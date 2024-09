Lịch thể thao mới nhất hôm nay 8/9 và rạng sáng ngày 9/9

Lịch thi đấu trực tiếp thể thao mới nhất hôm nay 8/9 và rạng sáng ngày 9/9 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu UEFA Nations League

- Ngày 08/09 - 20h00: Luxembourg vs Belarus

- Ngày 08/09 - 23h00: Slovakia vs Azerbaijan

- Ngày 08/09 - 23h00: Bulgaria vs Bắc Ireland

Luxembourg chạm trán Belarus tại UEFA Nations League.

- Ngày 08/09 - 23h00: Đan Mạch vs Serbia

- Ngày 08/09 - 23h00: Gibraltar vs Liechtenstein

- Ngày 09/09 - 01h45: Thụy Điển vs Estonia

- Ngày 09/09 - 01h45: Croatia vs Ba Lan

- Ngày 09/09 - 01h45: Thụy Sỹ vs Tây Ban Nha

- Ngày 09/09 - 01h45: Bồ Đào Nha vs Scotland

Lịch thi đấu Can Cup

- Ngày 08/09 - 22h00: Gambia vs Tunisia

Lịch thi đấu CONCACAF Nations League

- Ngày 09/09 - 03h00: Saint Vincent and The Grenadines vs Montserrat

- Ngày 09/09 - 08h00: El Salvador vs Bonaire

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 08/09 - 19h00: Racing de Ferrol vs Mirandes

- Ngày 08/09 - 21h15: Cartagena vs Levante

- Ngày 08/09 - 23h30: CD Eldense vs Almeria

- Ngày 08/09 - 23h30: Real Zaragoza vs Elche

Lịch thi đấu Cúp QG Bỉ

- Ngày 08/09 - 19h30: Sparta Petegem vs Zulte Waregem

- Ngày 08/09 - 20h00: K. Lyra-Lierse vs RFC Meux

- Ngày 08/09 - 21h00: FC Liege vs ET.Elsautoise

- Ngày 08/09 - 21h00: K Lierse S.K. vs KVC Houtvenne

- Ngày 08/09 - 21h00: Lommel vs Belisia Bilzen SV

- Ngày 08/09 - 21h00: Rochefort vs KFC VW Hamme

- Ngày 08/09 - 21h00: Royal Knokke FC vs Olympic Charleroi Chatelet Farciennes

- Ngày 08/09 - 21h00: Thes Sport vs RFC Seraing

- Ngày 08/09 - 23h30: Deinze vs SC Dikkelvenne

Lịch thi đấu Primera Division Uruguay

- Ngày 08/09 - 20h00: Rampla Juniors vs Club Atletico Progreso

- Ngày 08/09 - 22h30: Fenix vs Cerro Largo

- Ngày 09/09 - 01h00: Danubio vs Boston River

- Ngày 09/09 - 04h00: Nacional vs Liverpool

Lịch thi đấu Cúp Liên đoàn Nhật Bản

- Ngày 08/09 - 12h00: Consadole Sapporo vs Yokohama F.Marinos

- Ngày 08/09 - 16h00: Machida Zelvia vs Albirex Niigata

- Ngày 08/09 - 16h00: Ventforet Kofu vs Kawasaki Frontale

- Ngày 08/09 - 16h30: Sanfrecce Hiroshima vs Nagoya Grampus Eight

Lịch thi đấu VĐQG Chile

- Ngày 08/09 - 22h00: Huachipato vs O'Higgins

Lịch thi đấu UAE League Cup

- Ngày 08/09 - 20h45: Al Bataeh vs Al-Jazira

- Ngày 08/09 - 20h45: Dibba Al-Hisn vs Baniyas

- Ngày 08/09 - 23h15: Ajman vs Shabab Al-Ahli Dubai FC

Lịch thi đấu Cúp QG Chile

- Ngày 09/09 - 01h00: Universidad de Chile vs Palestino

- Ngày 09/09 - 01h30: Huachipato vs CD Imperial Unido

- Ngày 09/09 - 05h00: Coquimbo Unido vs Deportes Iquique

Lịch thi đấu VĐQG Guatemala

- Ngày 09/09 - 04h00: Deportivo Achuapa vs Deportivo Zacapa

Lịch thi đấu VĐQG Colombia

- Ngày 09/09 - 03h00: Once Caldas vs Millonarios

- Ngày 09/09 - 05h10: Alianza FC vs Fortaleza FC

- Ngày 09/09 - 07h20: Deportivo Pasto vs Independiente Medellin

Lịch thi đấu Cúp QG Paraguay

- Ngày 09/09 - 05h30: Club Dr Benjamin Aceval vs Sportivo Ameliano.