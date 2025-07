Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 22/7 và rạng sáng 23/7

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 22/7 và rạng sáng 23/7 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Champions League

- Ngày 22/07 - 22h00: KuPS vs Kairat Almaty

- Ngày 22/07 - 23h00: FC Noah vs Ferencvaros

KuPS chạm trán Kairat Almaty tại Champions League

- Ngày 22/07 - 23h00: Lincoln Red Imps FC vs Crvena Zvezda

- Ngày 23/07 - 00h00: Viktoria Plzen vs Servette

- Ngày 23/07 - 00h00: Hamrun Spartans vs Dynamo Kyiv

- Ngày 23/07 - 00h00: RFS vs Malmo FF

- Ngày 23/07 - 00h00: FC Copenhagen vs Drita

- Ngày 23/07 - 00h00: Pafos FC vs Maccabi Tel Aviv

- Ngày 23/07 - 01h00: KF Shkendija vs FCSB

- Ngày 23/07 - 01h15: Slovan Bratislava vs Zrinjski Mostar

- Ngày 23/07 - 01h30: Lech Poznan vs Breidablik

- Ngày 23/07 - 01h45: Rangers vs Panathinaikos

- Ngày 23/07 - 01h45: Rijeka vs Ludogorets

Lịch thi đấu U23 Đông Nam Á

- Ngày 22/07 - 20h00: U23 Việt Nam vs U23 Campuchia

- Ngày 22/07 - 20h00: U23 Thái Lan vs U23 Myanmar

Lịch thi đấu Scotland League Cup

- Ngày 23/07 - 01h45: Dunfermline Athletic vs Hamilton Academical

- Ngày 23/07 - 01h45: Clyde vs Stenhousemuir

- Ngày 23/07 - 01h45: Motherwell vs Greenock Morton

- Ngày 23/07 - 01h45: East Fife vs Brora Rangers

- Ngày 23/07 - 01h45: Kelty Hearts vs Kilmarnock

- Ngày 23/07 - 01h45: Brechin City vs Cove Rangers

- Ngày 23/07 - 01h45: Falkirk vs Queen's Park

- Ngày 23/07 - 01h45: Partick Thistle vs Queen of the South

- Ngày 23/07 - 01h45: Ross County vs Edinburgh City

- Ngày 23/07 - 01h45: Bonnyrigg Rose Athletic vs Dundee FC

- Ngày 23/07 - 01h45: Montrose vs Airdrieonians

- Ngày 23/07 - 01h45: Arbroath vs Annan Athletic

- Ngày 23/07 - 01h45: Ayr United vs Forfar Athletic

- Ngày 23/07 - 01h45: East Kilbride vs Inverness CT

- Ngày 23/07 - 01h45: St. Johnstone vs Raith Rovers

Lịch thi đấu Copa Sudamericana

- Ngày 23/07 - 05h00: Cerro Largo vs Central Cordoba de Santiago

- Ngày 23/07 - 07h30: America de Cali vs Bahia

- Ngày 23/07 - 07h30: Vasco da Gama vs Independiente del Valle

Lịch thi đấu K League 1

- Ngày 22/07 - 17h30: FC Anyang vs Daegu FC

- Ngày 22/07 - 17h30: Gwangju FC vs Gimcheon Sangmu

- Ngày 22/07 - 17h30: Pohang Steelers vs Suwon FC

Lịch thi đấu Cúp QG Australia

- Ngày 22/07 - 16h30: Avondale FC vs Stirling Macedonia FC

- Ngày 22/07 - 16h30: Darwin Olympic vs Nunawading City FC

- Ngày 22/07 - 16h30: Peninsula Power vs Western Sydney Wanderers FC

Lịch thi đấu Cúp QG Estonia

- Ngày 22/07 - 23h00: Harju Jalgpallikool vs FC TransferWise

Lịch thi đấu MLS Next Pro

- Ngày 23/07 - 07h30: The Town FC vs Minnesota United II