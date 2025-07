Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 20/7 và rạng sáng 21/7

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 20/7 và rạng sáng 21/7 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu K League 1

- Ngày 20/07 - 17h00: FC Seoul vs Ulsan Hyundai

FC Seoul chạm trán Ulsan Hyundai tại K league 1

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 20/07 - 21h00: Internacional vs Ceara

- Ngày 21/07 - 02h00: Cruzeiro vs Juventude

- Ngày 21/07 - 02h00: Vitoria vs RB Bragantino

- Ngày 21/07 - 03h30: Sport Recife vs Botafogo FR

- Ngày 21/07 - 03h30: Palmeiras vs Atletico MG

- Ngày 21/07 - 05h30: Flamengo vs Fluminense

Lịch thi đấu J League 1

- Ngày 20/07 - 16h00: Tokyo Verdy vs Machida Zelvia

- Ngày 20/07 - 16h00: Kashima Antlers vs Kashiwa Reysol

- Ngày 20/07 - 16h30: Shimizu S-Pulse vs Yokohama FC

- Ngày 20/07 - 17h00: Albirex Niigata vs Sanfrecce Hiroshima

- Ngày 20/07 - 17h00: Fagiano Okayama FC vs Vissel Kobe

- Ngày 20/07 - 17h00: Gamba Osaka vs Kawasaki Frontale

- Ngày 20/07 - 17h00: Yokohama F.Marinos vs Nagoya Grampus Eight

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 20/07 - 23h00: Slavia Sofia vs Botev Vratsa

- Ngày 21/07 - 01h15: Levski Sofia vs Montana

Lịch thi đấu Wales League Cup

- Ngày 20/07 - 20h30: Newport City FC vs Baglan Dragons

Lịch thi đấu Cúp QG Séc

- Ngày 20/07 - 22h00: Spartak Hluk vs FC Tvd Slavicin

- Ngày 20/07 - 22h00: Ledec Nad Sazavou vs Sperice

Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch

- Ngày 20/07 - 19h00: Fredericia vs FC Nordsjaelland

- Ngày 20/07 - 19h00: Vejle Boldklub vs Randers FC

- Ngày 20/07 - 21h00: SoenderjyskE vs AGF

- Ngày 20/07 - 23h00: FC Midtjylland vs OB

- Ngày 21/07 - 01h00: Broendby IF vs Silkeborg

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Điển

- Ngày 20/07 - 19h00: Mjaellby vs AIK

- Ngày 20/07 - 19h00: Sirius vs IFK Gothenburg

- Ngày 20/07 - 21h30: Halmstads BK vs BK Haecken

- Ngày 20/07 - 21h30: Hammarby IF vs Brommapojkarna

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 20/07 - 22h30: FCV Farul Constanta vs Otelul Galati

- Ngày 21/07 - 01h30: FC Rapid 1923 vs CFR Cluj

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 20/07 - 19h45: Gornik Zabrze vs Lechia Gdansk

- Ngày 20/07 - 22h30: Motor Lublin vs Arka Gdynia

- Ngày 21/07 - 01h15: Radomiak Radom vs Pogon Szczecin

Lịch thi đấu VĐQG Latvia

- Ngày 20/07 - 19h00: Auda vs BFC Daugavpils

- Ngày 20/07 - 21h00: FK Jelgava vs SK Super Nova

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 21/07 - 00h30: Barracas Central vs Independiente Rivadavia

- Ngày 21/07 - 02h45: Newell's Old Boys vs Banfield

- Ngày 21/07 - 02h45: Tigre vs Argentinos Juniors

- Ngày 21/07 - 05h00: Belgrano vs Racing Club

- Ngày 21/07 - 07h00: Independiente vs Talleres

Lịch thi đấu MLS Next Pro

- Ngày 21/07 - 02h00: New England Revolution II vs Orlando City B

- Ngày 21/07 - 02h00: Toronto FC II vs Chicago Fire FC II

- Ngày 21/07 - 06h00: New York Red Bulls II vs New York City FC II

- Ngày 21/07 - 07h00: Colorado Rapids II vs Tacoma Defiance

- Ngày 21/07 - 08h30: Real Monarchs SLC vs Austin FC II

- Ngày 21/07 - 09h00: Ventura County FC vs Los Angeles FC II

Lịch thi đấu VĐQG Mexico

- Ngày 21/07 - 01h00: Pumas vs Pachuca

Lịch thi đấu VĐQG Paraguay

- Ngày 21/07 - 02h00: Cerro Porteno vs Luqueno

- Ngày 21/07 - 04h30: Guarani vs Sportivo Trinidense

Lịch thi đấu VĐQG Iceland

- Ngày 21/07 - 02h15: Vikingur Reykjavik vs Valur