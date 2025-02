Lịch thể thao mới nhất ngày hôm nay 18/2 và rạng sáng ngày 19/2

Lịch thi đấu trực tiếp thể thao mới nhất hôm nay 18/2 và rạng sáng ngày 19/2 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu U20 Châu Á

- Ngày 18/02 -18h30: China U20 vs Australia U20

China U20 chạm trán Australia U20 tại U20 Châu Á

- Ngày 18/02 - 18h30: Kyrgyzstan U20 vs Qatar U20

Lịch thi đấu Hạng 2 Saudi Arabia

- Ngày 18/02 - 19h55: Al Arabi vs Al-Jubail Club

- Ngày 18/02 - 22h15: Al Adalh vs Al Hazm

- Ngày 18/02 - 22h30: Al Faisaly vs Abha

Lịch thi đấu Premier League U18

- Ngày 18/02 - 18h00: Chelsea U18 vs Arsenal U18

- Ngày 19/02 - 01h00: Fulham U18 vs West Ham United U18

- Ngày 19/02 - 02h00: Manchester United U18 vs Wolves U18

Lịch thi đấu Hạng 2 Scotland

- Ngày 18/02 - 22h00: Greenock Morton vs Hamilton Academical

Lịch thi đấu VĐQG Ai Cập

- Ngày 18/02 - 21h00: El Geish vs ZED FC

- Ngày 19/02 - 00h00: Ghazl Al Mehalla vs Al Masry

Lịch thi đấu AFC Champions League

- Ngày 18/02 - 17h00: Gwangju FC vs Buriram United

- Ngày 18/02 - 17h00: Kawasaki Frontale vs Central Coast Mariners

- Ngày 18/02 - 19h00: Johor Darul Ta'zim FC vs Pohang Steelers

- Ngày 18/02 - 19h00: Shanghai Shenhua vs Vissel Kobe

- Ngày 18/02 - 23h00: Al-Wasl vs Al Hilal

- Ngày 18/02 - 23h00: Al-Rayyan vs Esteghlal

Lịch thi đấu AFC Champions League Two

- Ngày 18/02 - 21h00: Sharjah Cultural Club vs Al-Hussein SC

- Ngày 18/02 - 23h00: Tractor FC vs AL Khalidiyah

Lịch thi đấu VĐQG Algeria

- Ngày 18/02 - 21h30: USM Khenchela vs JS Saoura

- Ngày 18/02 - 23h00: CS Constantine vs ASO Chlef

- Ngày 19/02 - 01h00: USM Alger vs NC Magra

Lịch thi đấu Hạng 2 Ấn Độ

- Ngày 18/02 - 15h30: Real Kashmir vs Namdhari FC

- Ngày 18/02 - 18h00: SC Bengaluru vs Inter Kashi

Lịch thi đấu VĐQG Tunisia

- Ngày 18/02 - 20h00: AS Slimane vs AS Gabes

- Ngày 18/02 - 20h00: Etoile Metlaoui vs CA Bizertin

- Ngày 18/02 - 20h00: Olympique de Beja vs Gafsa

Lịch thi đấu Hạng 2 Bulgaria

- Ngày 18/02 - 19h00: CSKA 1948 II vs Montana

Lịch thi đấu Hạng 2 Jordan

- Ngày 18/02 - 19h00: Al-Yarmouk vs Dogra

Lịch thi đấu VĐQG Lebanon

- Ngày 18/02 - 19h15: Racing Beirut vs Shabab Al Sahel

- Ngày 18/02 - 19h15: Reyady Abaseya vs Shabab Al-Ghazieh

- Ngày 18/02 - 20h30: Al-Ahed vs Safa SC

Lịch thi đấu Cúp quốc gia Montenegro

- Ngày 18/02 - 19h00: Petrovac vs Rudar Pljevlja

Lịch thi đấu Champions League

- Ngày 19/02 - 00h45: AC Milan vs Feyenoord

- Ngày 19/02 - 03h00: Atalanta vs Club Brugge

- Ngày 19/02 - 03h00: Munich vs Celtic

- Ngày 19/02 - 03h00: Benfica vs AS Monaco

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

- Ngày 19/02 - 02h45: Preston North End vs Millwall

Lịch thi đấu VĐQG Nam Phi

- Ngày 19/02 - 00h30: TS Galaxy vs Stellenbosch FC

- Ngày 19/02 - 00h30: Cape Town City FC vs Chippa United

- Ngày 19/02 - 00h30: Kaizer Chiefs vs SuperSport United

- Ngày 19/02 - 00h30: Polokwane City vs Magesi FC

Lịch thi đấu Copa Libertadores

- Ngày 19/02 - 05h00: Deportes Iquique vs Santa Fe

- Ngày 19/02 - 07h30: The Strongest vs Bahia

- Ngày 19/02 - 07h30: Alianza Lima vs Boca Juniors

Lịch thi đấu Cúp quốc gia Brazil

- Ngày 19/02 - 05h00: Tocantinopolis vs Atletico MG

- Ngày 19/02 - 07h30: Uniao Rondonopolis vs Vasco da Gama

Lịch thi đấu Hạng 3 Argentina

- Ngày 19/02 - 03h00: Argentino de Quilmes vs Sportivo Italiano

- Ngày 19/02 - 03h00: CS Deportivo Liniers vs Deportivo Merlo

- Ngày 19/02 - 03h00: CSD Flandria vs Real Pilar

- Ngày 19/02 - 03h00: Deportivo Armenio vs San Martin Burzaco

- Ngày 19/02 - 03h00: Villa Dalmine vs CD UAI Urquiza

- Ngày 19/02 - 06h30: Argentino de Merlo vs CA Ferrocarril Midland

- Ngày 19/02 - 07h05: Brown de Adrogue vs CA Excursionistas

Lịch thi đấu Hạng 3 Anh

- Ngày 19/02 - 02h45: Crawley Town vs Wigan Athletic

- Ngày 19/02 - 02h45: Shrewsbury Town vs Huddersfield

- Ngày 19/02 - 02h45: Stevenage vs Burton Albion

- Ngày 19/02 - 02h45: Wrexham vs Leyton Orient

- Ngày 19/02 - 02h45: Wycombe Wanderers vs Bristol Rovers

- Ngày 19/02 - 02h45: Mansfield Town vs Lincoln City

Lịch thi đấu Hạng 4 Anh

- Ngày 19/02 - 02h45: Notts County vs Colchester United

- Ngày 19/02 - 02h45: Fleetwood Town vs AFC Wimbledon

- Ngày 19/02 - 02h45: Morecambe vs Doncaster Rovers

Lịch thi đấu VĐQG Colombia

- Ngày 19/02 - 04h00: Bucaramanga vs Alianza FC Valledupar

- Ngày 19/02 - 06h10: Llaneros FC vs Deportivo Cali

- Ngày 19/02 - 08h20: Chico FC vs Atletico Junior

Lịch thi đấu VĐQG Mexico

- Ngày 19/02 - 08h00: Club Santos Laguna vs Cruz Azul

- Ngày 19/02 - 10h00: Atlas vs Necaxa

- Ngày 19/02 - 10h00: CF America vs Leon

Lịch thi đấu Wales Cymru North

- Ngày 19/02 - 02h30: Penrhyncoch FC vs Caersws

- Ngày 19/02 - 02h45: Denbigh Town vs Flint Mountain

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland

- Ngày 19/02 - 02h45: Larne vs Glenavon

- Ngày 19/02 - 02h45: Ballymena United vs Glentoran