Lịch thể thao mới nhất hôm nay 8/6 và rạng sáng ngày 9/6

Lịch thi đấu trực tiếp thể thao mới nhất hôm nay 8/6 và rạng sáng ngày 9/6 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi

- Ngày 08/06 - 20h00: Cameroon vs Cape Verde

- Ngày 08/06 - 23h00: Gambia vs Seychelles

Cameroon chạm trán Cape Verde tại Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực Bắc Trung Mỹ

- Ngày 09/06 - 02h00: Guatemala vs British Virgin Islands

- Ngày 09/06 - 02h30: Anguilla vs Suriname

- Ngày 09/06 - 03h30: Cayman Islands vs Antigua and Barbuda

- Ngày 09/06 - 04h30: Bahamas vs Trinidad and Tobago

- Ngày 09/06 - 07h00: Belize vs Nicaragua

- Ngày 09/06 - 07h00: Aruba vs Curacao

Lịch thi đấu Copa Libertadores

- Ngày 09/06 - 05h00: Gremio vs Estudiantes de la Plata

Lịch thi đấu Copa Sudamericana

- Ngày 09/06 - 07h30: Internacional vs Delfin

Lịch thi đấu Giao hữu

- Ngày 08/06 - 16h30: Dinamo Minsk vs FC Minsk

- Ngày 08/06 - 20h00: Latvia vs Lithuania

- Ngày 08/06 - 20h00: Slovenia vs Bulgaria

- Ngày 08/06 - 23h00: Moldova vs Đảo Síp

- Ngày 08/06 - 23h00: Thụy Sĩ vs Áo

- Ngày 08/06 - 23h00: Estonia vs Quần đảo Faroe

- Ngày 08/06 - 23h00: Hungary vs Israel

- Ngày 08/06 - 23h00: Thụy Điển vs Serbia

- Ngày 08/06 - 23h45: Bồ Đào Nha vs Croatia

- Ngày 09/06 - 00h30: Đan Mạch vs Na Uy

- Ngày 09/06 - 01h00: Bỉ vs Luxembourg

- Ngày 09/06 - 02h30: Tây Ban Nha vs Northern Ireland

- Ngày 09/06 - 04h30: Mỹ vs Colombia

- Ngày 09/06 - 07h30: Brazil vs Mexico

Lịch thi đấu J League 2

- Ngày 08/06 - 13h00: Blaublitz Akita vs Roasso Kumamoto

- Ngày 08/06 - 16h00: Ehime FC vs Mito Hollyhock

- Ngày 08/06 - 16h00: Shimizu S-Pulse vs Fujieda MYFC

- Ngày 08/06 - 16h00: Tokushima Vortis vs Yokohama FC

- Ngày 08/06 - 16h00: Ventforet Kofu vs Vegalta Sendai

- Ngày 08/06 - 17h00: Renofa Yamaguchi vs JEF United Chiba

- Ngày 08/06 - 17h00: Tochigi SC vs Thespakusatsu Gunma

Lịch thi đấu VĐQG Phần Lan

- Ngày 08/06 - 21h00: EIF vs IF Gnistan

- Ngày 08/06 - 21h00: KuPS vs AC Oulu

Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ

- Ngày 09/06 - 06h30: New England Revolution vs New York Red Bulls

- Ngày 09/06 - 07h30: St. Louis City vs Portland Timbers

- Ngày 09/06 - 07h30: Minnesota United vs FC Dallas

- Ngày 09/06 - 07h30: Sporting Kansas City vs Seattle Sounders FC

Lịch thi đấu Cúp QG Argentina

- Ngày 09/06 - 03h20: Club Atletico Platense vs CA Huracan

Lịch thi đấu VĐQG Canada

- Ngày 09/06 - 01h00: HFX Wanderers FC vs Pacific FC

- Ngày 09/06 - 04h00: Cavalry FC vs Forge FC

Lịch thi đấu Hạng nhất Ecuador

- Ngày 09/06 - 03h00: Vargas Torres vs Cuniburo

- Ngày 09/06 - 06h00: Manta vs Guayaquil City