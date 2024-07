Lịch thể thao mới nhất hôm nay 22/7 và rạng sáng ngày 23/7

Lịch thi đấu trực tiếp thể thao mới nhất hôm nay 22/7 và rạng sáng ngày 23/7 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu U19 Đông Nam Á

- Ngày 22/07 - 15h00: U19 Brunei vs U19 Thái Lan

- Ngày 22/07 - 19h30: U19 Singapore vs U19 Malaysia

U19 Brunei chạm trán U19 Thái Lan tại U19 Đông Nam Á.

Lịch thi đấu U19 Euro

- Ngày 23/07 - 01h00: U19 Thổ Nhĩ kỳ vs U19 Đan Mạch

- Ngày 23/07 - 01h00: U19 Tây Ban Nha vs U19 Pháp

Lịch thi đấu Giao hữu

- Ngày 22/07 - 17h00: Inter vs Pergolettese

- Ngày 22/07 - 18h00: Bishop's Stortford vs Southend United

- Ngày 22/07 - 19h00: Grimsby Borough vs Wisbech Town

- Ngày 22/07 - 21h00: Whitley Bay FC vs Workington

- Ngày 22/07 - 21h00: Aldershot Town vs Wycombe Wanderers

- Ngày 22/07 - 21h00: Newton Aycliffe vs Boro Rangers FC

- Ngày 22/07 - 22h00: FK Graficar vs FK Prva Iskra Jonoon

- Ngày 22/07 - 23h00: Al Hilal vs Al-Arabi

- Ngày 23/07 - 00h30: FC Kosice vs Roma

- Ngày 23/07 - 00h45: Kendal County FC vs SC Windermere

- Ngày 23/07 - 01h30: Abbey Hey vs Stockport Georgians FC

- Ngày 23/07 - 01h30: Newcastle Blue Star vs FC Burradon And New Fordley

- Ngày 23/07 - 01h30: Alsager Town vs Nantwich Town

- Ngày 23/07 - 01h30: Kilsyth Rangers vs Camelon Juniors

- Ngày 23/07 - 01h45: Chelmsley Town vs Hampton FC

- Ngày 23/07 - 01h45: Romulus vs Coleshill Town

- Ngày 23/07 - 01h45: Carshalton Athletic vs Merstham

- Ngày 23/07 - 01h45: Horbury Town vs Route One Rovers

- Ngày 23/07 - 01h45: Cribbs vs Taunton Town

- Ngày 23/07 - 01h45: Foley Meir FC vs Newcastle Town

- Ngày 23/07 - 01h45: Chelmsford vs Barnet

- Ngày 23/07 - 02h30: Hoddesdon Town vs Stansted

Lịch thi đấu VĐQG Ai Cập

- Ngày 22/07 - 21h30: Ismaily SC vs El Gounah

- Ngày 23/07 - 01h00: Modern Sport FC vs Smouha SC

- Ngày 23/07 - 01h00: Pyramids FC vs Al Ahly

Lịch thi đấu Singapore Premier League

- Ngày 22/07 - 18h45: Young Lions vs Lion City Sailors FC

Lịch thi đấu VĐQG Phần Lan

- Ngày 22/07 - 22h00: FC Inter Turku vs IF Gnistan

Lịch thi đấu China Super League

- Ngày 22/07 - 18h35: Cangzhou Mighty Lions vs Shanghai Shenhua

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 22/07 - 23h00: Hebar vs Spartak Varna

- Ngày 23/07 - 01h15: Septemvri Sofia vs Beroe

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 22/07 - 23h00: FC Buzau vs Sepsi OSK

- Ngày 23/07 - 02h00: Otelul Galati vs FCV Farul Constanta

Lịch thi đấu VĐQG Colombia

- Ngày 23/07 - 06h00: Deportivo Cali vs Alianza FC

- Ngày 23/07 - 08h00: Deportivo Pereira vs Independiente Medellin

Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch

- Ngày 23/07 - 00h00: Lyngby vs FC Copenhagen

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Điển

- Ngày 23/07 - 00h00: GAIS vs AIK

Lịch thi đấu VĐQG Iceland

- Ngày 23/07 - 02h15: FH Hafnarfjordur vs IA Akranes

- Ngày 23/07 - 02h15: Fram Reykjavik vs Valur

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 23/07 - 00h00: Stal Mielec vs Widzew Lodz.