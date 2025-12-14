Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 15/12 và rạng sáng 16/12

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 15/12 và rạng sáng 16/12 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Premier League
- Ngày 16/12 - 03h00: Man United vs Bournemouth
Lịch thi đấu La Liga
- Ngày 16/12 - 03h00: Vallecano vs Real Betis
Lịch thi đấu Serie A
- Ngày 16/12 - 02h45: AS Roma vs Como 1907
Lịch thi đấu giải bóng đá Nam SEA Games
- Ngày 15/12 - 15h30: U22 Việt Nam vs U22 Philippines
- Ngày 15/12 - 20h00: U22 Thái Lan vs U22 Malaysia
Lịch thi đấu giải Futsal Nam SEA Games
- Ngày 15/12 - 16h00: Futsal Indonesia vs Futsal Myanmar
- Ngày 15/12 - 19h00: Futsal Thái Lan vs Futsal Malaysia
Lịch thi đấu FIFA Arab Cup
- Ngày 15/12 - 21h30: Maroc vs UAE
- Ngày 16/12 - 00h30: Ả Rập Xê-út vs Jordan
Lịch thi đấu Hạng nhất Anh
- Ngày 16/12 - 03h00: Sheffield Wednesday vs Derby County
Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha
- Ngày 16/12 - 01h00: Nacional vs Tondela
- Ngày 16/12 - 01h45: SC Braga vs Santa Clara
- Ngày 16/12 - 03h45: FC Porto vs CF Estrela da Amadora
Lịch thi đấu Premier League International Cup
- Ngày 16/12 - 02h00: Everton U21 vs PSV Eindhoven U21
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
- Ngày 16/12 - 02h30: Castellon vs Mirandes
Lịch thi đấu VĐQG Iran
- Ngày 15/12 - 19h30: Malavan vs Fajr Sepasi
- Ngày 15/12 - 19h45: Chadormalu Yazd vs Esteghlal Khuzestan
- Ngày 15/12 - 19h45: Gol Gohar vs Mes Rafsanjan
- Ngày 15/12 - 19h45: Kheybar Khorramabad vs Esteghlal
- Ngày 15/12 - 21h30: Foolad Khuzestan vs Sepahan
Lịch thi đấu Cúp QG Bulgaria
- Ngày 15/12 - 22h30: Septemvri Sofia vs Ludogorets
Lịch thi đấu VĐQG Romania
- Ngày 15/12 - 22h30: FCV Farul Constanta vs UTA Arad
- Ngày 16/12 - 01h30: FC Unirea 2004 Slobozia vs FCSB
Lịch thi đấu VĐQG Jamaica
- Ngày 16/12 - 05h00: Spanish Town Police vs Waterhouse FC
- Ngày 16/12 - 07h30: Arnett Gardens vs Montego Bay United FC
Lịch thi đấu VĐQG Israel
- Ngày 16/12 - 01h00: Maccabi Tel Aviv vs Hapoel Petah Tikva
- Ngày 16/12 - 01h30: Beitar Jerusalem vs Bnei Sakhnin.
