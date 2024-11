Lịch thể thao mới nhất hôm nay 27/11 và rạng sáng ngày 28/11

Lịch thi đấu trực tiếp thể thao mới nhất hôm nay 27/11 và rạng sáng ngày 28/11 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Champions League

- Ngày 28/11 - 00h45: Sturm Graz vs Girona

- Ngày 28/11 - 00h45: Crvena Zvezda vs Stuttgart

Sturm Graz chạm trán Girona tại Champions League

- Ngày 28/11 - 03h00: Aston Villa vs Juventus

- Ngày 28/11 - 03h00: Celtic vs Club Brugge

- Ngày 28/11 - 03h00: PSV vs Shakhtar Donetsk

- Ngày 28/11 - 03h00: Bologna vs Lille

- Ngày 28/11 - 03h00: Dinamo Zagreb vs Dortmund

- Ngày 28/11 - 03h00: Monaco vs Benfica

- Ngày 28/11 - 03h00: Liverpool vs Real Madrid

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

- Ngày 28/11 - 02h45: Middlesbrough vs Blackburn Rovers

- Ngày 28/11 - 02h45: Portsmouth vs Millwall

- Ngày 28/11 - 02h45: Cardiff City vs QPR

- Ngày 28/11 - 02h45: Leeds United vs Luton Town

- Ngày 28/11 - 03h00: Derby County vs Swansea

Lịch thi đấu Europa Conference League

- Ngày 27/11 - 22h30: Istanbul Basaksehir vs CS Petrocub

Lịch thi đấu AFC Champions League

- Ngày 27/11 - 17h00: Gwangju FC vs Shanghai Shenhua

- Ngày 27/11 - 17h00: Yokohama F.Marinos vs Pohang Steelers

Lịch thi đấu Primera Division Uruguay

- Ngày 27/11 - 19h45: Fenix vs Deportivo Maldonado

- Ngày 28/11 - 02h30: Boston River vs Racing

- Ngày 28/11 - 04h45: Cerro Largo vs Defensor Sporting

- Ngày 28/11 - 07h15: Danubio vs Nacional

Lịch thi đấu AFC Champions League Two

- Ngày 27/11 - 19h00: Nam Định vs Lee Man FC

- Ngày 27/11 - 19h00: Tampines Rovers FC vs Bangkok United

- Ngày 27/11 - 21h00: Nasaf Qarshi vs Kuwait SC

- Ngày 27/11 - 21h00: Altyn Asyr vs Al Quwa Al Jawiya

- Ngày 27/11 - 23h00: Al-Hussein SC vs Shabab Al-Ahli Dubai FC

- Ngày 27/11 - 23h00: Tractor FC vs Al-Wakra

- Ngày 28/11 - 01h00: Al Taawoun vs Al Khalidiyah

Lịch thi đấu VĐQG Armenia

- Ngày 27/11 - 18h00: FC Alashkert vs Ararat Armenia

- Ngày 27/11 - 20h00: BKMA vs Ararat Yerevan

Lịch thi đấu Cúp QG Croatia

- Ngày 27/11 - 19h30: NK Dugopolje vs NK Lokomotiva

Lịch thi đấu VĐQG Oman

- Ngày 27/11 - 19h40: Al-Shabab vs Bahla

- Ngày 27/11 - 22h00: Ibri vs Al-Khaboora

Lịch thi đấu VĐQG Iraq

- Ngày 27/11 - 18h00: Al Minaa vs Zakho

- Ngày 27/11 - 23h30: Karbalaa vs Diyala

Lịch thi đấu VĐQG Georgia

- Ngày 27/11 - 17h00: Samtredia vs Dila Gori

- Ngày 27/11 - 17h00: Dinamo Tbilisi vs Dinamo Batumi

- Ngày 27/11 - 21h00: FC Telavi vs FC Samgurali Tskhaltubo

- Ngày 27/11 - 23h00: FC Iberia 1999 vs Kolkheti-1913 Poti

- Ngày 27/11 - 23h00: Torpedo Kutaisi vs FC Gagra

Lịch thi đấu Cúp QG Montenegro

- Ngày 27/11 - 19h00: FK Podgorica vs Decic Tuzi

- Ngày 27/11 - 19h00: Mornar vs FK Bokelj

- Ngày 28/11 - 01h00: FK Iskra vs Buducnost Podgorica

- Ngày 28/11 - 01h00: Petrovac vs Rudar Pljevlja

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia

- Ngày 27/11 - 19h00: FK Sileks vs Voska Sport

- Ngày 27/11 - 19h00: FK Struga vs Pelister

- Ngày 27/11 - 19h00: FK Vardar Skopje vs KF Gostivari

- Ngày 27/11 - 19h00: GFK Tikves Kavadarci vs Rabotnicki

- Ngày 27/11 - 19h00: KF Besa Doberdoll vs FC Academy Pandev

- Ngày 27/11 - 19h00: KF Shkendija vs Shkupi

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 28/11 - 07h00: Cruzeiro vs Gremio

Lịch thi đấu VĐQG Nam Phi

- Ngày 28/11 - 00h30: Cape Town City FC vs Polokwane City

- Ngày 28/11 - 00h30: Kaizer Chiefs vs Richards Bay

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 28/11 - 01h00: Castellon vs Racing de Ferrol

- Ngày 28/11 - 01h00: Levante vs Malaga

Lịch thi đấu Cúp QG Argentina

- Ngày 28/11 - 07h10: Boca Juniors vs Velez Sarsfield

Lịch thi đấu VĐQG Bolivia

- Ngày 28/11 - 02h00: GV San Jose vs Bolivar

- Ngày 28/11 - 06h00: The Strongest vs Always Ready

- Ngày 28/11 - 07h30: Royal Pari vs Nacional Potosi