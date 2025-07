Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 25/7 và rạng sáng 26/7

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 25/7 và rạng sáng 26/7 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu U23 Đông Nam Á

- Ngày 25/07 - 16h00: U23 Việt Nam vs U23 Philippines

- Ngày 25/07 - 20h00: U23 Indonesia vs U23 Thái Lan

U23 Việt Nam chạm trán U23 Philippines tại giải U23 Đông Nam Á

Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ

- Ngày 26/07 - 06h30: Columbus Crew vs Orlando City

- Ngày 26/07 - 06h30: New England Revolution vs CF Montreal

- Ngày 26/07 - 07h30: FC Dallas vs New York City FC

- Ngày 26/07 - 07h30: Houston Dynamo vs LA Galaxy

- Ngày 26/07 - 09h30: Los Angeles FC vs Portland Timbers

- Ngày 26/07 - 09h30: San Diego vs Nashville SC

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ

- Ngày 26/07 - 01h45: Royal Antwerp vs Union St.Gilloise

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 26/07 - 05h00: Sarmiento vs Lanus

- Ngày 26/07 - 07h15: Union vs Tigre

- Ngày 26/07 - 07h15: Independiente Rivadavia vs Belgrano

Lịch thi đấu Cúp QG Áo

- Ngày 25/07 - 22h30: SR Donaufeld vs Floridsdorfer AC

- Ngày 25/07 - 23h00: Parndorf vs SV Ried

- Ngày 25/07 - 23h00: Reichenau vs Hohenems

- Ngày 25/07 - 23h00: Kremser SC vs Amstetten

- Ngày 25/07 - 23h00: Wallern/St. Marienkirchen vs Wolfsberger AC

- Ngày 26/07 - 00h00: SC Imst vs FC Hertha Wels

- Ngày 26/07 - 00h00: Kalsdorf vs SKN St. Poelten

- Ngày 26/07 - 00h00: Atus Velden vs SC Neusiedl am See 1919

- Ngày 26/07 - 00h00: Dornbirn vs Grazer AK

- Ngày 26/07 - 00h00: FC Lauterach vs Schwaz

- Ngày 26/07 - 00h00: FC Marchfeld Donauauen vs Ufc Jennersdorf

- Ngày 26/07 - 00h00: Union Gurten vs SV Wals Grunau

- Ngày 26/07 - 00h00: SC Weiz vs FC Admira Wacker Modling

- Ngày 26/07 - 00h30: SV Horn vs SK Austria Klagenfurt

- Ngày 26/07 - 00h30: SV Tillmitsch vs First Vienna FC

- Ngày 26/07 - 00h30: Treibach vs BW Linz

- Ngày 26/07 - 00h30: FCM Traiskirchen vs WSG Tirol

- Ngày 26/07 - 00h30: Union Vocklamarkt vs SW Bregenz

- Ngày 26/07 - 01h00: Oberwart vs ATSV Wolfsberg

- Ngày 26/07 - 01h30: SK Bischofshofen vs Sturm Graz

Lịch thi đấu Cúp QG Belarus

- Ngày 25/07 - 21h45: Naftan Novopolotsk vs BATE Borisov

Lịch thi đấu Cúp QG Séc

- Ngày 25/07 - 22h30: TJ Tatran Bohunice vs Velke Mezirici

- Ngày 25/07 - 23h00: FC Slovan Havlickuv Brod vs Zdar nad Sazavou

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 25/07 - 23h45: FC Metaloglobus Bucuresti vs Petrolul Ploiesti

- Ngày 26/07 - 02h00: Miercurea Ciuc vs FC Rapid 1923

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 25/07 - 23h00: Cracovia vs Termalica Nieciecza

- Ngày 26/07 - 01h30: Arka Gdynia vs Radomiak Radom

Lịch thi đấu MLS Next Pro

- Ngày 26/07 - 07h00: Huntsville City FC vs Orlando City B

- Ngày 26/07 - 07h30: Austin FC II vs Houston Dynamo II

Lịch thi đấu VĐQG Canada

- Ngày 26/07 - 05h00: HFX Wanderers FC vs Forge FC

Lịch thi đấu VĐQG Chile

- Ngày 26/07 - 06h00: Club Deportes Limache vs Atletico Nublense

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 26/07 - 01h00: Botev Vratsa vs Ludogorets

Lịch thi đấu VĐQG Mexico

- Ngày 26/07 - 08h00: Queretaro FC vs Pumas

- Ngày 26/07 - 08h00: Puebla vs Club Santos Laguna

- Ngày 26/07 - 10h00: Tijuana vs FC Juarez

Lịch thi đấu VĐQG Paraguay

- Ngày 26/07 - 02h00: Nacional Asuncion vs Club General Caballero JLM

- Ngày 26/07 - 04h30: 2 de Mayo vs Luqueno

Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch

- Ngày 26/07 - 00h00: AGF vs Randers FC

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sĩ

- Ngày 26/07 - 01h30: FC Zurich vs Sion

Lịch thi đấu VĐQG Ireland

- Ngày 26/07 - 01h45: Galway United FC vs Waterford FC

- Ngày 26/07 - 01h45: Cork City vs Sligo Rovers

- Ngày 26/07 - 01h45: Derry City vs Bohemian FC