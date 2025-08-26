  • Zalo

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 27/8 và rạng sáng 28/8

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 27/8 và rạng sáng 28/8 của các giải đấu Champions League, V-League, Europa League, La Liga, Carabao Cup,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 27/8 và rạng sáng 28/8 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Champions League

- Ngày 27/08 - 23h45: Qarabag vs Ferencvaros

- Ngày 28/08 - 02h00: Benfica vs Fenerbahce

Benfica chạm trán Fenerbahce tại Champions League

- Ngày 28/08 - 02h00: FC Copenhagen vs Basel

- Ngày 28/08 - 02h00: Club Brugge vs Rangers

Lịch thi đấu V-League

- Ngày 27/08 - 18h00: Đà Nẵng vs Ninh Bình

- Ngày 27/08 - 18h00: Hải Phòng vs SLNA

- Ngày 27/08 - 18h00: Hà Tĩnh vs Thanh Hóa

- Ngày 27/08 - 18h00: Nam Định vs PVF-CAND

Lịch thi đấu Europa League

- Ngày 27/08 - 23h30: Larnaca vs Brann

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 28/08 - 02h00: Celta Vigo vs Real Betis

Lịch thi đấu Europa Conference League

- Ngày 27/08 - 23h45: Riga FC vs Sparta Prague

Lịch thi đấu Carabao Cup

- Ngày 28/08 - 01h45: Oxford United vs Brighton

- Ngày 28/08 - 01h45: Everton vs Mansfield Town

- Ngày 28/08 - 01h45: Fulham vs Bristol City

- Ngày 28/08 - 02h00: Grimsby Town vs Man United

Lịch thi đấu giải Concacaf League Cup

- Ngày 28/08 - 07h30: Inter Miami CF vs Orlando City

- Ngày 28/08 - 09h45: LA Galaxy vs Seattle Sounders FC

Lịch thi đấu DFB Cup

- Ngày 28/08 - 01h45: Wehen Wiesbaden vs Munich

Lịch thi đấu Cúp QG Hàn Quốc

- Ngày 27/08 - 17h30: Bucheon FC 1995 vs Gwangju FC

- Ngày 27/08 - 17h30: Gangwon FC vs Jeonbuk FC

Lịch thi đấu Cúp Hoàng Đế Nhật Bản

- Ngày 27/08 - 16h30: Nagoya Grampus Eight vs Sanfrecce Hiroshima

- Ngày 27/08 - 16h30: Machida Zelvia vs Kashima Antlers

- Ngày 27/08 - 17h00: SC Sagamihara vs Vissel Kobe

- Ngày 27/08 - 17h00: FC Tokyo vs Urawa Red Diamonds

Lịch thi đấu Malaysia Super League

- Ngày 27/08 - 19h15: Kuala Lumpur City FC vs PDRM

- Ngày 27/08 - 19h15: Selangor vs Terengganu

Lịch thi đấu Cúp QG Estonia

- Ngày 27/08 - 22h00: Parnu JK Poseidon N. vs Talinna Kalev U21

- Ngày 27/08 - 22h30: Rae Spordikool vs FC Tallinn

- Ngày 28/08 - 00h00: Tabasalu Ulasabat CF vs Harju Jalgpallikool

Lịch thi đấu Cúp QG Romania

- Ngày 27/08 - 21h30: ASU Politehnica Timisoara vs CS Dinamo Bucuresti

- Ngày 27/08 - 21h30: CS Sporting Liesti vs CS Afumati

- Ngày 27/08 - 21h30: CS Vulturii Farcasesti vs Concordia Chiajna

- Ngày 27/08 - 21h30: CSC Dumbravita vs FC Bihor Oradea

- Ngày 27/08 - 21h30: CSM Olimpia Satu Mare vs CSM Slatina

- Ngày 27/08 - 21h30: Cso Baicoi vs Acs Unu Fotbal Club Gloria

- Ngày 27/08 - 21h30: Metalul Buzau vs Ceahlaul Piatra-Neamt

- Ngày 27/08 - 21h30: ASFC Agricola Borcea vs ACS Champions FC Arges

- Ngày 27/08 - 21h30: CS Sanatatea Servicii Publice Cluj vs FC Unirea 2004 Slobozia

- Ngày 27/08 - 21h30: Campulung Muscel vs FC Metaloglobus Bucuresti

- Ngày 27/08 - 21h30: FC Soimii Gura Humorului vs Sepsi OSK

- Ngày 27/08 - 21h30: FC Voluntari vs Miercurea Ciuc

- Ngày 27/08 - 21h30: Unirea Alba Iulia vs Botosani

- Ngày 27/08 - 23h00: CSM Politehnica Iasi vs Petrolul Ploiesti

Lịch thi đấu Cúp QG Brazil

- Ngày 28/08 - 05h30: Atletico MG vs Cruzeiro

- Ngày 28/08 - 07h30: Athletico Paranaense vs Corinthians

- Ngày 28/08 - 07h30: Vasco da Gama vs Botafogo FR

Lịch thi đấu MLS Next Pro

- Ngày 28/08 - 06h30: Atlanta United II vs Inter Miami CF II

- Ngày 28/08 - 07h00: The Town FC vs Real Monarchs SLC

Lịch thi đấu Cúp QG Colombia

- Ngày 28/08 - 03h00: Fortaleza FC vs Independiente Medellin

- Ngày 28/08 - 06h30: Bucaramanga vs America de Cali

- Ngày 28/08 - 07h30: Deportivo Pasto vs Once Caldas

- Ngày 28/08 - 08h30: Atletico Nacional vs Deportes Quindio

Lịch thi đấu Cúp QG Paraguay

- Ngày 28/08 - 02h00: Deportivo Humaita vs Club General Caballero JLM

- Ngày 28/08 - 04h30: Pastoreo FC vs Cerro Porteno

Lịch thi đấu Cúp QG Đan Mạch

- Ngày 28/08 - 00h00: FC Kalundborg vs OB

Văn Hải
