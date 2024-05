Lịch thể thao mới nhất hôm nay 18/5 và rạng sáng ngày 19/5

Lịch thi đấu trực tiếp thể thao mới nhất hôm nay 18/5 và rạng sáng ngày 19/5 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu V-League

- Ngày 18/05 - 17h00: SLNA vs Khánh Hòa

- Ngày 18/05 - 18h00: Bình Định vs Hải Phòng

- Ngày 18/05 - 19h15: Viettel vs Nam Định

SLNA chạm trán Khánh Hòa tại giải V-League

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 19/05 - 02h00: Alaves vs Getafe

Lịch thi đấu Serie A

- Ngày 18/05 - 23h00: Lecce vs Atalanta

- Ngày 19/05 - 01h45: Torino vs AC Milan

Lịch thi đấu Bundesliga

- Ngày 18/05 - 20h30: Leverkusen vs Augsburg

- Ngày 18/05 - 20h30: Dortmund vs Darmstadt

- Ngày 18/05 - 20h30: E.Frankfurt vs RB Leipzig

- Ngày 18/05 - 20h30: FC Heidenheim vs FC Cologne

- Ngày 18/05 - 20h30: Hoffenheim vs Munich

- Ngày 18/05 - 20h30: Union Berlin vs Freiburg

- Ngày 18/05 - 20h30: Stuttgart vs Gladbach

- Ngày 18/05 - 20h30: Bremen vs Bochum

- Ngày 18/05 - 20h30: Wolfsburg vs Mainz

Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam

- Ngày 18/05 - 17h00: Đà Nẵng vs Phú Thọ

Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia

- Ngày 18/05 - 23h20: Al Hazm vs Al Riyadh

- Ngày 18/05 - 23h20: Al Taawoun vs Al Shabab

- Ngày 19/05 - 01h00: Al Ahli vs Abha

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- Ngày 18/05 - 21h30: CF Estrela vs Gil Vicente

- Ngày 18/05 - 21h30: Farense vs Portimonense

- Ngày 18/05 - 21h30: Arouca vs Vitoria de Guimaraes

- Ngày 18/05 - 21h30: Boavista vs Vizela

- Ngày 19/05 - 00h00: Moreirense vs Estoril

- Ngày 19/05 - 00h00: Sporting vs Chaves

- Ngày 19/05 - 02h30: SC Braga vs FC Porto

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 18/05 - 19h00: FC Andorra vs Burgos CF

- Ngày 18/05 - 21h15: Huesca vs Racing Santander

- Ngày 18/05 - 21h15: Leganes vs Sporting Gijon

- Ngày 19/05 - 02h00: Club Deportivo Eldense vs Levante

- Ngày 19/05 - 02h00: Tenerife vs SD Amorebieta

Lịch thi đấu J League 1

- Ngày 18/05 - 14h00: Avispa Fukuoka vs Cerezo Osaka

- Ngày 18/05 - 17h00: Sagan Tosu vs Nagoya Grampus Eight

Lịch thi đấu K League 1

- Ngày 18/05 - 14h30: Daejeon Citizen vs Incheon United

- Ngày 18/05 - 17h00: Gimcheon Sangmu vs Jeju United

Lịch thi đấu Primera Division Uruguay

- Ngày 18/05 - 22h30: Fenix vs Club Atletico Progreso

- Ngày 19/05 - 01h00: River Plate vs Rampla Juniors

- Ngày 19/05 - 04h00: Defensor Sporting vs Club Atletico Penarol

Lịch thi đấu Malaysia Super League

- Ngày 18/05 - 16h30: Johor Darul Ta'zim FC vs Negeri Sembilan

- Ngày 18/05 - 19h15: Selangor vs Kedah

- Ngày 18/05 - 20h00: Perak vs PDRM

Lịch thi đấu Singapore Premier League

- Ngày 18/05 - 17h00: Albirex Niigata FC vs Hougang United FC

- Ngày 18/05 - 17h00: Lion City Sailors FC vs Young Lions

Lịch thi đấu China Super League

- Ngày 18/05 - 18h35: Qingdao West Coast vs Shanghai Port

Lịch thi đấu Cúp QG Trung Quốc

- Ngày 18/05 - 14h30: Shenzhen Jixiang vs Nanjing City

- Ngày 18/05 - 14h30: Langfang Glory City vs Heilongjiang Ice City FC

- Ngày 18/05 - 16h00: Shaanxi Union vs Guangzhou

- Ngày 18/05 - 16h00: Guangdong GZ-Power vs Wuxi Wugou FC

- Ngày 18/05 - 16h30: Hunan Xiangtao vs Shijiazhuang Gongfu

Lịch thi đấu VĐQG Croatia

- Ngày 18/05 - 22h00: Rudes vs NK Lokomotiva

- Ngày 19/05 - 00h10: Slaven vs Dinamo Zagreb

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine

- Ngày 18/05 - 19h30: Dynamo Kyiv vs Kryvbas

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 18/05 - 20h00: Korona Kielce vs Ruch Chorzow

- Ngày 18/05 - 22h30: Slask Wroclaw vs Radomiak Radom

- Ngày 19/05 - 01h00: Piast Gliwice vs Jagiellonia Bialystok

Lịch thi đấu MLS Nhà nghề Mỹ

- Ngày 19/05 - 00h45: Nashville SC vs Atlanta United

- Ngày 19/05 - 06h30: Toronto FC vs CF Montreal

- Ngày 19/05 - 06h30: Charlotte vs LA Galaxy

- Ngày 19/05 - 06h30: FC Cincinnati vs St. Louis City

- Ngày 19/05 - 06h30: Inter Miami CF vs DC United

- Ngày 19/05 - 06h30: New England Revolution vs Philadelphia Union

- Ngày 19/05 - 06h30: New York City FC vs New York Red Bulls

- Ngày 19/05 - 07h30: Austin FC vs Sporting Kansas City

- Ngày 19/05 - 07h30: Chicago Fire vs Columbus Crew

- Ngày 19/05 - 07h30: Houston Dynamo vs FC Dallas

- Ngày 19/05 - 07h30: Minnesota United vs Portland Timbers

- Ngày 19/05 - 08h30: Real Salt Lake vs Colorado Rapids

- Ngày 19/05 - 09h30: San Jose Earthquakes vs Orlando City

- Ngày 19/05 - 09h30: Seattle Sounders FC vs Vancouver Whitecaps

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 19/05 - 01h30: Independiente Rivadavia vs Godoy Cruz

- Ngày 19/05 - 03h45: Talleres vs Atletico Tucuman

- Ngày 19/05 - 03h45: Defensa y Justicia vs Gimnasia LP

- Ngày 19/05 - 04h00: River Plate vs Belgrano

Lịch thi đấu VĐQG Canada

- Ngày 19/05 - 03h00: Forge FC vs Vancouver FC

- Ngày 19/05 - 06h00: Cavalry FC vs York United FC

Lịch thi đấu VĐQG Chile

- Ngày 19/05 - 02h00: Cobreloa vs Deportes Iquique

- Ngày 19/05 - 04h30: Universidad de Chile vs Universidad Catolica

Lịch thi đấu VĐQG Costa Rica

- Ngày 19/05 - 09h00: Club Sport Herediano vs LD Alajuelense

Lịch thi đấu VĐQG Colombia

- Ngày 19/05 - 05h15: La Equidad vs Tolima

- Ngày 19/05 - 07h30: Once Caldas vs Santa Fe

Lịch thi đấu VĐQG Mexico

- Ngày 19/05 - 09h00: CF America vs CD Guadalajara

Lịch thi đấu VĐQG Ecuador

- Ngày 19/05 - 01h00: Libertad vs El Nacional

- Ngày 19/05 - 03h30: Emelec vs CSD Macara

- Ngày 19/05 - 06h00: Independiente del Valle vs LDU de Quito

Lịch thi đấu Cúp QG Cyprus

- Ngày 19/05 - 00h00: Omonia Nicosia vs Pafos FC

Lịch thi đấu VĐQG Paraguay

- Ngày 19/05 - 04h30: Tacuary vs Libertad

- Ngày 19/05 - 07h00: Olimpia vs Guarani