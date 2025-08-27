Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 28/8 và rạng sáng 29/8

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 28/8 và rạng sáng 29/8 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu V-League
- Ngày 28/08 - 19h15: CAHN vs Hà Nội
- Ngày 28/08 - 19h15: CA TP.HCM vs HAGL
Lịch thi đấu Europa League
- Ngày 28/08 - 22h00: KuPS vs FC Midtjylland
- Ngày 28/08 - 23h30: SK Sigma Olomouc vs Malmo FF
- Ngày 29/08 - 00h00: Samsunspor vs Panathinaikos
- Ngày 29/08 - 00h30: Ludogorets vs KF Shkendija
- Ngày 29/08 - 00h30: PAOK FC vs Rijeka
- Ngày 29/08 - 01h00: FC Utrecht vs Zrinjski Mostar
- Ngày 29/08 - 01h00: Dynamo Kyiv vs Maccabi Tel Aviv
- Ngày 29/08 - 01h00: Genk vs Lech Poznan
- Ngày 29/08 - 01h00: Young Boys vs Slovan Bratislava
- Ngày 29/08 - 01h30: FCSB vs Aberdeen
- Ngày 29/08 - 02h00: SC Braga vs Lincoln Red Imps FC
Lịch thi đấu Europa Conference League
- Ngày 28/08 - 23h00: Fredrikstad vs Crystal Palace
- Ngày 28/08 - 23h00: Omonia Nicosia vs Wolfsberger AC
- Ngày 28/08 - 23h00: FC Noah vs Olimpija Ljubljana
- Ngày 29/08 - 00h00: RFS vs Hamrun Spartans
- Ngày 29/08 - 00h00: Rapid Wien vs Gyori ETO
- Ngày 29/08 - 00h00: Besiktas vs Lausanne
- Ngày 29/08 - 00h30: CS Universitatea Craiova vs Istanbul Basaksehir
- Ngày 29/08 - 00h30: AZ Alkmaar vs Levski Sofia
- Ngày 29/08 - 00h30: CFR Cluj vs BK Haecken
- Ngày 29/08 - 01h00: FC Differdange 03 vs Drita
- Ngày 29/08 - 01h00: Fiorentina vs Polissya Zhytomyr
- Ngày 29/08 - 01h00: Athens vs Anderlecht
- Ngày 29/08 - 01h00: Banik Ostrava vs NK Celje
- Ngày 29/08 - 01h00: Arda Kardzhali vs Rakow Czestochowa
- Ngày 29/08 - 01h00: Vallecano vs Neman Grodno
- Ngày 29/08 - 01h00: Broendby IF vs Strasbourg
- Ngày 29/08 - 01h45 Linfield vs Shelbourne
- Ngày 29/08 - 01h45: FC Dinamo City vs Jagiellonia Bialystok
- Ngày 29/08 - 02h00: Shamrock Rovers vs Santa Clara
- Ngày 29/08 - 02h00: Servette vs Shakhtar Donetsk
- Ngày 29/08 - 02h00: Mainz 05 vs Rosenborg
- Ngày 29/08 - 02h00: Virtus Acquaviva vs Breidablik
- Ngày 29/08 - 02h00: Legia Warszawa vs Hibernian
Lịch thi đấu Malaysia Super League
- Ngày 28/08 - 16h00: Imigresen FC vs Johor Darul Ta'zim FC
Lịch thi đấu VĐQG Tunisia
- Ngày 28/08 - 22h30: CA Bizertin vs Club Africain
- Ngày 28/08 - 22h30: CS Sfaxien vs Js Omrane
- Ngày 28/08 - 22h30: Esperance vs AS Slimane
- Ngày 28/08 - 22h30: Etoile du Sahel vs AS Gabes
Lịch thi đấu Cúp QG Séc
- Ngày 28/08 - 23h00: SK Hranice vs FC Zlin
- Ngày 28/08 - 23h00: Karlovy Vary vs Banik Sous
Lịch thi đấu Cúp QG Romania
- Ngày 28/08 - 21h00: Corvinul Hunedoara vs FC Farul Constanta
Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia
- Ngày 29/08 - 01h00: Al Ahli vs NEOM SC
- Ngày 29/08 - 01h00: Al Ettifaq vs Al Kholood
Lịch thi đấu Cúp QG Brazil
- Ngày 29/08 - 05h30: Bahia vs Fluminense
Lịch thi đấu Cúp QG Argentina
- Ngày 29/08 - 07h15: Union vs River Plate
Lịch thi đấu Cúp QG Colombia
- Ngày 29/08 - 04h00: Alianza FC Valledupar vs Santa Fe
Lịch thi đấu Cúp QG Paraguay
- Ngày 29/08 - 02h00: Club Dr Benjamin Aceval vs Guarani
- Ngày 29/08 - 04h30: 24 de Setiembre VP vs Libertad
