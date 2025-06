Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 4/6 và rạng sáng 5/6

Lịch thi đấu trực tiếp thể thao mới nhất hôm nay ngày 4/6 và rạng sáng 5/6 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Uefa Nations League

- Ngày 05/06 - 02h00: Đức vs Bồ Đào Nha

Đức chạm trán Bồ Đào Nha tại Uefa Nations League

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực Bắc Trung Mỹ

- Ngày 05/06 - 02h00: Dominica vs British Virgin Islands

- Ngày 05/06 - 04h00: Barbados vs Aruba

- Ngày 05/06 - 04h00: Montserrat vs Belize

- Ngày 05/06 - 06h00: Saint Vincent and The Grenadines vs Anguilla

- Ngày 05/06 - 06h00: Grenada vs Bahamas

- Ngày 05/06 - 06h00: Bermuda vs Cayman Islands

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 05/06 - 06h00: Botafogo FR vs Ceara

Lịch thi đấu VĐQG Canada

- Ngày 04/06 - 23h00: Valour FC2 vs Vancouver FC

Lịch thi đấu VĐQG Cameroon

- Ngày 04/06 - 20h00: Les Astres vs Aigle Royal

- Ngày 04/06 - 20h00: Young Sports Academy vs Canon Sportif

- Ngày 04/06 - 22h00: Union Douala vs Stade Renard

- Ngày 04/06 - 22h00: Panthere FC vs Dynamo de Douala

Lịch thi đấu Cúp Liên Đoàn Nhật Bản

- Ngày 04/06 - 17h00: Avispa Fukuoka vs Sanfrecce Hiroshima

- Ngày 04/06 - 17h00: Cerezo Osaka vs Yokohama FC

- Ngày 04/06 - 17h00: Shonan Bellmare vs Jubilo Iwata

- Ngày 04/06 - 17h00: Tokyo Verdy vs Kashiwa Reysol

Lịch thi đấu Giao hữu

- Ngày 04/06 - 19h30: Thailand vs Ấn Độ

- Ngày 04/06 - 23h45: France U21 vs Uzbekistan U21

Lịch thi đấu VĐQG Syria

- Ngày 04/06 - 20h00: Al-Ittihad vs Al-Karamah

- Ngày 04/06 - 20h00: Al-Taleiah vs Al-Futowa

- Ngày 04/06 - 20h00: Al-Wahda vs Jableh SC

- Ngày 04/06 - 20h00: Tishreen vs Al-Shorta

Lịch thi đấu MLS Next Pro

- Ngày 05/06 - 06h00: Crown Legacy vs New York Red Bulls II

- Ngày 05/06 - 07h00: St. Louis City II vs North Texas SC

Lịch thi đấu VĐQG Colombia

- Ngày 05/06 - 06h10: Tolima vs Independiente Medellin

- Ngày 05/06 - 08h15: America de Cali vs Atletico Junior