Lịch thể thao mới nhất hôm nay 21/5 và rạng sáng ngày 22/5

Lịch thi đấu trực tiếp thể thao mới nhất hôm nay 21/5 và rạng sáng ngày 22/5 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu V-League

- Ngày 21/05 - 17h00: HAGL vs Hà Tĩnh

- Ngày 21/05 - 17h00: Quảng Nam vs Bình Dương

HAGL chạm trán Hà Tĩnh tại giải V-League

- Ngày 21/05 - 19h15: Hà Nội vs Thanh Hóa

- Ngày 21/05 - 19h15: TPHCM vs CAHN

Lịch thi đấu VĐQG Ai Cập

- Ngày 21/05 - 20h00: Baladiyyat Al-Mehalla vs El Dakhleya

- Ngày 21/05 - 23h00: Ceramica Cleopatra vs National Bank

- Ngày 21/05 - 23h00: El Gounah vs El Geish

Lịch thi đấu VĐQG Iran

- Ngày 21/05 - 23h15: Foolad Khuzestan vs Zob Ahan

- Ngày 21/05 - 23h15: Gol Gohar vs Aluminium Arak

- Ngày 21/05 - 23h15: Malavan vs Mes Rafsanjan

- Ngày 21/05 - 23h15: Nassaji Mazandaran FC vs Esteghlal

- Ngày 21/05 - 23h15: Paykan vs Tractor FC

- Ngày 21/05 - 23h15: Persepolis vs Esteghlal Khuzestan

- Ngày 21/05 - 23h15: Sanat Naft Abadan vs Shams Azar Qazvin

- Ngày 21/05 - 23h15: Sepahan vs Havadar SC

Lịch thi đấu VĐQG Belarus

- Ngày 21/05 - 20h45: Isloch vs FC Minsk

- Ngày 21/05 - 22h45: FK Slutsk vs Neman Grodno

Lịch thi đấu China Super League

- Ngày 21/05 - 18h00: Meizhou Hakka vs Shenzhen Peng City

- Ngày 21/05 - 18h35: Henan Songshan Longmen vs Shanghai Shenhua

- Ngày 21/05 - 18h35: Qingdao Hainiu vs Beijing Guoan

- Ngày 21/05 - 18h35: Zhejiang Professional vs Wuhan Three Towns

- Ngày 21/05 - 19h00: Nantong Zhiyun FC vs Cangzhou Mighty Lions

- Ngày 21/05 - 19h00: Tianjin Jinmen Tiger vs Shandong Taishan

Lịch thi đấu VĐQG Armenia

- Ngày 21/05 - 20h00: Pyunik vs FC Noah

- Ngày 21/05 - 23h00: Ararat Armenia vs Shirak

Lịch thi đấu VĐQG Estonia

- Ngày 21/05 - 23h00: Flora Tallinn vs FC Kuressaare

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 22/05 - 06h00: Velez Sarsfield vs Newell's Old Boys

Lịch thi đấu US Open Cup

- Ngày 22/05 - 06h00: Charleston Battery vs Atlanta United

- Ngày 22/05 - 06h30: New York City FC II vs New Mexico United

- Ngày 22/05 - 07h30: Sporting Kansas City vs FC Tulsa

- Ngày 22/05 - 09h00: Sacramento Republic FC vs San Jose Earthquakes

- Ngày 22/05 - 09h30: Los Angeles FC vs Loudoun United

Lịch thi đấu Cúp quốc gia Brazil

- Ngày 22/05 - 05h30: Bragantino vs Sousa

- Ngày 22/05 - 07h30: Vasco da Gama vs Fortaleza

Lịch thi đấu Cúp QG Argentina

- Ngày 22/05 - 07h10: Temperley vs River Plate

Lịch thi đấu Cúp QG Canada

- Ngày 22/05 - 06h00: Toronto FC vs CS Saint-Laurent

- Ngày 22/05 - 09h30: Vancouver Whitecaps vs Cavalry FC

Lịch thi đấu Hạng nhất Ecuador

- Ngày 22/05 - 04h30: Cuniburo vs San Antonio

- Ngày 22/05 - 07h00: Guayaquil City vs Nueve de Octubre

Lịch thi đấu VĐQG Paraguay

- Ngày 22/05 - 05h30: 2 de Mayo vs Sportivo Ameliano

- Ngày 22/05 - 07h00: Libertad vs Nacional Asuncion

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Điển

- Ngày 22/05 - 00h00: IFK Gothenburg vs Mjaellby

Lịch thi đấu VĐQG Iceland

- Ngày 22/05 - 02h15: HK Kopavogs vs Valur

- Ngày 22/05 - 02h15: Breidablik vs Stjarnan

- Ngày 22/05 - 02h15: Fram Reykjavik vs IA Akranes