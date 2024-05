Lịch thể thao mới nhất hôm nay 25/5 và rạng sáng ngày 26/5

Lịch thi đấu trực tiếp thể thao mới nhất hôm nay 25/5 và rạng sáng ngày 26/5 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Cúp FA

- Ngày 25/05 - 21h00: Man City vs MU

Lịch thi đấu V-League

- Ngày 25/05 - 17h00: Quảng Nam vs Hà Nội

- Ngày 25/05 - 19h15: TP.HCM vs HAGL

Lịch thi đấu AFC Champions League

- Ngày 25/05 - 23h00: Al-Ain vs Yokohama F.Marinos

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 25/05 - 19h00: Osasuna vs Villarreal

- Ngày 25/05 - 21h15: Sociedad vs Atletico

- Ngày 25/05 - 23h30: Vallecano vs Athletic Club

- Ngày 25/05 - 23h30: Almeria vs Cadiz

- Ngày 26/05 - 02h00: Real Madrid vs Real Betis

Lịch thi đấu Serie A

- Ngày 25/05 - 23h00: Juventus vs Monza

- Ngày 26/05 - 01h45: AC Milan vs Salernitana

Lịch thi đấu Cúp QG Pháp

- Ngày 26/05 - 02h00: Lyon vs Paris Saint-Germain

Lịch thi đấu DFB Cup

- Ngày 26/05 - 01h00: Kaiserslautern vs Leverkusen

Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam

- Ngày 25/05 - 16h00: Phú Thọ vs Bình Phước

- Ngày 25/05 - 17h00: Đồng Nai vs Long An

- Ngày 25/05 - 17h00: Hòa Bình vs PVF-CAND

Lịch thi đấu J League 1

- Ngày 25/05 - 12h00: Consadole Sapporo vs Kashima Antlers

- Ngày 25/05 - 12h00: Jubilo Iwata vs Shonan Bellmare

- Ngày 25/05 - 14h00: Albirex Niigata vs Avispa Fukuoka

- Ngày 25/05 - 14h00: Kawasaki Frontale vs Kashiwa Reysol

Lịch thi đấu K League 1

- Ngày 25/05 - 12h00: Jeonbuk FC vs Gimcheon Sangmu

- Ngày 25/05 - 14h30: Ulsan Hyundai vs Daejeon Citizen

- Ngày 25/05 - 17h00: Incheon United vs Gwangju FC

- Ngày 25/05 - 17h00: Pohang Steelers vs FC Seoul

Lịch thi đấu Primera Division Uruguay

- Ngày 25/05 - 22h30: Miramar Misiones vs Montevideo Wanderers

- Ngày 26/05 - 04h00: Nacional vs Danubio

Lịch thi đấu Malaysia Super League

- Ngày 25/05 - 16h30: Kuala Lumpur FA vs Johor Darul Ta'zim FC

- Ngày 25/05 - 19h15: Sabah FC vs Kuching FA

- Ngày 25/05 - 20h00: PDRM vs Pulau Pinang

Lịch thi đấu Singapore Premier League

- Ngày 25/05 - 17h00: Geylang International FC vs Young Lions

- Ngày 25/05 - 17h00: Albirex Niigata FC vs Brunei DPMM

Lịch thi đấu China Super League

- Ngày 25/05 - 18h35: Shandong Taishan vs Zhejiang Professional

- Ngày 25/05 - 19h00: Wuhan Three Towns vs Meizhou Hakka

Lịch thi đấu Cúp QG Belarus

- Ngày 25/05 - 23h00: Isloch vs Neman Grodno

Lịch thi đấu VĐQG Croatia

- Ngày 25/05 - 22h00: NK Varazdin vs Osijek

- Ngày 26/05 - 00h10: NK Lokomotiva vs Hajduk Split

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine

- Ngày 25/05 - 19h30: Rukh Lviv vs Dynamo Kyiv

- Ngày 25/05 - 19h30: Zorya vs FC Kolos Kovalivka

- Ngày 25/05 - 19h30: Chornomorets Odessa vs SC Dnipro-1

- Ngày 25/05 - 19h30: FC Obolon Kyiv vs FC Olexandriya

- Ngày 25/05 - 19h30: Kryvbas vs FC Minaj

- Ngày 25/05 - 19h30: Metalist 1925 vs Veres Rivne

- Ngày 25/05 - 19h30: Polissya Zhytomyr vs Shakhtar Donetsk

Lịch thi đấu Cúp QG Estonia

- Ngày 25/05 - 23h00: FCI Levadia vs Paide Linnameeskond

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Điển

- Ngày 25/05 - 21h00: GAIS vs BK Haecken

- Ngày 25/05 - 22h30: Mjaellby vs Djurgaarden

Lịch thi đấu VĐQG Iceland

- Ngày 25/05 - 23h00: KR Reykjavik vs Vestri

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 25/05 - 22h30: Jagiellonia Bialystok vs Warta Poznan

- Ngày 25/05 - 22h30: Lech Poznan vs Korona Kielce

- Ngày 25/05 - 22h30: Legia Warszawa vs Zaglebie Lubin

- Ngày 25/05 - 22h30: LKS Lodz vs Stal Mielec

- Ngày 25/05 - 22h30: Pogon Szczecin vs Gornik Zabrze

- Ngày 25/05 - 22h30: Puszcza Niepolomice vs Piast Gliwice

- Ngày 25/05 - 22h30: Radomiak Radom vs Widzew Lodz

- Ngày 25/05 - 22h30: Rakow Czestochowa vs Slask Wroclaw

- Ngày 25/05 - 22h30: Ruch Chorzow vs Cracovia

Lịch thi đấu MLS Nhà nghề Mỹ

- Ngày 26/05 - 06h30: Charlotte vs Philadelphia Union

- Ngày 26/05 - 06h30: DC United vs Chicago Fire

- Ngày 26/05 - 06h30: New England Revolution vs New York City FC

- Ngày 26/05 - 06h30: Orlando City vs Columbus Crew

- Ngày 26/05 - 06h30: Toronto FC vs FC Cincinnati

- Ngày 26/05 - 06h30: Atlanta United vs Los Angeles FC

- Ngày 26/05 - 06h30: CF Montreal vs Nashville SC

- Ngày 26/05 - 07h30: FC Dallas vs Real Salt Lake

- Ngày 26/05 - 07h30: Seattle Sounders FC vs St. Louis City

- Ngày 26/05 - 08h30: Colorado Rapids vs Minnesota United

- Ngày 26/05 - 09h30: LA Galaxy vs Houston Dynamo

- Ngày 26/05 - 09h30: Portland Timbers vs Sporting Kansas City

- Ngày 26/05 - 09h30: San Jose Earthquakes vs Austin FC

- Ngày 26/05 - 09h30: Vancouver Whitecaps vs Inter Miami CF

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 26/05 - 01h00: Argentinos Juniors vs River Plate

- Ngày 26/05 - 03h30: Godoy Cruz vs San Lorenzo de Almagro

- Ngày 26/05 - 03h30: Newell's Old Boys vs Defensa y Justicia

- Ngày 26/05 - 06h00: Boca Juniors vs Talleres

Lịch thi đấu VĐQG Canada

- Ngày 26/05 - 02h00: Atletico Ottawa vs Forge FC

- Ngày 26/05 - 05h00: Vancouver FC vs Pacific FC

Lịch thi đấu VĐQG Chile

- Ngày 26/05 - 02h00: Deportes Iquique vs Colo Colo

- Ngày 26/05 - 04h30: Universidad Catolica vs Cobreloa

- Ngày 26/05 - 07h00: O'Higgins vs Cobresal

Lịch thi đấu VĐQG Colombia

- Ngày 26/05 - 05h00: Deportivo Pereira vs Millonarios

- Ngày 26/05 - 07h30: Atletico Junior vs Bucaramanga

Lịch thi đấu VĐQG Ecuador

- Ngày 26/05 - 08h00: LDU de Quito vs Universidad Catolica

- Ngày 26/05 - 08h00: Barcelona SC vs Tecnico Universitario

- Ngày 26/05 - 08h00: CSD Macara vs Independiente del Valle

- Ngày 26/05 - 08h00: Delfin vs Aucas

Lịch thi đấu VĐQG Paraguay

- Ngày 26/05 - 04h00: Nacional Asuncion vs Sol de America

- Ngày 26/05 - 04h00: Tacuary vs Cerro Porteno

- Ngày 26/05 - 06h30: Guarani vs Luqueno

Lịch thi đấu VĐQG Montenegro

- Ngày 26/05 - 00h00: Decic Tuzi vs FK Arsenal Tivat

- Ngày 26/05 - 00h00: Mornar vs Jezero

- Ngày 26/05 - 00h00: OFK Mladost Donja Gorica vs Jedinstvo BP

- Ngày 26/05 - 00h00: Petrovac vs Buducnost Podgorica

- Ngày 26/05 - 00h00: Rudar Pljevlja vs Sutjeska