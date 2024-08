Lịch thể thao mới nhất hôm nay 9/8 và rạng sáng ngày 10/8

Lịch thi đấu trực tiếp thể thao mới nhất hôm nay 9/8 và rạng sáng ngày 10/8 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Olympic bóng đá nam

- Ngày 09/08 - 23h00: Pháp vs Tây Ban Nha

Pháp chạm trán Tây Ban Nha tại Olympic bóng đá nam.

Lịch thi đấu Olympic bóng đá nữ

- Ngày 09/08 - 20h00: Nữ Tây Ban Nha vs Nữ Đức

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

- Ngày 10/08 - 02h00: Blackburn Rovers vs Derby County

- Ngày 10/08 - 02h00: Preston North End vs Sheffield United

Lịch thi đấu Coppa Italia

- Ngày 09/08 - 23h00: Sassuolo vs Cittadella

- Ngày 09/08 - 23h30: Udinese vs Avellino

- Ngày 10/08 - 01h45: Genoa vs AC Reggiana

- Ngày 10/08 - 02h15: Monza vs Sudtirol

Lịch thi đấu Concacaf League Cup

- Ngày 10/08 - 06h30: Columbus Crew vs Sporting Kansas City

- Ngày 10/08 - 06h30: Orlando City vs Cruz Azul

- Ngày 10/08 - 06h30: Philadelphia Union vs CF Montreal

- Ngày 10/08 - 06h30: FC Cincinnati vs Club Santos Laguna

- Ngày 10/08 - 06h30: DC United vs Mazatlan FC

- Ngày 10/08 - 06h30: New England Revolution vs New York City FC

- Ngày 10/08 - 07h30: St. Louis City vs Portland Timbers

- Ngày 10/08 - 07h30: Toluca vs Houston Dynamo

- Ngày 10/08 - 08h30: FC Juarez vs Colorado Rapids

- Ngày 10/08 - 09h00: CF America vs Atlas

Lịch thi đấu K League 1

- Ngày 09/08 - 17h30: Gimcheon Sangmu vs Gangwon FC

- Ngày 09/08 - 17h30: Jeonbuk FC vs Gwangju FC

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức

- Ngày 09/08 - 23h30: Kaiserslautern vs Greuther Furth

- Ngày 09/08 - 23h30: Jahn Regensburg vs SSV Ulm 1846

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ

- Ngày 10/08 - 01h45: Standard Liege vs KV Mechelen

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- Ngày 10/08 - 02h15: Sporting vs Rio Ave

Lịch thi đấu Malaysia Super League

- Ngày 09/08 - 19h15: Johor Darul Ta'zim FC vs Kedah

- Ngày 09/08 - 20h00: Pahang vs Sabah FC Dành cho bạn

Lịch thi đấu Malaysia FA Cup

- Ngày 09/08 - 19h15: Johor Darul Ta'zim FC vs Kedah

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 09/08 - 19h00: Persib Bandung vs PSBS Biak Numfor

Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan

- Ngày 09/08 - 21h00: Lokomotiv Tashkent vs Olympic

Lịch thi đấu VĐQG Belarus

- Ngày 09/08 - 22h30: Slavia Mozyr vs FK Vitebsk

Lịch thi đấu China Super League

- Ngày 09/08 - 18h35: Shenzhen Peng City vs Chengdu Rongcheng

- Ngày 09/08 - 18h35: Shanghai Port vs Meizhou Hakka

- Ngày 09/08 - 18h35: Cangzhou Mighty Lions vs Shandong Taishan

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 09/08 - 23h00: Slavia Sofia vs Spartak Varna

- Ngày 10/08 - 01h15: Arda Kardzhali vs Hebar

Lịch thi đấu VĐQG Croatia

- Ngày 09/08 - 23h30: Sibenik vs Slaven

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine

- Ngày 09/08 - 19h30: Livyi Bereg vs Vorskla

- Ngày 09/08 - 22h00: Veres Rivne vs Dynamo Kyiv

Lịch thi đấu VĐQG Estonia

- Ngày 09/08 - 23h30: Talinna Kalev vs FC Kuressaare

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 09/08 - 23h00: Radomiak Radom vs Gornik Zabrze

- Ngày 10/08 - 01h30: Rakow Czestochowa vs Lech Poznan

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 10/08 - 01h00: Deportivo Riestra vs Lanus

- Ngày 10/08 - 02h30: Barracas Central vs Talleres

- Ngày 10/08 - 05h00: Belgrano vs Union

- Ngày 10/08 - 07h00: Racing Club vs Gimnasia LP

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan

- Ngày 10/08 - 01h00: FC Groningen vs NAC Breda

Lịch thi đấu VĐQG Na Uy

- Ngày 10/08 - 00h00: Sandefjord vs Stroemsgodset

Lịch thi đấu VĐQG Chile

- Ngày 10/08 - 02h00: Palestino vs O'Higgins

- Ngày 10/08 - 05h00: Huachipato vs Cobresal

- Ngày 10/08 - 07h30: Cobreloa vs Union La Calera

Lịch thi đấu VĐQG Costa Rica

- Ngày 10/08 - 09h00: AD Municipal Liberia vs Santos de Guapiles

Lịch thi đấu VĐQG Guatemala

- Ngày 10/08 - 09h00: Deportivo Marquense vs Mixco

Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch

- Ngày 10/08 - 00h00: FC Midtjylland vs Vejle Boldklub

Lịch thi đấu VĐQG Ireland

- Ngày 10/08 - 01h45: Bohemian FC vs Waterford FC

- Ngày 10/08 - 01h45: Derry City vs Dundalk

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 10/08 - 01h00: FCSB vs FCV Farul Constanta

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland

- Ngày 10/08 - 01h45: Glentoran vs Crusaders.