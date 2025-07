Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 26/7 và rạng sáng 27/7

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 26/7 và rạng sáng 27/7 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu K League 1

- Ngày 26/07 - 17h00: Gwangju FC vs Jeonbuk FC

- Ngày 26/07 - 17h00: Gimcheon Sangmu vs Jeju United

- Ngày 26/07 - 17h00: Suwon FC vs FC Anyang

Gwangju FC chạm trán Jeonbuk FC tại K League 1

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ

- Ngày 26/07 - 21h00: FCV Dender EH vs Cercle Brugge

- Ngày 26/07 - 23h15: Zulte Waregem vs KV Mechelen

- Ngày 27/07 - 01h45: Real La Louviere vs Standard Liege

Lịch thi đấu Scotland League Cup

- Ngày 26/07 - 21h00: Ross County vs Partick Thistle

- Ngày 26/07 - 21h00: Stranraer vs Queen of the South

- Ngày 26/07 - 21h00: Airdrieonians vs Alloa Athletic

- Ngày 26/07 - 21h00: Dundee FC vs Montrose

- Ngày 26/07 - 21h00: Dunfermline Athletic vs Stirling Albion

- Ngày 26/07 - 21h00: Hamilton Academical vs Dumbarton

- Ngày 26/07 - 21h00: Greenock Morton vs Clyde

- Ngày 26/07 - 21h00: Stenhousemuir vs Peterhead

- Ngày 26/07 - 21h00: Kilmarnock vs East Fife

- Ngày 26/07 - 21h00: Livingston vs Kelty Hearts

- Ngày 26/07 - 21h00: Falkirk vs Spartans

- Ngày 26/07 - 21h00: Queen's Park vs Cove Rangers

- Ngày 26/07 - 21h00: Forfar Athletic vs Arbroath

- Ngày 26/07 - 21h00: Raith Rovers vs Inverness CT

- Ngày 26/07 - 21h00: St. Johnstone vs Elgin City

Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ

- Ngày 27/07 - 06h15: Inter Miami CF vs FC Cincinnati

- Ngày 27/07 - 06h30: Atlanta United vs Seattle Sounders FC

- Ngày 27/07 - 06h30: Charlotte vs Toronto FC

- Ngày 27/07 - 06h30: DC United vs Austin FC

- Ngày 27/07 - 06h30: Philadelphia Union vs Colorado Rapids

- Ngày 27/07 - 07h30: Chicago Fire vs New York Red Bulls

- Ngày 27/07 - 07h30: St. Louis City vs Minnesota United

- Ngày 27/07 - 08h30: Real Salt Lake vs San Jose Earthquakes

- Ngày 27/07 - 09h30: Vancouver Whitecaps vs Sporting Kansas City

Lịch thi đấu Cúp QG Belarus

- Ngày 26/07 - 19h00: FK Slutsk vs Isloch

- Ngày 26/07 - 22h00: FC Minsk vs Dinamo Brest

Lịch thi đấu China Super League

- Ngày 26/07 - 18h00: Shanghai Port vs Qingdao West Coast

- Ngày 26/07 - 18h35: Chengdu Rongcheng vs Beijing Guoan

- Ngày 26/07 - 19h00: Yunnan Yukun vs Shenzhen Peng City

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 26/07 - 23h00: Beroe vs CSKA 1948 Sofia

- Ngày 27/07 - 01h15: PFC CSKA-Sofia vs Spartak Varna

Lịch thi đấu Cúp QG Séc

- Ngày 26/07 - 15h15: Vratimov vs MFK Havirov

- Ngày 26/07 - 15h15: FC Irp Cesky Tesin vs Trinec

- Ngày 26/07 - 15h30: FC Sparta Brno vs TJ Slovan Bzenec

- Ngày 26/07 - 22h00: SK Stonava vs Vitkovice

- Ngày 26/07 - 22h00: TJ Sokol Lanzhot vs Znojmo

- Ngày 26/07 - 23h00: Valasske Mezirici vs SK Hranice

Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch

- Ngày 26/07 - 23h00: FC Copenhagen vs Vejle Boldklub

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sĩ

- Ngày 26/07 - 23h00: Grasshopper vs Luzern

- Ngày 26/07 - 23h00: St. Gallen vs Basel

- Ngày 27/07 - 01h30: Young Boys vs Servette

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Điển

- Ngày 26/07 - 20h00: Brommapojkarna vs Malmo FF

- Ngày 26/07 - 20h00: GAIS vs Halmstads BK

- Ngày 26/07 - 20h30: Degerfors vs IFK Norrkoeping

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 26/07 - 20h30: UTA Arad vs Hermannstadt

- Ngày 27/07 - 01h30: FCSB vs FCV Farul Constanta

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 26/07 - 19h45: Piast Gliwice vs Gornik Zabrze

- Ngày 26/07 - 22h30: Pogon Szczecin vs Motor Lublin

- Ngày 27/07 - 01h15: Lechia Gdansk vs Lech Poznan

Lịch thi đấu VĐQG Latvia

- Ngày 26/07 - 22h00: SK Super Nova vs Grobina

- Ngày 26/07 - 23h00: RFS vs FK Tukums 2000

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 27/07 - 04h30: Botafogo FR vs Corinthians

- Ngày 27/07 - 04h30: Fortaleza vs RB Bragantino

- Ngày 27/07 - 04h30: Mirassol vs Vitoria

- Ngày 27/07 - 04h30: Sport Recife vs Santos FC

- Ngày 27/07 - 07h00: Palmeiras vs Gremio

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 27/07 - 00h30: Aldosivi vs Newell's Old Boys

- Ngày 27/07 - 02h45: Rosario Central vs San Martin San Juan

- Ngày 27/07 - 05h00: Velez Sarsfield vs Instituto Cordoba

- Ngày 27/07 - 05h00: Club Atletico Platense vs Argentinos Juniors

- Ngày 27/07 - 07h15: Racing Club vs Estudiantes de la Plata

Lịch thi đấu MLS Next Pro

- Ngày 27/07 - 03h00: New York City FC II vs Philadelphia Union II

- Ngày 27/07 - 06h00: Chattanooga FC vs Crown Legacy

Lịch thi đấu VĐQG Canada

- Ngày 27/07 - 04h00: Cavalry FC vs York United FC

- Ngày 27/07 - 07h00: Pacific FC vs Atletico Ottawa

Lịch thi đấu VĐQG Mexico

- Ngày 27/07 - 06h00: CD Guadalajara vs Atletico de San Luis

- Ngày 27/07 - 06h00: Pachuca vs Mazatlan FC

- Ngày 27/07 - 08h00: Cruz Azul vs Leon

- Ngày 27/07 - 08h00: Toluca vs Tigres

- Ngày 27/07 - 08h00: Monterrey vs Atlas

- Ngày 27/07 - 10h00: Necaxa vs CF America

Lịch thi đấu VĐQG Paraguay

- Ngày 27/07 - 02h00: Sportivo Trinidense vs Libertad

- Ngày 27/07 - 04h30: CD Recoleta vs Cerro Porteno

Lịch thi đấu VĐQG Iceland

- Ngày 27/07 - 00h00: KR Reykjavik vs Breidablik