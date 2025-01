Lịch thể thao mới nhất hôm nay 21/1 và rạng sáng ngày 22/1

Lịch thi đấu trực tiếp thể thao mới nhất hôm nay 21/1 và rạng sáng ngày 22/1 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Champions League

- Ngày 22/01 - 00h45: Atalanta vs Sturm Graz

- Ngày 22/01 - 00h45: Monaco vs Aston Villa

Atalanta chạm trán Sturm Graz tại Champions League

- Ngày 22/01 - 03h00: Crvena Zvezda vs PSV

- Ngày 22/01 - 03h00: Liverpool vs Lille

- Ngày 22/01 - 03h00: Bologna vs Dortmund

- Ngày 22/01 - 03h00: Atletico vs Leverkusen

- Ngày 22/01 - 03h00: Slovan Bratislava vs Stuttgart

- Ngày 22/01 - 03h00: Benfica vs Barcelona

- Ngày 22/01 - 03h00: Club Brugge vs Juventus

Lịch thi đấu Europa League

- Ngày 21/01 - 22h30: Galatasaray vs Dynamo Kyiv

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

- Ngày 22/01 - 02h45: Oxford United vs Luton Town

- Ngày 22/01 - 02h45: Swansea vs Sheffield United

- Ngày 22/01 - 02h45: Watford vs Preston North End

- Ngày 22/01 - 02h45: Middlesbrough vs West Brom

- Ngày 22/01 - 02h45: Blackburn Rovers vs Coventry City

- Ngày 22/01 - 02h45: Derby County vs Sunderland

- Ngày 22/01 - 02h45: Hull City vs QPR

- Ngày 22/01 - 03h00: Millwall vs Cardiff City

Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia

- Ngày 21/01 - 21h50: Al Khaleej vs Al Nassr

- Ngày 21/01 - 22h10: Al Riyadh vs Al Taawoun

- Ngày 22/01 - 00h00: Al Hilal vs Al Wehda

Lịch thi đấu VĐQG Ấn Độ

- Ngày 21/01 - 21h00: Chennaiyin FC vs Mohun Bagan Super Giant

Lịch thi đấu VĐQG Iran

- Ngày 21/01 - 18h30: Chadormalu Yazd vs Sepahan

- Ngày 21/01 - 19h30: Tractor FC vs Mes Rafsanjan

- Ngày 21/01 - 20h15: Zob Ahan vs Persepolis

- Ngày 21/01 - 20h30: Foolad Khuzestan vs Nassaji Mazandaran FC

Lịch thi đấu VĐQG UAE

- Ngày 21/01 - 20h05: Khorfakkan vs Ajman

- Ngày 21/01 - 20h05: Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Al-Jazira

- Ngày 21/01 - 23h00: Al-Ain vs Al-Nasr SC

Lịch thi đấu VĐQG Albania

- Ngày 21/01 - 20h00: Elbasani vs Laci

Lịch thi đấu VĐQG Senegal

- Ngày 21/01 - 23h30: US Ouakam vs AS Pikine

- Ngày 22/01 - 00h30: Walidaan DKR vs ASC HLM

Lịch thi đấu VĐQG Guatemala

- Ngày 22/01 - 05h00: Guastatoya vs Comunicaciones FC

Lịch thi đấu VĐQG Cyprus

- Ngày 22/01 - 00h00: Omonia Aradippou vs Omonia 29 Maiou

Lịch thi đấu VĐQG San Marino

- Ngày 22/01 - 03h15: FC Fiorentino vs San Giovanni

- Ngày 22/01 - 03h15: SP Libertas vs Juvenes/Dogana

- Ngày 22/01 - 03h15: San Marino Academy U22 vs Tre Fiori

- Ngày 22/01 - 03h15: Virtus Acquaviva vs Domagnano