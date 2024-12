Lịch thể thao mới nhất hôm nay 28/12 và rạng sáng ngày 29/12

Lịch thi đấu trực tiếp thể thao mới nhất hôm nay 28/12 và rạng sáng ngày 29/12 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Serie A

- Ngày 28/12 - 21h00: Parma vs Monza

- Ngày 28/12 - 21h00: Empoli vs Genoa

Empoli chạm trán Genoa tại Serie A

- Ngày 29/12 - 00h00: Cagliari vs Inter

- Ngày 29/12 - 02h45: Lazio vs Atalanta

Lịch thi đấu CHAN Cup

- Ngày 28/12 - 20h00: Zambia vs Mozambique

- Ngày 28/12 - 23h00: Rwanda vs Nam Sudan

- Ngày 28/12 - 23h00: DR Congo vs Chad

- Ngày 28/12 - 23h00: Burkina Faso vs Bờ Biển Ngà

- Ngày 28/12 - 23h00: Cameroon vs CH Trung Phi

- Ngày 28/12 - 23h00: Nigeria vs Ghana

- Ngày 28/12 - 23h00: Guinea-Bissau vs Guinea

- Ngày 28/12 - 23h30: Angola vs Lesotho

- Ngày 29/12 - 00h00: Senegal vs Liberia

Lịch thi đấu Gulf Cup

- Ngày 28/12 - 21h30: Saudi Arabia vs Iraq

- Ngày 28/12 - 21h30: Bahrain vs Yemen

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- Ngày 28/12 - 22h30: AVS Futebol SAD vs CF Estrela da Amadora

- Ngày 29/12 - 01h00: Estoril vs Moreirense

- Ngày 29/12 - 03h30: FC Porto vs Boavista

Lịch thi đấu VĐQG Ấn Độ

- Ngày 28/12 - 18h30: Hyderabad FC vs East Bengal Club

- Ngày 28/12 - 21h00: Chennaiyin FC vs Bengaluru FC

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 28/12 - 13h30: PSBS Biak Numfor vs Dewa United

- Ngày 28/12 - 15h30: Malut United vs Persija Jakarta

- Ngày 28/12 - 19h00: Bali United vs Persebaya Surabaya

Lịch thi đấu VĐQG Morocco

- Ngày 28/12 - 22h00: Ittihad Tanger vs Hassania Agadir

- Ngày 28/12 - 22h00: Renaissance Club Zemamra vs COD Meknes

- Ngày 29/12 - 00h00: FUS Rabat vs Union Touarga Sport

- Ngày 29/12 - 02h00: Wydad Casablanca vs MAS Fes

Lịch thi đấu VĐQG Bờ Biển Ngà

- Ngày 28/12 - 22h30: Bouake FC vs ASEC Mimosas

Lịch thi đấu VĐQG Australia

- Ngày 28/12 - 13h00: Central Coast Mariners vs Auckland FC

- Ngày 28/12 - 15h35: Sydney FC vs Melbourne Victory

Lịch thi đấu VĐQG Tunisia

- Ngày 28/12 - 20h00: US Tataouine vs AS Slimane

- Ngày 28/12 - 20h00: Zarzis vs Ben Guerdane

- Ngày 28/12 - 20h00: Js Omrane vs AS Gabes

- Ngày 28/12 - 22h30: Club Africain vs CA Bizertin

Lịch thi đấu VĐQG Campuchia

- Ngày 28/12 - 18h00: Life FC vs Royal Cambodian Armed Forces FA

- Ngày 28/12 - 18h00: Phnom Penh vs Kirivong Soksen Chey

Lịch thi đấu VĐQG Iraq

- Ngày 28/12 - 18h00: Al Hedood vs Al Quwa Al Jawiya