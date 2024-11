Lịch thể thao mới nhất hôm nay 17/11 và rạng sáng ngày 18/11

Lịch thi đấu trực tiếp thể thao mới nhất hôm nay 17/11 và rạng sáng ngày 18/11 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Uefa Nations League

- Ngày 17/11 - 21h00: Latvia vs Armenia

- Ngày 17/11 - 21h00: North Macedonia vs Quần đảo Faroe

Latvia chạm trán Armenia tại Uefa Nations League

- Ngày 18/11 - 00h00: Anh vs Ireland

- Ngày 18/11 - 00h00: Na Uy vs Kazakhstan

- Ngày 18/11 - 00h00: Phần Lan vs Hy Lạp

- Ngày 18/11 - 00h00: Áo vs Slovenia

- Ngày 18/11 - 02h45: Israel vs Bỉ

- Ngày 18/11 - 02h45: Italy vs Pháp

Lịch thi đấu CONCACAF Nations League

- Ngày 18/11 - 03h00: Saint Vincent and The Grenadines vs Bonaire

- Ngày 18/11 - 08h00: El Salvador vs Montserrat

Lịch thi đấu Giao hữu

- Ngày 17/11 - 19h30: Thái Lan vs Lào

- Ngày 17/11 - 21h00: Dinamo Moscow vs FC Amkar Moscow

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 17/11 - 22h15: Real Oviedo vs Tenerife

- Ngày 17/11 - 22h15: Cadiz vs Cordoba

- Ngày 18/11 - 00h30: Almeria vs Deportivo

- Ngày 18/11 - 00h30: Cartagena vs Huesca

- Ngày 18/11 - 03h00: Real Zaragoza vs Malaga

Lịch thi đấu J League 1

- Ngày 17/11 - 12h00: Kyoto Sanga FC vs Kashima Antlers

Lịch thi đấu Primera Division Uruguay

- Ngày 17/11 - 19h45: Miramar Misiones vs Liverpool

- Ngày 18/11 - 02h30: Racing vs Danubio

- Ngày 18/11 - 04h30: Club Atletico Penarol vs Defensor Sporting

Lịch thi đấu VĐQG Bờ Biển Ngà

- Ngày 17/11 - 22h30: ASEC Mimosas vs Inova Sca

- Ngày 17/11 - 22h30: Bouake FC vs Stella Club

- Ngày 17/11 - 22h30: Club Omnisports de Korhogo vs Stade D'abidjan

- Ngày 17/11 - 22h30: Racing Club Abidjan vs SOL FC

- Ngày 17/11 - 22h30: SOA vs FC OSA

- Ngày 18/11 - 01h00: Mouna FC vs Zoman FC

Lịch thi đấu VĐQG Angola

- Ngày 17/11 - 21h00: Sao Salvador vs Academica Petroleos do Lobito

- Ngày 17/11 - 21h30: CD Huila vs Sagrada Esperanca

- Ngày 17/11 - 22h00: Wiliete SC vs Recreativo do Libolo

- Ngày 17/11 - 22h00: Petro Atletico vs GD Interclube

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 18/11 - 03h30: San Lorenzo de Almagro vs Racing Club

Lịch thi đấu Cúp QG Chile

- Ngày 18/11 - 03h30: Magallanes vs Atletico Nublense

Lịch thi đấu VĐQG Guatemala

- Ngày 18/11 - 04h00: Deportivo Achuapa vs Antigua Guatemala

Lịch thi đấu Cúp QG Colombia

- Ngày 18/11 - 05h15: America de Cali vs Bucaramanga

- Ngày 18/11 - 07h30: Independiente Medellin vs Atletico Nacional

Lịch thi đấu VĐQG Venezuela

- Ngày 18/11 - 04h00: Estudiantes Merida vs Carabobo FC

- Ngày 18/11 - 04h00: Monagas SC vs Deportivo La Guaira

Lịch thi đấu VĐQG Bolivia

- Ngày 18/11 - 02h00: GV San Jose vs Guabira

Lịch thi đấu VĐQG Jamaica

- Ngày 18/11 - 04h00: Harbour View vs Cavalier SC

- Ngày 18/11 - 04h00: Portmore United vs Arnett Gardens

- Ngày 18/11 - 04h00: Racing United vs Montego Bay United FC

- Ngày 18/11 - 04h00: Vere United vs Tivoli Gardens