Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 18/5 và rạng sáng 19/5

Lịch thi đấu trực tiếp thể thao mới nhất hôm nay ngày 18/5 và rạng sáng 19/5 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Premier League

- Ngày 18/05 - 18h00: Everton vs Southampton

- Ngày 18/05 - 20h15: West Ham vs Nottingham Forest

Everton chạm trán Southampton tại Premier League

- Ngày 18/05 - 21h00: Leicester vs Ipswich Town

- Ngày 18/05 - 21h00: Brentford vs Fulham

- Ngày 18/05 - 22h30: Arsenal vs Newcastle

Lịch thi đấu V-League

- Ngày 18/05 - 18h00: Bình Định vs Viettel

- Ngày 18/05 - 18h00: Nam Định vs HAGL

- Ngày 18/05 - 19h15: Hà Nội vs TP.HCM

Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam

- Ngày 18/05 - 16h00: Long An vs Khánh Hòa

- Ngày 18/05 - 16h00: Vũng Tàu vs Huế

Lịch thi đấu AFC Champions League Two

- Ngày 18/05 - 19h00: Lion City Sailors FC vs Sharjah Cultural Club

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 19/05 - 00h00: Atletico vs Real Betis

- Ngày 19/05 - 00h00: Barcelona vs Villarreal

- Ngày 19/05 - 00h00: Celta Vigo vs Vallecano

- Ngày 19/05 - 00h00: Las Palmas vs Leganes

- Ngày 19/05 - 00h00: Mallorca vs Getafe

- Ngày 19/05 - 00h00: Osasuna vs Espanyol

- Ngày 19/05 - 00h00: Sociedad vs Girona

- Ngày 19/05 - 00h00: Valladolid vs Alaves

- Ngày 19/05 - 00h00: Sevilla vs Real Madrid

- Ngày 19/05 - 00h00: Valencia vs Athletic Club

Lịch thi đấu Serie A

- Ngày 19/05 - 01h45: Inter vs Lazio

- Ngày 19/05 - 01h45: Juventus vs Udinese

- Ngày 19/05 - 01h45: Lecce vs Torino

- Ngày 19/05 - 01h45: Monza vs Empoli

- Ngày 19/05 - 01h45: Parma vs Napoli

- Ngày 19/05 - 01h45: AS Roma vs AC Milan

- Ngày 19/05 - 01h45: Hellas Verona vs Como 1907

- Ngày 19/05 - 01h45: Cagliari vs Venezia

- Ngày 19/05 - 01h45: Fiorentina vs Bologna

Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ

- Ngày 19/05 - 06h00: Inter Miami CF vs Orlando City

- Ngày 19/05 - 08h00: LA Galaxy vs Los Angeles FC

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 19/05 - 02h00: Bahia vs Vitoria

- Ngày 19/05 - 02h00: Corinthians vs Santos FC

- Ngày 19/05 - 02h00: Juventude vs Fluminense

- Ngày 19/05 - 04h30: Flamengo vs Botafogo FR

- Ngày 19/05 - 04h30: RB Bragantino vs Palmeiras

- Ngày 19/05 - 06h30: Cruzeiro vs Atletico MG

- Ngày 19/05 - 06h30: Internacional vs Mirassol

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan

- Ngày 18/05 - 19h30: AZ Alkmaar vs Almere City FC

- Ngày 18/05 - 19h30: Fortuna Sittard vs FC Utrecht

- Ngày 18/05 - 19h30: Heracles vs NEC Nijmegen

- Ngày 18/05 - 19h30: NAC Breda vs Willem II

- Ngày 18/05 - 19h30: PEC Zwolle vs FC Groningen

- Ngày 18/05 - 19h30: RKC Waalwijk vs Go Ahead Eagles

- Ngày 18/05 - 19h30: SC Heerenveen vs Feyenoord

- Ngày 18/05 - 19h30: Sparta Rotterdam vs PSV

- Ngày 18/05 - 19h30: Ajax vs FC Twente

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 18/05 - 19h00: Racing de Ferrol vs Cadiz

- Ngày 18/05 - 21h15: Real Oviedo vs Real Zaragoza

- Ngày 18/05 - 21h15: Castellon vs CD Eldense

- Ngày 19/05 - 02h00: Almeria vs Racing Santander

Lịch thi đấu K League 1

- Ngày 18/05 - 14h30: Daegu FC vs FC Seoul

- Ngày 18/05 - 14h30: Pohang Steelers vs Gwangju FC

- Ngày 18/05 - 17h00: Suwon FC vs Daejeon Citizen

Lịch thi đấu J League 1

- Ngày 18/05 - 13h00: Kawasaki Frontale vs Cerezo Osaka

- Ngày 18/05 - 13h00: Fagiano Okayama FC vs Albirex Niigata

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức

- Ngày 18/05 - 20h30: Karlsruher SC vs Paderborn

- Ngày 18/05 - 20h30: Magdeburg vs Fortuna Dusseldorf

- Ngày 18/05 - 20h30: Schalke 04 vs Elversberg

- Ngày 18/05 - 20h30: SSV Ulm 1846 vs Preussen Muenster

- Ngày 18/05 - 20h30: Darmstadt vs Jahn Regensburg

- Ngày 18/05 - 20h30: Eintracht Braunschweig vs 1. FC Nuremberg

- Ngày 18/05 - 20h30: FC Cologne vs Kaiserslautern

- Ngày 18/05 - 20h30: Greuther Furth vs Hamburger SV

- Ngày 18/05 - 20h30: Berlin vs Hannover 96

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 18/05 - 13h30: PSBS Biak Numfor vs Arema FC

- Ngày 18/05 - 15h30: Semen Padang vs Persik Kediri

- Ngày 18/05 - 19h00: Borneo FC Samarinda vs Persebaya Surabay

Lịch thi đấu VĐQG Croatia

- Ngày 18/05 - 21h00: Slaven vs HNK Gorica

- Ngày 18/05 - 23h45: Hajduk Split vs Rijeka

Lịch thi đấu VĐQG Iceland

- Ngày 18/05 - 21h00: Fram Reykjavik vs Vestri

- Ngày 18/05 - 21h00: IBV Vestmannaeyjar vs KA Akureyri

- Ngày 19/05 - 02h15: Afturelding vs KR Reykjavik

Lịch thi đấu Cúp QG Ireland

- Ngày 18/05 - 20h00: Leicester Celtic vs Fanad United

- Ngày 18/05 - 20h00: Salthill Devon vs Liffeys Pearse FC

- Ngày 18/05 - 20h00: Tolka Rovers vs Janesboro

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 18/05 - 17h15: Motor Lublin vs Zaglebie Lubin

- Ngày 18/05 - 19h45: Cracovia vs Legia Warszawa

- Ngày 18/05 - 22h30: GKS Katowice vs Lech Poznan

Lịch thi đấu MLS Next Pro

- Ngày 19/05 - 00h00: Sporting Kansas City II vs The Town FC

- Ngày 19/05 - 02h00: Columbus Crew II vs FC Cincinnati II

- Ngày 19/05 - 03h00: Minnesota United II vs St. Louis City II

- Ngày 19/05 - 03h30: Real Monarchs SLC vs Colorado Rapids II

- Ngày 19/05 - 04h00: New York Red Bulls II vs New England Revolution II

- Ngày 19/05 - 06h00: Vancouver Whitecaps II vs Ventura County FC

- Ngày 19/05 - 07h30: North Texas SC vs Houston Dynamo II

Lịch thi đấu VĐQG Costa Rica

- Ngày 19/05 - 05h00: Deportivo Saprissa vs LD Alajuelense

Lịch thi đấu VĐQG Guatemala

- Ngày 19/05 - 03h00: CSD Municipal vs Antigua Guatemala

Lịch thi đấu VĐQG Colombia

- Ngày 19/05 - 02h00: Aguilas Doradas Rionegro vs Atletico Nacional

- Ngày 19/05 - 04h05: Deportivo Pasto vs Once Caldas

- Ngày 19/05 - 08h15: Union Magdalena vs America de Cali