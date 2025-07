Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 16/7 và rạng sáng 17/7

Lịch thi đấu trực tiếp thể thao mới nhất hôm nay ngày 16/7 và rạng sáng 17/7 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Champions League

- Ngày 17/07 - 01h45: Linfield vs Shelbourne

- Ngày 17/07 - 01h45: Dinamo Minsk vs Ludogorets

Linfield chạm trán Shelbourne tại Champions League

Lịch thi đấu Europa Conference League

- Ngày 16/07 - 23h00: Auda vs Larne

Lịch thi đấu U23 AFF Đông Nam Á

- Ngày 16/07 - 17h00: U23 Campuchia vs U23 Laos

- Ngày 16/07 - 20h00: U23 Myanmar vs U23 Timor-Leste

Lịch thi đấu Euro Nữ

- Ngày 17/07 - 02h00: Norway Women vs Italy Women

Lịch thi đấu Scotland League Cup

- Ngày 17/07 - 01h45: Kilmarnock vs Livingston

Lịch thi đấu Copa Sudamericana

- Ngày 17/07 - 05h00: Bolivar vs Palestino

- Ngày 17/07 - 07h30: Alianza Lima vs Gremio

- Ngày 17/07 - 07h30: San Antonio Bulo Bulo vs Once Caldas

Lịch thi đấu Nữ Châu Á Asian Cup

- Ngày 16/07 - 20h00: Lebanon vs Iran

- Ngày 16/07 - 23h00: Jordan vs Bhutan

Lịch thi đấu Cúp Hoàng Đế Nhật Bản

- Ngày 16/07 - 16h30: Cerezo Osaka vs Tokushima Vortis

- Ngày 16/07 - 16h30: Reinmeer Aomori vs Blaublitz Akita

- Ngày 16/07 - 17h00: Sanfrecce Hiroshima vs Fujieda MYFC

- Ngày 16/07 - 17h00: Shonan Bellmare vs Shimizu S-Pulse

- Ngày 16/07 - 17h00: Tokyo Verdy vs Sagan Tosu

- Ngày 16/07 - 17h00: Kashima Antlers vs V-Varen Nagasaki

- Ngày 16/07 - 17h00: Kawasaki Frontale vs SC Sagamihara

- Ngày 16/07 - 17h00: Machida Zelvia vs Kataller Toyama

- Ngày 16/07 - 17h00: Nagoya Grampus Eight vs Roasso Kumamoto

- Ngày 16/07 - 17h00: Albirex Niigata vs Toyo University

- Ngày 16/07 - 17h00: Avispa Fukuoka vs Giravanz Kitakyushu

- Ngày 16/07 - 17h00: Gamba Osaka vs Montedio Yamagata

- Ngày 16/07 - 17h00: Kyoto Sanga FC vs Yokohama FC

- Ngày 16/07 - 17h00: FC Tokyo vs Oita Trinita

- Ngày 16/07 - 17h00: Vissel Kobe vs Ventforet Kofu

Lịch thi đấu Cúp QG Chile

- Ngày 16/07 - 23h30: Santiago Wanderers vs La Serena

- Ngày 17/07 - 02h00: Huachipato vs Atletico Nublense

- Ngày 17/07 - 05h00: Audax Italiano vs Curico Unido

Lịch thi đấu Cúp QG Paraguay

- Ngày 16/07 - 23h00: Sportivo Oliveno vs CS Limpeno

- Ngày 17/07 - 01h30: General Caballero Campo Grande vs Encarnacion FC

Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ

- Ngày 17/07 - 06h30: FC Cincinnati vs Inter Miami CF

- Ngày 17/07 - 06h30: New York Red Bulls vs New England Revolution

- Ngày 17/07 - 06h30: Orlando City vs New York City FC

- Ngày 17/07 - 06h30: Philadelphia Union vs CF Montreal

- Ngày 17/07 - 06h30: Atlanta United vs Chicago Fire

- Ngày 17/07 - 06h30: Charlotte vs DC United

- Ngày 17/07 - 07h30: Houston Dynamo vs Vancouver Whitecaps

- Ngày 17/07 - 07h30: Minnesota United vs Los Angeles FC

- Ngày 17/07 - 07h30: Nashville SC vs Columbus Crew

- Ngày 17/07 - 09h00: Seattle Sounders FC vs Colorado Rapids

- Ngày 17/07 - 09h30: LA Galaxy vs Austin FC

- Ngày 17/07 - 09h30: Portland Timbers vs Real Salt Lake

- Ngày 17/07 - 09h30: San Diego vs Toronto FC

- Ngày 17/07 - 09h30: San Jose Earthquakes vs FC Dallas

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 17/07 - 05h00: Palmeiras vs Mirassol

- Ngày 17/07 - 05h30: Ceara vs Corinthians

- Ngày 17/07 - 06h00: Santos FC vs Flamengo

- Ngày 17/07 - 07h30: RB Bragantino vs Sao Paulo

- Ngày 17/07 - 07h30: Botafogo FR vs Vitoria

Lịch thi đấu MLS Next Pro

- Ngày 17/07 - 06h30: New York City FC II vs Toronto FC II

- Ngày 17/07 - 07h00: St. Louis City II vs Ventura County FC

Lịch thi đấu VĐQG Mexico

- Ngày 17/07 - 08h00: CF America vs Tijuana

- Ngày 17/07 - 10h00: Club Santos Laguna vs Toluca