Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 15/12 và rạng sáng 16/12

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 15/12 và rạng sáng 16/12 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Premier League

- Ngày 16/12 - 03h00: Man United vs Bournemouth

Man United chạm trán Bournemouth tại Premier League.

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 16/12 - 03h00: Vallecano vs Real Betis

Lịch thi đấu Serie A

- Ngày 16/12 - 02h45: AS Roma vs Como 1907

Lịch thi đấu giải bóng đá Nam SEA Games

- Ngày 15/12 - 15h30: U22 Việt Nam vs U22 Philippines

- Ngày 15/12 - 20h00: U22 Thái Lan vs U22 Malaysia

Lịch thi đấu giải Futsal Nam SEA Games

- Ngày 15/12 - 16h00: Futsal Indonesia vs Futsal Myanmar

- Ngày 15/12 - 19h00: Futsal Thái Lan vs Futsal Malaysia

Lịch thi đấu FIFA Arab Cup

- Ngày 15/12 - 21h30: Maroc vs UAE

- Ngày 16/12 - 00h30: Ả Rập Xê-út vs Jordan

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

- Ngày 16/12 - 03h00: Sheffield Wednesday vs Derby County

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- Ngày 16/12 - 01h00: Nacional vs Tondela

- Ngày 16/12 - 01h45: SC Braga vs Santa Clara

- Ngày 16/12 - 03h45: FC Porto vs CF Estrela da Amadora

Lịch thi đấu Premier League International Cup

- Ngày 16/12 - 02h00: Everton U21 vs PSV Eindhoven U21

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 16/12 - 02h30: Castellon vs Mirandes

Lịch thi đấu VĐQG Iran

- Ngày 15/12 - 19h30: Malavan vs Fajr Sepasi

- Ngày 15/12 - 19h45: Chadormalu Yazd vs Esteghlal Khuzestan

- Ngày 15/12 - 19h45: Gol Gohar vs Mes Rafsanjan

- Ngày 15/12 - 19h45: Kheybar Khorramabad vs Esteghlal

- Ngày 15/12 - 21h30: Foolad Khuzestan vs Sepahan

Lịch thi đấu Cúp QG Bulgaria

- Ngày 15/12 - 22h30: Septemvri Sofia vs Ludogorets

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 15/12 - 22h30: FCV Farul Constanta vs UTA Arad

- Ngày 16/12 - 01h30: FC Unirea 2004 Slobozia vs FCSB

Lịch thi đấu VĐQG Jamaica

- Ngày 16/12 - 05h00: Spanish Town Police vs Waterhouse FC

- Ngày 16/12 - 07h30: Arnett Gardens vs Montego Bay United FC

Lịch thi đấu VĐQG Israel

- Ngày 16/12 - 01h00: Maccabi Tel Aviv vs Hapoel Petah Tikva

- Ngày 16/12 - 01h30: Beitar Jerusalem vs Bnei Sakhnin.