Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 15/3 và rạng sáng 16/3

Lịch thi đấu trực tiếp thể thao mới nhất hôm nay 15/3 và rạng sáng ngày 16/3 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Premier League

- Ngày 15/03 - 22h00: Southampton vs Wolves

- Ngày 15/03 - 22h00: Ipswich Town vs Nottingham Forest

- Ngày 15/03 - 22h00: Man City vs Brighton

- Ngày 15/03 - 22h00: Everton vs West Ham

- Ngày 16/03 - 00h30: Bournemouth vs Brentford

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 15/03 - 20h00: Valladolid vs Celta Vigo

- Ngày 15/03 - 22h15: Mallorca vs Espanyol

- Ngày 16/03 - 00h30: Villarreal vs Real Madrid

- Ngày 16/03 - 03h00: Girona vs Valencia

Lịch thi đấu Serie A

- Ngày 15/03 - 21h00: Monza vs Parma

- Ngày 15/03 - 21h00: Udinese vs Hellas Verona

- Ngày 16/03 - 00h00: AC Milan vs Como 1907

- Ngày 16/03 - 02h45: Torino vs Empoli

Lịch thi đấu Bundesliga

- Ngày 15/03 - 21h30: Mainz 05 vs Freiburg

- Ngày 15/03 - 21h30: Union Berlin vs Munich

- Ngày 15/03 - 21h30: Bremen vs Borussia M'gladbach

- Ngày 15/03 - 21h30: Augsburg vs Wolfsburg

- Ngày 16/03 - 00h30: RB Leipzig vs Dortmund

Lịch thi đấu Ligue 1

- Ngày 15/03 - 23h00: Nantes vs Lille

- Ngày 16/03 - 01h00: Angers vs AS Monaco

- Ngày 16/03 - 03h05: Lens vs Rennes

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

- Ngày 15/03 - 19h30: QPR vs Leeds United

- Ngày 15/03 - 19h30: Millwall vs Stoke City

- Ngày 15/03 - 22h00: Oxford United vs Watford

- Ngày 15/03 - 22h00: Plymouth Argyle vs Derby County

- Ngày 15/03 - 22h00: Preston North End vs Portsmouth

- Ngày 15/03 - 22h00: Coventry City vs Sunderland

- Ngày 15/03 - 22h00: Luton Town vs Middlesbrough

- Ngày 15/03 - 22h00: Blackburn Rovers vs Cardiff City

- Ngày 15/03 - 22h00: Swansea vs Burnley

- Ngày 15/03 - 22h00: West Brom vs Hull City

Lịch thi đấu Serie B

- Ngày 15/03 - 21h00: Cesena FC vs Spezia

- Ngày 15/03 - 21h00: Cittadella vs Sassuolo

- Ngày 15/03 - 21h00: Frosinone vs Brescia

- Ngày 15/03 - 21h00: Juve Stabia vs Modena

- Ngày 15/03 - 23h15: Pisa vs Mantova

- Ngày 16/03 - 01h30: Bari vs Salernitana

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- Ngày 15/03 - 22h30: Gil Vicente vs Santa Clara

- Ngày 15/03 - 22h30: Farense vs SC Braga

- Ngày 16/03 - 01h00: FC Porto vs AVS Futebol SAD

- Ngày 16/03 - 03h30: Sporting vs Famalicao

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan

- Ngày 15/03 - 22h30: FC Utrecht vs NEC Nijmegen

- Ngày 16/03 - 00h45: Sparta Rotterdam vs PEC Zwolle

- Ngày 16/03 - 02h00: RKC Waalwijk vs PSV

- Ngày 16/03 - 03h00: SC Heerenveen vs Heracles

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 16/03 - 02h00: Deportivo Riestra vs River Plate

- Ngày 16/03 - 04h30: Estudiantes de la Plata vs Newell's Old Boys

- Ngày 16/03 - 04h30: Rosario Central vs Gimnasia LP

- Ngày 16/03 - 07h00: CA Huracan vs Independiente Rivadavia

- Ngày 16/03 - 07h00: Sarmiento vs Talleres

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 15/03 - 20h00: Racing de Ferrol vs Eibar

- Ngày 15/03 - 22h15: Cartagena vs Burgos CF

- Ngày 15/03 - 22h15: Albacete vs Malaga

- Ngày 16/03 - 00h30: Almeria vs Real Zaragoza

- Ngày 16/03 - 03h00: Cordoba vs Sporting Gijon

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ

- Ngày 16/03 - 02h45: Genk vs Union St.Gilloise

Lịch thi đấu K League 1

- Ngày 15/03 - 12h00: Jeju United vs Daejeon Citizen

- Ngày 15/03 - 14h30: Daegu FC vs FC Anyang

- Ngày 15/03 - 14h30: Gangwon FC vs FC Seoul

Lịch thi đấu J League 1

- Ngày 15/03 - 12h00: Avispa Fukuoka vs FC Tokyo

- Ngày 15/03 - 12h00: Machida Zelvia vs Albirex Niigata

- Ngày 15/03 - 12h00: Tokyo Verdy vs Nagoya Grampus Eight

- Ngày 15/03 - 12h00: Yokohama FC vs Cerezo Osaka

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức

- Ngày 15/03 - 19h00: Paderborn vs Kaiserslautern

- Ngày 15/03 - 19h00: Fortuna Dusseldorf vs Jahn Regensburg

- Ngày 15/03 - 19h00: Elversberg vs Preussen Muenster

- Ngày 16/03 - 02h30: FC Cologne vs Darmstadt

Lịch thi đấu Malaysia Super League

- Ngày 15/03 - 21h00: PDRM vs Negeri Sembilan

Lịch thi đấu VĐQG Australia

- Ngày 15/03 - 15h30: Western Sydney Wanderers FC vs Melbourne Victory

- Ngày 15/03 - 17h45: Perth Glory vs Brisbane Roar FC

Lịch thi đấu Cúp QG Trung Quốc

- Ngày 15/03 - 13h00: Shanghai Zetian vs Wuxi Wugou FC

- Ngày 15/03 - 13h30: Shanghai Mitsubishi Heavy Industries Fly vs Nantong Haimen Codion

- Ngày 15/03 - 13h30: Shanghai Segenda vs Kunming City Star

- Ngày 15/03 - 14h00: Ningbo Ukang vs Guangdong Mingtu

- Ngày 15/03 - 14h00: Shaanxi Northwest Youth vs Ganzhou Ruishi FC

- Ngày 15/03 - 14h00: Wuhan Lianzhen FC vs Shenzhen 2028 FC

- Ngày 15/03 - 14h30: Guangzhou Dandelion Alpha FC vs Hubei Istar

- Ngày 15/03 - 14h30: Quanzhou Yaxin vs Wenzhou FC

- Ngày 15/03 - 18h30: Shenzhen Jixiang vs Guangxi Lanhang

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine

- Ngày 15/03 - 20h30: Kryvbas vs Livyi Bereg

- Ngày 15/03 - 23h00: Rukh Lviv vs Vorskla

Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia

- Ngày 16/03 - 02h00: Al Akhdoud vs Al Ahli

- Ngày 16/03 - 02h00: Al Ettifaq vs Al Feiha

- Ngày 16/03 - 02h00: Al Taawoun vs Al Hilal

Lịch thi đấu MLS Nhà nghề Mỹ

- Ngày 16/03 - 01h30: New York Red Bulls vs Orlando City

- Ngày 16/03 - 01h30: Toronto FC vs Chicago Fire

- Ngày 16/03 - 02h45: Los Angeles FC vs Austin FC

- Ngày 16/03 - 06h30: Charlotte vs FC Cincinnati

- Ngày 16/03 - 06h30: DC United vs CF Montreal

- Ngày 16/03 - 06h30: New York City FC vs New England Revolution

- Ngày 16/03 - 07h25: Sporting Kansas City vs Minnesota United

- Ngày 16/03 - 07h30: FC Dallas vs Vancouver Whitecaps

- Ngày 16/03 - 07h30: Houston Dynamo vs Real Salt Lake

- Ngày 16/03 - 07h30: St. Louis City vs Seattle Sounders FC

- Ngày 16/03 - 09h30: San Diego vs Columbus Crew

- Ngày 16/03 - 09h30: San Jose Earthquakes vs Colorado Rapids

Lịch thi đấu VĐQG Morocco

- Ngày 16/03 - 05h00: FUS Rabat vs Jeunesse Sportive Soualem

- Ngày 16/03 - 05h00: Ittihad Tanger vs Wydad Casablanca

- Ngày 16/03 - 05h00: RS Berkane vs Union Touarga Sport

Lịch thi đấu VĐQG Costa Rica

- Ngày 16/03 - 08h00: Deportiva San Carlos vs Santa Ana

- Ngày 16/03 - 09h00: Municipal Perez Zeledon vs Puntarenas FC

Lịch thi đấu VĐQG Mexico

- Ngày 16/03 - 06h00: Tigres vs Club Santos Laguna

- Ngày 16/03 - 08h00: Cruz Azul vs Atletico de San Luis

- Ngày 16/03 - 10h00: Atlas vs CF America

- Ngày 16/03 - 10h00: FC Juarez vs CD Guadalajara