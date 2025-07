Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 15/7 và rạng sáng 16/7

Lịch thi đấu trực tiếp thể thao mới nhất hôm nay ngày 15/7 và rạng sáng 16/7 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Champions League

- Ngày 15/07 - 22h00: Kairat Almaty vs Olimpija Ljubljana

- Ngày 15/07 - 22h30: Lincoln Red Imps FC vs Vikingur

Kairat Almaty chạm trán Olimpija Ljubljana tại Champions League

- Ngày 16/07 - 00h00: Malmo FF vs FC Iberia 1999

- Ngày 16/07 - 00h00: RFS vs FCI Levadia

- Ngày 16/07 - 00h00: FC Milsami Orhei vs KuPS

- Ngày 16/07 - 00h00: Hamrun Spartans vs Zalgiris Vilnius

- Ngày 16/07 - 01h00: FC Differdange 03 vs Drita

- Ngày 16/07 - 01h00: KF Shkendija vs TNS

- Ngày 16/07 - 01h30: Inter Club d'Escaldes vs FCSB

- Ngày 16/07 - 02h00: Zrinjski Mostar vs Virtus Acquaviva

- Ngày 16/07 - 02h00: Breidablik vs KF Egnatia

- Ngày 16/07 - 02h00: Buducnost Podgorica vs FC Noah

Lịch thi đấu U23 AFF Đông Nam Á

- Ngày 15/07 - 17h00: U23 Malaysia vs U23 Philippines

- Ngày 15/07 - 20h00: U23 Indonesia vs U23 Brunei

Lịch thi đấu Scotland League Cup

- Ngày 16/07 - 01h45: Dumbarton vs Stirling Albion

- Ngày 16/07 - 01h45: Hamilton Academical vs Hearts

- Ngày 16/07 - 01h45: Greenock Morton vs Stenhousemuir

- Ngày 16/07 - 01h45: Motherwell vs Peterhead

- Ngày 16/07 - 01h45: Partick Thistle vs Stranraer

- Ngày 16/07 - 01h45: Queen of the South vs Edinburgh City

- Ngày 16/07 - 01h45: Airdrieonians vs Bonnyrigg Rose Athletic

- Ngày 16/07 - 01h45: Alloa Athletic vs Montrose

- Ngày 16/07 - 01h45: Brora Rangers vs Kelty Hearts

- Ngày 16/07 - 01h45: Cove Rangers vs Spartans

- Ngày 16/07 - 01h45: Queen's Park vs Brechin City

- Ngày 16/07 - 01h45: Annan Athletic vs Ayr United

- Ngày 16/07 - 01h45: Forfar Athletic vs St. Mirren

- Ngày 16/07 - 01h45: Inverness CT vs Elgin City

- Ngày 16/07 - 01h45: Raith Rovers vs East Kilbride

Lịch thi đấu Copa Sudamericana

- Ngày 16/07 - 05h00: Central Cordoba de Santiago vs Cerro Largo

- Ngày 16/07 - 07h30: Independiente del Valle vs Vasco da Gama

- Ngày 16/07 - 07h30: Bahia vs America de Cali

Lịch thi đấu Cúp QG Paraguay

- Ngày 15/07 - 23h00: Club Pilcomayo FBC vs Club Primero de Enero Nueva Colombia

- Ngày 16/07 - 01h30: General Diaz vs Deportivo Santani

- Ngày 16/07 - 04h00: Atlantida SC vs Resistencia

Lịch thi đấu EAFF E-1 Football Championship

- Ngày 15/07 - 14h00: Trung Quốc vs Hong Kong

- Ngày 15/07 - 17h24: Hàn Quốc vs Nhật Bản