kuching FA vs PDRM

- 20h00 ngày 12/7: Kedah vs Kelantan Darul Naim

Lịch thi đấu Singapore Premier League

- 18h45 ngày 12/7: Tanjong Pagar United FC vs Albirex Niigata FC

Lịch thi đấu China Super League

- 18h00 ngày 12/7: Qingdao West Coast vs Zhejiang Professional

- 18h35 ngày 12/7: Cangzhou Mighty Lions vs Wuhan Three Towns

- 18h35 ngày 12/7: Shanghai Port vs Beijing Guoan

- 19h00 ngày 12/7: Chengdu Rongcheng vs Tianjin Jinmen Tiger

Lịch thi đấu Cúp quốc gia

- 22h00 ngày 12/7: FC Slonim vs Dinamo Brest

- 22h30 ngày 12/7: Belshina Bobruisk vs FC Minsk

- 23h00 ngày 12/7: FC Baranovichi vs FC Smorgon

- 23h00 ngày 12/7: Maxline Rogachev vs Naftan Novopolotsk

- 23h00 ngày 12/7: FK Orsha vs Arsenal Dzerzhinsk

Lịch thi đấu VĐQG Estonia

- 23h30 ngày 12/7: FC Kuressaare vs Tammeka

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- 22h30 ngày 12/7: FCV Farul Constanta vs FC Unirea 2004 Slobozia

- 01h30 ngày 13/7: Hermannstadt vs CS Universitatea Craiova

Lịch thi đấu VĐQG Ai Cập

- 00h00 ngày 13/7: Al Ahly vs Pyramids FC

- 23h00 ngày 13/7: National Bank vs Smouha SC

Lịch thi đấu Primera Division Uruguay

- 05h00 ngày 13/7: Group A - Deportivo Maldonado vs Racing

Lịch thi đấu VĐQG Na Uy

- 00h00 ngày 13/7: Sarpsborg 08 vs Rosenborg

Lịch thi đấu Cup quốc gia Chile vòng 1/8

- 02h00 ngày 13/7: Palestino vs Santiago Wanderers

- 07h00 ngày 13/7: Cobreloa vs Deportes Iquique

Lịch thi đấu VĐQG Mexico

- 08h00 ngày 13/7: CF America vs Queretaro FC

- 10h00 ngày 13/7: Mazatlan FC vs Atletico de San Luis

- 10h00 ngày 13/7: Tijuana vs CD Guadalajara

- 10h05 ngày 13/7: Atlas vs Tigres

Lịch thi đấu VĐQG Ireland

- 01h45 ngày 13/7: Bohemian FC vs Sligo Rovers

- 01h45 ngày 13/7: Dundalk vs Drogheda United

- 01h45 ngày 13/7: Galway United FC vs Waterford FC

Lịch thi đấu Hạng 2 Argentina

- 22h00 ngày 13/7: Deportivo Moron vs CA Chaco For Ever

Lịch thi đấu Hạng 2 Brazil

- 05h00 ngày 13/7: Ponte Preta vs Mirassol

- 07h00 ngày 13/7: Botafogo SP vs Amazonas FC

- 07h30 ngày 13/7: Paysandu vs Ceara

Lịch thi đấu Hạng 2 Mỹ

- 06h30 ngày 13/7: Hartford Athletic vs Charleston Battery

- 08h00 ngày 13/7: El Paso Locomotive vs Las Vegas Lights FC

Lịch thi đấu Hạng 2 Phần Lan

- 23h00 ngày 12/7: Atlantis vs EPS

- 23h00 ngày 12/7: JJK Jyvaskyla vs VIFK

Lịch thi đấu Hạng 2 Kazakhstan

- 19h00 ngày 12/7: Altai Semey vs Kaisar Kyzylorda Reserves

- 19h00 ngày 12/7: Aktobe Reserves vs Akzhaiyk Uralsk

- 21h00 ngày 12/7: Kaspyi Aktau vs FK Ekibastuz

- 21h00 ngày 12/7: Taraz vs Jetisay FC

Lịch thi đấu Hạng 2 Iceland

- 02h15 ngày 13/7: IR Reykjavik vs Grindavik

Lịch thi đấu Hạng 2 Ireland

- 01h45 ngày 13/7: Athlone Town vs Longford Town

- 01h45 ngày 13/7: Cork City vs Finn Harps

- 01h45 ngày 13/7: Kerry vs Bray Wanderers

- 01h45 ngày 13/7: UCD vs Treaty United

- 01h45 ngày 13/7: Wexford FC vs Cobh Ramblers