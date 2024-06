Lịch thể thao mới nhất hôm nay 5/6 và rạng sáng ngày 6/6

Lịch thi đấu trực tiếp thể thao mới nhất hôm nay 5/6 và rạng sáng ngày 6/6 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Giao hữu

- Ngày 05/06 - 23h00: Slovakia vs San Marino

- Ngày 06/06 - 02h30: Tây Ban Nha vs Andorra

Slovakia chạm trán San Marino tại giải Giao hữu

- Ngày 06/06 - 08h00: Mexico vs Uruguay

- Ngày 06/06 - 00h00: Đan Mạch vs Thụy Điển

- Ngày 06/06 - 00h00: Na Uy vs Kosovo

- Ngày 06/06 - 01h30: Bỉ vs Montenegro

- Ngày 06/06 - 02h00: Pháp vs Luxembourg

Lịch thi đấu vòng loại World Cup khu vực Châu Phi

- Ngày 05/06 - 23h00: Sierra Leone vs Djibouti

- Ngày 05/06 - 23h00: Namibia vs Liberia

- Ngày 05/06 - 23h00: CH Trung Phi vs Chad

- Ngày 05/06 - 23h00: Togo vs Nam Sudan

- Ngày 06/06 - 02h00: Tunisia vs Equatorial Guinea

Lịch thi đấu vòng loại World Cup khu vực Bắc Trung Mỹ

- Ngày 06/06 - 02h00: Antigua and Barbuda vs Bermuda

- Ngày 06/06 - 04h00: Suriname vs Saint Vincent and The Grenadines

- Ngày 06/06 - 06h30: Curacao vs Barbados

- Ngày 06/06 - 06h30: Trinidad and Tobago vs Grenada

- Ngày 06/06 - 09h00: Guatemala vs Dominica

- Ngày 06/06 - 09h00: Nicaragua vs Montserrat

Lịch thi đấu Cúp Liên đoàn Nhật Bản

- Ngày 05/06 - 17h00: Albirex Niigata vs V-Varen Nagasaki

- Ngày 05/06 - 17h00: Cerezo Osaka vs Machida Zelvia

- Ngày 05/06 - 17h00: FC Tokyo vs Sanfrecce Hiroshima

- Ngày 05/06 - 17h00: Kashiwa Reysol vs Nagoya Grampus Eight

- Ngày 05/06 - 17h30: Consadole Sapporo vs Kataller Toyama

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 06/06 - 05h00: Juventude vs Atletico GO

- Ngày 06/06 - 06h00: Cuiaba vs Vitoria

Lịch thi đấu Cúp QG Argentina

- Ngày 06/06 - 07h15: Arsenal Sarandi vs Velez Sarsfield

Lịch thi đấu Hạng nhất Ecuador

- Ngày 06/06 - 03h00: Gualaceo SC vs Vargas Torres

- Ngày 06/06 - 03h00: Guayaquil City vs Independiente Juniors

- Ngày 06/06 - 07h00: San Antonio vs Chacaritas

Lịch thi đấu VĐQG Paraguay

- Ngày 06/06 - 02h30: Luqueno vs Sportivo Trinidense

- Ngày 06/06 - 05h00: Nacional Asuncion vs Cerro Porteno

- Ngày 06/06 - 05h00: Olimpia vs Libertad