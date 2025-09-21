  • Zalo

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 22/9 và rạng sáng 23/9

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 22/9 và rạng sáng 23/9 của các giải đấu V-League, Serie A, Hạng nhất Anh, Kings Cup Saudi Arabia, VĐQG Bồ Đào Nha...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 22/9 và rạng sáng 23/9 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu V-League

- Ngày 22/09 - 18h00: Ninh Bình vs Nam Định

Ninh Bình chạm trán Nam Định tại V-League

Lịch thi đấu Serie A

- Ngày 23/09 - 01h45: Napoli vs Pisa

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

- Ngày 23/09 - 02h00: Millwall vs Watford

Lịch thi đấu Kings Cup Saudi Arabia

- Ngày 22/09 - 22h35: Al Bukayriyah vs Al Kholood

- Ngày 22/09 - 22h45: Abha vs Al Shabab

- Ngày 22/09 - 22h45: Al Tai vs Al Khaleej

- Ngày 23/09 - 01h30: Al Adalh vs Al Hilal

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- Ngày 23/09 - 02h15: Sporting vs Moreirense

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 23/09 - 01h30: Burgos CF vs Granada

Lịch thi đấu Malaysia Super League

- Ngày 22/09 - 19h15: Brunei DPMM vs Kuala Lumpur City F

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 22/09 - 15h30: Arema FC vs Persib Bandung

- Ngày 22/09 - 15h30: Persijap Jepara vs Persita Tangerang

- Ngày 22/09 - 19h00: Borneo FC Samarinda vs Persis Solo

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 22/09 - 22h00: Arda Kardzhali vs Cherno More Varna

- Ngày 23/09 - 00h30: Botev Vratsa vs PFC CSKA Sofia

Lịch thi đấu VĐQG Croatia

- Ngày 22/09 - 23h00: Vukovar 91 vs Rijeka

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine

- Ngày 22/09 - 17h00: FC Obolon Kyiv vs Karpaty

- Ngày 22/09 - 19h30: Dynamo Kyiv vs FC Olexandriya

- Ngày 22/09 - 22h00: Shakhtar Donetsk vs Zorya

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 22/09 - 22h00: Miercurea Ciuc vs FC Metaloglobus Bucuresti

- Ngày 23/09 - 01h00: Dinamo Bucuresti vs FCV Farul Constanta

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia

- Ngày 22/09 - 20h30: FK Sileks vs FK Struga

- Ngày 22/09 - 20h30: FC Academy Pandev vs Arsimi

Lịch thi đấu VĐQG Latvia

- Ngày 22/09 - 22h00: Auda vs SK Super Nova

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 23/09 - 05h00: Estudiantes de la Plata vs Defensa y Justicia

- Ngày 23/09 - 07h00: Belgrano vs Newell's Old Boys

Lịch thi đấu VĐQG Peru

- Ngày 23/09 - 03h00: Alianza Atletico vs Ayacucho FC

- Ngày 23/09 - 03h00: Alianza Universidad vs Deportivo Garcilaso

- Ngày 23/09 - 07h15: Cusco FC vs Asociacion Deportiva Tarma

- Ngày 23/09 - 07h30: Sport Boys vs Atletico Grau

Lịch thi đấu VĐQG Venezuela

- Ngày 23/09 - 06h00: Universidad Central vs Metropolitanos FC

Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch

- Ngày 23/09 - 00h00: Randers FC vs FC Nordsjaelland

Lịch thi đấu VĐQG Jamaica

- Ngày 23/09 - 05h00: Chapelton vs Spanish Town Police

- Ngày 23/09 - 07h30: Arnett Gardens vs Waterhouse FC

Lịch thi đấu VĐQG Iceland

- Ngày 23/09 - 02h15: Valur vs Breidablik

Lịch thi đấu VĐQG Ireland

- Ngày 23/09 - 01h45: Drogheda United vs Shelbourne

- Ngày 23/09 - 01h45: Galway United FC vs Sligo Rovers

- Ngày 23/09 - 01h45: St. Patrick's Athletic vs Cork City

- Ngày 23/09 - 01h45: Waterford FC vs Shamrock Rovers

Văn Hải
