Lịch thể thao mới nhất ngày hôm nay 19/2 và rạng sáng ngày 20/2

Lịch thi đấu trực tiếp thể thao mới nhất hôm nay 19/2 và rạng sáng ngày 20/2 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu V-League

- Ngày 19/02 - 17h00: Quảng Nam vs Thanh Hóa

- Ngày 19/02 - 19h15: Viettel vs CAHN

Lịch thi đấu U20 Châu Á

- Ngày 19/02 - 14h00: Iraq U20 vs Jordan U20

- Ngày 19/02 - 14h00: U20 Arabia Saudi vs North Korea U20

- Ngày 19/02 - 18h30: Indonesia U20 vs Yemen U20

- Ngày 19/02 - 18h30: Uzbekistan U20 vs U20 Iran

Lịch thi đấu Hạng 2 Saudi Arabia

- Ngày 19/02 - 19h45: Al Batin vs Al-Jandal

- Ngày 19/02 - 20h15: Ohod vs Al Tai

- Ngày 19/02 - 20h20: NEOM SC vs Al Najma

- Ngày 19/02 - 22h15: Al Safa vs Jeddah

Lịch thi đấu AFC Champions League

- Ngày 19/02 - 17h00: Ulsan Hyundai vs Shandong Taishan

- Ngày 19/02 - 19h00: Shanghai Port vs Yokohama F.Marinos

Lịch thi đấu AFC Champions League Two

- Ngày 19/02 - 17h00: Sanfrecce Hiroshima vs Nam Định

- Ngày 19/02 - 19h00: Bangkok United vs Sydney FC

- Ngày 19/02 - 23h00: Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Al-Wehdat

- Ngày 20/02 - 01h00: Al Taawoun vs Al-Wakra

Lịch thi đấu Hạng 2 Iran

- Ngày 19/02 - 18h30: Shahrdari Nowshahr vs Pars Jonoubi Jam Bushehr

- Ngày 19/02 - 19h30: Beasat Kermanshah vs Ario Islamshahr

- Ngày 19/02 - 19h30: Damash vs Shahr Raz FC

- Ngày 19/02 - 19h30: Mes Shahr Babak vs Saipa

- Ngày 19/02 - 19h30: Niroye Zamini vs Mes Kerman

- Ngày 19/02 - 19h45: Mes Sungun vs Paykan

- Ngày 19/02 - 20h30: Naft Bandar Abbas vs Shahrdari Astara

- Ngày 19/02 - 20h45: Fajr Sepasi vs Sanat Naft Abadan

- Ngày 19/02 - 21h00: Naft Masjed Soleyman FC vs Naft Gachsaran

Lịch thi đấu VĐQG Ấn Độ

- Ngày 19/02 - 21h00: Hyderabad FC vs Mumbai City FC

Lịch thi đấu VĐQG Algeria

- Ngày 19/02 - 21h30: Olympique Akbou vs JS Kabylie

- Ngày 19/02 - 23h00: US Biskra vs MC El Bayadh

- Ngày 19/02 - 23h00: MC Oran vs ES Mostaganem

Lịch thi đấu Hạng 2 Ấn Độ

- Ngày 19/02 - 18h00: Dempo SC vs Shillong Lajong

- Ngày 19/02 - 18h00: Rajasthan United vs Sreenidi Deccan

Lịch thi đấu VĐQG Bờ Biển Ngà

- Ngày 19/02 - 22h30: Zoman FC vs SOL FC

Lịch thi đấu VĐQG Angola

- Ngày 19/02 - 21h00: CD Lunda Sul vs GD Interclube

- Ngày 19/02 - 21h00: Carmona vs Wiliete SC

- Ngày 19/02 - 21h00: Gd Isaac vs FC Bravos do Maquis

- Ngày 19/02 - 21h00: Sao Salvador vs Luanda City

- Ngày 19/02 - 21h30: Academica Petroleos do Lobito vs Recreativo do Libolo

- Ngày 19/02 - 21h30: Sagrada Esperanca vs Kabuscorp SCP

- Ngày 19/02 - 22h00: Primeiro de Agosto vs Santa Rita

- Ngày 19/02 - 22h30: CD Huila vs Petro Atletico

Lịch thi đấu VĐQG Tunisia

- Ngày 19/02 - 20h00: Stade Tunisien vs Etoile du Sahel

- Ngày 19/02 - 20h00: US Tataouine vs Ben Guerdane

- Ngày 19/02 - 20h00: Esperance vs Zarzis

Lịch thi đấu Hạng 2 Algeria

- Ngày 19/02 - 20h00: GC Mascara vs ASM Oran

- Ngày 19/02 - 20h00: Js El Biar vs ESM Kolea

- Ngày 19/02 - 20h00: MCB Oued Sly vs JSM Tiaret

- Ngày 19/02 - 20h00: NA Hussein Dey vs RC Arbaa

- Ngày 19/02 - 20h00: SC Mecheria vs MC Saida

- Ngày 19/02 - 20h00: Skaf Khemis Miliana vs Bechar Djedid

- Ngày 19/02 - 20h00: WA Mostaganem vs RC Kouba

- Ngày 19/02 - 20h00: HB Chelghoum Laid vs MB Rouisset

- Ngày 19/02 - 20h00: IB Khemis El Khechna vs AS Khroub

- Ngày 19/02 - 20h00: Irb Ouargla vs O Magran

- Ngày 19/02 - 20h00: MO Constantine vs USM Annaba

- Ngày 19/02 - 20h00: MSP Batna vs NRB Teleghma

- Ngày 19/02 - 20h00: US Chaouia vs JS Djijel

- Ngày 19/02 - 20h00: US Souf vs JS Bordj Menaiel

- Ngày 19/02 - 20h00: USM El Harrach vs MSP Batna

- Ngày 19/02 - 20h00: CR Temouchent vs Ben Aknoun

Lịch thi đấu Hạng 2 Croatia

- Ngày 19/02 - 21h00: Vukovar 91 vs Rudes

Lịch thi đấu Cúp quốc gia Armenia

- Ngày 19/02 - 22h00: FC Noah vs FC Alashkert

Lịch thi đấu VĐQG Iraq

- Ngày 19/02 - 19h00: Al Minaa vs Al-Qasim

- Ngày 19/02 - 19h00: Al Najaf vs Erbil

- Ngày 19/02 - 21h30: Zakho vs Al Talaba

Lịch thi đấu VĐQG Lebanon

- Ngày 19/02 - 19h15: Al-Hikma vs Tadamon Sour

- Ngày 19/02 - 19h15: Shabab Baalbek SC vs Bourj FC

- Ngày 20/02 - 02h45: Al-Nejmeh vs Al-Ansar

Lịch thi đấu Hạng 2 Azerbaijan

- Ngày 19/02 - 17h00: Cabrayil vs Karvan Yevlakh

- Ngày 19/02 - 17h00: Imisli FK vs PFK Zaqatala

- Ngày 19/02 - 17h00: Moik Baku vs Gabala FK

Lịch thi đấu Premier League

- Ngày 20/02 - 02h30: Aston Villa vs Liverpool

Lịch thi đấu Champions League

- Ngày 20/02 - 00h45: Dortmund vs Sporting

- Ngày 20/02 - 03h00: Paris Saint-Germain vs Brest

- Ngày 20/02 - 03h00: PSV vs Juventus

- Ngày 20/02 - 03h00: Real Madrid vs Man City

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

- Ngày 20/02 - 02h45: Luton Town vs Plymouth Argyle

Lịch thi đấu VĐQG Nam Phi

- Ngày 20/02 - 00h30: Lamontville Golden Arrows vs Orlando Pirates

- Ngày 20/02 - 00h30: Marumo Gallants vs Mamelodi Sundowns FC

- Ngày 20/02 - 00h30: Sekhukhune United vs AmaZulu FC

Lịch thi đấu Copa Libertadores

- Ngày 20/02 - 05h00: Boston River vs Atletico Nublense

- Ngày 20/02 - 07h30: Universidad Central vs Corinthians

- Ngày 20/02 - 07h30: El Nacional vs Barcelona SC

Lịch thi đấu Cúp quốc gia Brazil

- Ngày 20/02 - 05h00: Santa Cruz RN vs Nautico

- Ngày 20/02 - 05h30: Sao Raimundo RR vs Gremio

- Ngày 20/02 - 05h30: Trem DC vs Brusque

- Ngày 20/02 - 05h30: Tuna Luso vs Sampaio Correa

- Ngày 20/02 - 05h30: Boavista vs CS Alagoano

- Ngày 20/02 - 06h00: Capital FC vs Portuguesa RJ

- Ngày 20/02 - 06h00: Clube Sociedade Esportiva vs Tombense FC

- Ngày 20/02 - 06h00: Porto Velho EC vs Cuiaba

- Ngày 20/02 - 07h00: Independencia vs Manaus FC

- Ngày 20/02 - 07h30: ASA vs Atletico GO

Lịch thi đấu Cúp quốc gia Argentina

- Ngày 20/02 - 07h10: Defensa y Justicia vs Racing de Cordoba

Lịch thi đấu Hạng 3 Argentina

- Ngày 20/02 - 03h00: CA Fenix vs Villa San Carlos

- Ngày 20/02 - 03h00: Laferrere vs Dock Sud

- Ngày 20/02 - 06h00: Comunicaciones vs Sacachispas FC

Lịch thi đấu Brazil Paulista A1

- Ngày 20/02 - 04h30: Agua Santa vs Inter de Limeira

- Ngày 20/02 - 05h00: Guarani vs Velo Clube

- Ngày 20/02 - 05h15: Santos FC vs Noroeste

- Ngày 20/02 - 07h35: Sao Paulo vs Ponte Preta

Lịch thi đấu VĐQG Guatemala

- Ngày 20/02 - 04h00: Club Xelaju vs Coban Imperial

- Ngày 20/02 - 04h00: Deportivo Achuapa vs Guastatoya

- Ngày 20/02 - 04h00: Deportivo Malacateco vs Deportivo Zacapa

- Ngày 20/02 - 04h00: Deportivo Marquense vs Xinabajul

- Ngày 20/02 - 04h00: Mixco vs Antigua Guatemala

Lịch thi đấu VĐQG Colombia

- Ngày 20/02 - 08h10: Once Caldas vs Deportivo Pereira

Lịch thi đấu VĐQG Jamaica

- Ngày 20/02 - 03h00: Molynes United vs Dunbeholden