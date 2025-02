Lịch thể thao mới nhất hôm nay 15/2 và rạng sáng ngày 16/2

Lịch thi đấu trực tiếp thể thao mới nhất hôm nay 15/2 và rạng sáng ngày 16/2 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Premier League

- Ngày 15/02 - 19h30: Leicester vs Arsenal

Leicester chạm trán Arsenal tại Premier League

- Ngày 15/02 - 22h00: Aston Villa vs Ipswich Town

- Ngày 15/02 - 22h00: Fulham vs Nottingham Forest

- Ngày 15/02 - 22h00: Man City vs Newcastle

- Ngày 15/02 - 22h00: Southampton vs Bournemouth

- Ngày 15/02 - 22h00: West Ham vs Brentford

Lịch thi đấu V-League

- Ngày 15/02 - 18h00: SLNA vs Hải Phòng

- Ngày 15/02 - 19h15: CAHN vs Quảng Nam

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 16/02 - 00h30: Atletico vs Celta Vigo

- Ngày 16/02 - 03h00: Villarreal vs Valencia

- Ngày 15/02 - 20h00: Leganes vs Alaves

- Ngày 15/02 - 22h15: Osasuna vs Real Madrid

Lịch thi đấu Serie A

- Ngày 15/02 - 21h00: Atalanta vs Cagliari

- Ngày 16/02 - 00h00: Lazio vs Napoli

- Ngày 16/02 - 02h45: AC Milan vs Hellas Verona

Lịch thi đấu Bundesliga

- Ngày 15/02 - 21h30: VfL Bochum vs Dortmund

- Ngày 15/02 - 21h30: St. Pauli vs Freiburg

- Ngày 15/02 - 21h30: Union Berlin vs Borussia M'gladbach

- Ngày 15/02 - 21h30: Stuttgart vs Wolfsburg

Lịch thi đấu Ligue 1

- Ngày 15/02 - 23h00: Marseille vs Saint-Etienne

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

- Ngày 15/02 - 19h30: Oxford United vs Portsmouth

- Ngày 15/02 - 19h30: Preston North End vs Burnley

- Ngày 15/02 - 19h30: Cardiff City vs Bristol City

- Ngày 15/02 - 22h00: Hull City vs Norwich City

- Ngày 15/02 - 22h00: Luton Town vs Sheffield United

- Ngày 15/02 - 22h00: Middlesbrough vs Watford

- Ngày 15/02 - 22h00: Millwall vs West Brom

- Ngày 15/02 - 22h00: Sheffield Wednesday vs Coventry City

- Ngày 15/02 - 22h00: Stoke City vs Swansea

- Ngày 15/02 - 22h00: Blackburn Rovers vs Plymouth Argyle

Lịch thi đấu Serie B

- Ngày 15/02 - 21h00: Modena vs Spezia

- Ngày 15/02 - 21h00: Sassuolo vs Brescia

- Ngày 15/02 - 21h00: Sudtirol vs Sampdoria

- Ngày 15/02 - 21h00: Carrarese vs Salernitana

- Ngày 15/02 - 23h15: Bari vs Cremonese

Lịch thi đấu U20 Châu Á

- Ngày 15/02 - 16h15: Qatar U20 vs Australia U20

- Ngày 15/02 - 18h30: Kyrgyzstan U20 vs China U20

Lịch thi đấu Ligue 2

- Ngày 15/02 - 20h00: Dunkerque vs Paris FC

Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia

- Ngày 15/02 - 20h35: Al Khaleej vs Al Taawoun

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ

- Ngày 15/02 - 22h00: Oud-Heverlee Leuven vs FCV Dender EH

Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia

- Ngày 15/02 - 22h30: Al Raed vs Al Feiha

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- Ngày 15/02 - 22h30: Moreirense vs Casa Pia AC

- Ngày 15/02 - 22h30: Nacional vs Estoril

Lịch thi đấu J League 1

- Ngày 15/02 - 12h00: Avispa Fukuoka vs Kashiwa Reysol

- Ngày 15/02 - 12h00: Fagiano Okayama FC vs Kyoto Sanga FC

- Ngày 15/02 - 12h00: Vissel Kobe vs Urawa Red Diamonds

- Ngày 15/02 - 12h00: Yokohama F.Marinos vs Albirex Niigata

- Ngày 15/02 - 12h00: Yokohama FC vs FC Tokyo

- Ngày 15/02 - 13h00: Kawasaki Frontale vs Nagoya Grampus Eight

- Ngày 15/02 - 13h00: Shonan Bellmare vs Kashima Antlers

Lịch thi đấu K League 1

- Ngày 15/02 - 13h30: Jeju United vs FC Seoul

- Ngày 15/02 - 14h30: Gwangju FC vs Suwon FC

Lịch thi đấu VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ

- Ngày 15/02 - 17h30: Gaziantep FK vs Sivasspor

- Ngày 15/02 - 23h00: Besiktas vs Trabzonspor

- Ngày 15/02 - 20h00: Istanbul Basaksehir vs Bodrum FK

Lịch thi đấu Hạng 2 Bồ Đào Nha

- Ngày 15/02 - 18h00: Chaves vs Felgueiras 1932

- Ngày 15/02 - 21h00: Pacos de Ferreira vs Feirense

- Ngày 15/02 - 22h30: Tondela vs Mafra

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 15/02 - 20h00: Castellon vs Eibar

Lịch thi đấu Hạng 2 Saudi Arabia

- Ngày 15/02 - 20h00: Al Najma vs Al-Jandal

Lịch thi đấu Hạng 2 Bỉ

- Ngày 15/02 - 22h00: Raal La Louviere vs RFC Seraing

Lịch thi đấu VĐQG Scotland

- Ngày 15/02 - 22h00: Celtic vs Dundee United

- Ngày 15/02 - 22h00: Dundee FC vs Aberdeen

- Ngày 15/02 - 22h00: Kilmarnock vs St. Johnstone

- Ngày 15/02 - 22h00: Motherwell vs Ross County

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 15/02 - 22h15: Cartagena vs Malaga

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan

- Ngày 15/02 - 22h30: PSV vs FC Utrecht

Lịch thi đấu Premier League U18

- Ngày 15/02 - 18h00: Blackburn Rovers U18 vs Liverpool U18

- Ngày 15/02 - 18h00: Derby County U18 vs Wolves U18

- Ngày 15/02 - 18h00: Middlesbrough U18 vs Sunderland U18

- Ngày 15/02 - 18h00: Reading U18 vs Fulham U18

- Ngày 15/02 - 18h00: West Bromwich Albion U18 vs Brighton U18

- Ngày 15/02 - 18h30: Nottingham Forest U18 vs Manchester City U18

- Ngày 15/02 - 19h00: Leeds United U18 vs Stoke City U18

- Ngày 15/02 - 19h00: Southampton U18 vs Arsenal U18

- Ngày 15/02 - 19h00: Tottenham Hotspur U18 vs Aston Villa U18

- Ngày 15/02 - 19h00: West Ham United U18 vs Leicester City U18

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức

- Ngày 15/02 - 19h00: Kaiserslautern vs Hannover 96

- Ngày 15/02 - 19h00: Eintracht Braunschweig vs Darmstadt

- Ngày 15/02 - 19h00: Elversberg vs Greuther Furth

Lịch thi đấu Premier League U18

- Ngày 15/02 - 19h30: Manchester United U18 vs Newcastle United U18

- Ngày 15/02 - 19h30: Norwich City U18 vs Crystal Palace U18

Lịch thi đấu Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ

- Ngày 15/02 - 20h00: Yeni Malatyaspor vs Manisa FK

- Ngày 15/02 - 23h00: Kocaelispor vs Corum FK

Lịch thi đấu Hạng 2 Scotland

- Ngày 15/02 - 22h00: Falkirk vs Ayr United

- Ngày 15/02 - 22h00: Greenock Morton vs Airdrieonians

- Ngày 15/02 - 22h00: Livingston vs Dunfermline Athletic

- Ngày 15/02 - 22h00: Queen's Park vs Hamilton Academical

- Ngày 15/02 - 22:00: Raith Rovers vs Partick Thistle

Lịch thi đấu Hạng 2 Hà Lan

- Ngày 15/02 - 22h30: FC Emmen vs FC Volendam

Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam

- Ngày 15/02 - 15h00: PVF-CAND vs Khánh Hòa

- Ngày 15/02 - 16h00: Đồng Tháp vs Vũng Tàu

- Ngày 15/02 - 18h00: Bình Phước vs Phù Đổng

Lịch thi đấu Premier League U21

- Ngày 15/02 - 19h00: Derby County U21 vs Leeds United U21

Lịch thi đấu Hạng 3 Anh

- Ngày 15/02 - 19h30: Northampton Town vs Wrexham

- Ngày 15/02 - 19h30: Cambridge United vs Exeter City

- Ngày 15/02 - 22h00: Wigan Athletic vs Stockport County

- Ngày 15/02 - 22h00: Stevenage vs Peterborough United

- Ngày 15/02 - 22h00: Shrewsbury Town vs Bolton Wanderers

- Ngày 15/02 - 22h00: Readi vs Rotherham United

- Ngày 15/02 - 22h00: Leyton Orient vs Lincoln City

- Ngày 15/02 - 22h00: Birmingham City vs Charlton Athletic

- Ngày 15/02 - 22h00: Barnsley vs Huddersfield

- Ngày 15/02 - 22h00: Bristol Rovers vs Burton Albion

- Ngày 15/02 - 22h00: Blackpool vs Mansfield Town

- Ngày 15/02 - 22h00: Crawley Town vs Wycombe Wanderers

Lịch thi đấu Hạng 2 Ai Cập

- Ngày 15/02 - 20h00: Ghazl Kafr EL Dawar vs El Sekka El Hadid

Lịch thi đấu Hạng 4 Anh

- Ngày 15/02 - 19h30: Doncaster Rovers vs Grimsby Town

- Ngày 15/02 - 19h30: AFC Wimbledon vs Salford City

- Ngày 15/02 - 22h00: Bromley vs Fleetwood Town

- Ngày 15/02 - 22h00: Carlisle United vs Colchester United

- Ngày 15/02 - 22h00: Cheltenham Town vs Barrow

- Ngày 15/02 - 22h00: Gillingham vs Crewe Alexandra

- Ngày 15/02 - 22h00: Harrogate Town vs Swindon Town

- Ngày 15/02 - 22h00: Morecambe vs Accrington Stanley

- Ngày 15/02 - 22h00: Newport County vs Bradford City

- Ngày 15/02 - 22h00: Tranmere Rovers vs MK Dons

- Ngày 15/02 - 22h00: Walsall vs Chesterfield

Lịch thi đấu VĐQG Áo

- Ngày 15/02 - 23h00: BW Linz vs SCR Altach

- Ngày 15/02 - 23h00: RB Salzburg vs WSG Tirol

- Ngày 15/02 - 23h00: Wolfsberger AC vs Sturm Graz

Lịch thi đấu VĐQG Ấn Độ

- Ngày 15/02 - 18h30: Chennaiyin FC vs Punjab FC

- Ngày 15/02 - 21h00: Kerala Blasters FC vs Mohun Bagan Super Giant

Lịch thi đấu VĐQG Senegal

- Ngày 15/02 - 23h30: AS Pikine vs Generation Foot

- Ngày 15/02 - 23h30: ASC Linguere vs Walidaan DKR

- Ngày 15/02 - 23h30: Teungueth FC vs Sonacos

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 15/02 - 15h30: Madura United vs Dewa United

- Ngày 15/02 - 19h00: Persebaya Surabaya vs PSBS Biak Numfor

Lịch thi đấu VĐQG Morocco

- Ngày 15/02 - 22h00: Ittihad Tanger vs Olympic Club de Safi

Lịch thi đấu Hạng 2 Morocco

- Ngày 15/02 - 21h00: MCO Oujda vs JSM Laayoune

- Ngày 15/02 - 21h00: Olympique Dcheira vs Stade Marocain

- Ngày 15/02 - 21h00: Rapide Club Oued Zem vs OCK Khouribga

- Ngày 15/02 - 21h00: US Yacoub Mansour vs Raja Beni Mellal

Lịch thi đấu VĐQG Australia

- Ngày 15/02 - 13h00: Melbourne City FC vs Perth Glory

- Ngày 15/02 - 14h00: Western United FC vs Auckland FC

- Ngày 15/02 - 15h35: Adelaide United vs Newcastle Jets

Lịch thi đấu VĐQG Bờ Biển Ngà

- Ngày 15/02 - 22h30: Academia F. Amadou Diallo vs Mouna FC

- Ngày 15/02 - 22h30: Bouake FC vs SOA

- Ngày 15/02 - 22h30: FC OSA vs ASEC Mimosas

- Ngày 15/02 - 22h30: Lys Sassandra vs San Pedro

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 15/02 - 17h30: Krumovgrad vs Cherno More Varna

Lịch thi đấu Hạng 2 Tunisia

- Ngày 15/02 - 20h00: Avenir de La Marsa vs CS Hammam-Lif

- Ngày 15/02 - 20h00: Croissant S. Msaken vs ES Rades

- Ngày 15/02 - 20h00: AS Agareb vs BS Bouhajla

- Ngày 15/02 - 20h00: AS Kasserine vs CS Redeyef

- Ngày 15/02 - 20h00: EO Sidi Bouzid vs Sfax Railways

- Ngày 15/02 - 20h00: JS Kairouanaise vs Sakiet Eddaier

- Ngày 15/02 - 20h00: Kerkennah Club vs ES Djerba Midoun

- Ngày 15/02 - 20h00: Rogba Tataouine vs Sportif de Chebba

- Ngày 15/02 - 20h00: Stade Gabesien vs AS Jelma

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 15/02 - 20h00: Spartak Varna vs Botev Plovdiv

- Ngày 15/02 - 22h30: Hebar vs Levski Sofia

Lịch thi đấu Hạng 2 Bulgaria

- Ngày 15/02 - 19h00: Pirin Blagoevgrad vs Fratria

- Ngày 15/02 - 19h00: Dobrudzha Dobrich vs Spartak Pleven

- Ngày 15/02 - 19h00: Etar vs Belasitsa Petrich

- Ngày 15/02 - 19h00: FC Lovech vs Nesebar

- Ngày 15/02 - 19h00: Lokomotiv Gorna Oryahovitsa vs Yantra

Lịch thi đấu VĐQG Congo

- Ngày 15/02 - 20h00: AS Juk vs Inter Club Brazzaville

- Ngày 15/02 - 22h00: Etoile Du Congo vs JS Poto-Poto

Lịch thi đấu Hạng 2 Algeria

- Ngày 15/02 - 20h00: JS Djijel vs MSP Batna

- Ngày 15/02 - 20h00: MB Rouisset vs MO Constantine

- Ngày 15/02 - 20h00: NRB Teleghma vs Irb Ouargla

- Ngày 15/02 - 20h00: O Magran vs IB Khemis El Khechna

- Ngày 15/02 - 20h00: USM Annaba vs US Souf

- Ngày 15/02 - 20h00: ASM Oran vs NA Hussein Dey

- Ngày 15/02 - 20h00: Bechar Djedid vs GC Mascara

- Ngày 15/02 - 20h00: Ben Aknoun vs MCB Oued Sly

- Ngày 15/02 - 20h00: ESM Kolea vs Skaf Khemis Miliana

- Ngày 15/02 - 20h00: JSM Tiaret vs WA Mostaganem

- Ngày 15/02 - 20h00: MC Saida vs CR Temouchent

- Ngày 15/02 - 20h00: RC Arbaa vs Js El Biar

- Ngày 15/02 - 20h00: RC Kouba vs SC Mecheria

- Ngày 15/02 - 20h00: AS Khroub vs US Chaouia

- Ngày 15/02 - 20h00: CA Batna vs HB Chelghoum Laid

- Ngày 15/02 - 20:00: JS Bordj Menaiel vs USM El Harrach

Lịch thi đấu VĐQG Croatia

- Ngày 15/02 - 21h00: NK Istra 1961 vs Hajduk Split

- Ngày 15/02 - 23h30: Dinamo Zagreb vs HNK Gorica

Lịch thi đấu Hạng 2 Croatia

- Ngày 15/02 - 18h50: Vukovar 91 vs Rudes

- Ngày 15/02 - 21h00: HNK Orijent 1919 vs Opatija

- Ngày 15/02 - 21h00: Jarun vs Bijelo Brdo

- Ngày 15/02 - 21h00: Zrinski Jurjevac vs Cibalia

Lịch thi đấu VĐQG Campuchia

- Ngày 15/02 - 18h00: Angkor Tiger FC vs Life FC

- Ngày 15/02 - 18h00: Boeung Ket vs Visakha FC

- Ngày 15/02 - 18h00: Svay Rieng vs National Police Commissary

Lịch thi đấu Wales Cymru North

- Ngày 15/02 - 21h00: Caersws vs Colwyn Bay

- Ngày 15/02 - 21h00: Llantwit Major vs Penrhiwceiber Rangers

- Ngày 15/02 - 21h00: Penrhyncoch FC vs Buckley Town

- Ngày 15/02 - 21h00: Llay Welfare vs Gresford Athletic

- Ngày 15/02 - 21h00: Cwmbran Celtic vs Taffs Well

Lịch thi đấu Cúp QG Wales

- Ngày 15/02 - 21h00: Caerau Ely vs Connah's Quay

- Ngày 15/02 - 21h00: Cambrian & Clydach vs Carmarthen

- Ngày 15/02 - 21h00: Denbigh Town vs Llanelli

- Ngày 15/02 - 21h00: TNS vs Airbus UK Broughton

Lịch thi đấu VĐQG Cyprus

- Ngày 15/02 - 21h00: Ethnikos Achnas vs Omonia 29 Maiou

Lịch thi đấu VĐQG Séc

- Ngày 15/02 - 19h30: SK Sigma Olomouc vs Pardubice

- Ngày 15/02 - 22h00: Slovacko vs Dukla Praha

- Ngày 15/02 - 22h00: SK Dynamo Ceske Budejovice vs Jablonec

Lịch thi đấu VĐQG Jordan

- Ngày 15/02 - 21h00: Al-Ahly vs FC Ma'an

- Ngày 15/02 - 23h45: Al-Jazeera vs Shabab Al-Ordon

Lịch thi đấu Cúp quốc gia Oman

- Ngày 15/02 - 20h25: Saham vs Al-Seeb

- Ngày 15/02 - 23h30: Al-Shabab vs Al-Nasr Salalah

Lịch thi đấu Hạng 2 UAE

- Ngày 15/02 - 20h20: AL Dahra FC vs Al-Dhafra

- Ngày 15/02 - 20h20: AL Jazira AL Hamra vs Al Hamriyah

Lịch thi đấu VĐQG Hong Kong

- Ngày 15/02 - 14h00: Southern District RSA vs North District

- Ngày 15/02 - 17h00: Rangers vs Kowloon City

Lịch thi đấu VĐQG Bahrain

- Ngày 15/02 - 23h00: Al-Najma vs Manama

- Ngày 15/02 - 23h00: Al-Shabab vs East Riffa

Lịch thi đấu VĐQG Iraq

- Ngày 15/02 - 18h00: Newroz vs Al Zawraa

- Ngày 15/02 - 18h30: Al Hedood vs Al Minaa

- Ngày 15/02 - 21h00: Al-Karma vs Al Quwa Al Jawiya

- Ngày 15/02 - 23h30: Karbalaa vs Naft Maysan

Lịch thi đấu VĐQG Hungary

- Ngày 15/02 - 20h30: Kecskemeti TE vs MTK Budapest

- Ngày 15/02 - 23h00: Diosgyori VTK vs Nyiregyhaza Spartacus FC

Lịch thi đấu VĐQG Slovenia

- Ngày 15/02 - 21h00: Maribor vs NK Bravo

Lịch thi đấu VĐQG Slovakia

- Ngày 15/02 - 21h30: Zeleziarne Podbrezova vs Trencin

- Ngày 15/02 - 21h30: FC Kosice vs Dukla Banska Bystrica

- Ngày 15/02 - 21h30: Komarno vs Zilina

- Ngày 15/02 - 22h00: Slovan Bratislava vs Zemplin Michalovce

Lịch thi đấu VĐQG Serbia

- Ngày 15/02 - 22h00: FK IMT Beograd vs FK Spartak Subotica

- Ngày 15/02 - 22h00: Cukaricki vs Novi Pazar

Lịch thi đấu Hạng 2 Serbia

- Ngày 15/02 - 23h00: FK Borac Cacak vs FK Radnik Surdulica

- Ngày 15/02 - 23h00: FK Graficar vs Macva Sabac

- Ngày 15/02 - 23h00: FK Mladost Novi Sad vs OFK Vrsac

- Ngày 15/02 - 23h00: Indjija vs FK Sloboda Uzice

- Ngày 15/02 - 23h00: Javor vs Trayal Krusevac

- Ngày 15/02 - 23h00: Radnicki Sremska Mitrovica vs FK Smederevo 1924

- Ngày 15/02 - 23h00: Vozdovac vs FK Dubocica

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 15/02 - 20h00: Petrolul Ploiesti vs UTA Arad

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 15/02 - 20h45: Slask Wroclaw vs Widzew Lodz

- Ngày 15/02 - 23h30: Gornik Zabrze vs Radomiak Radom

Lịch thi đấu Hạng 2 Ba Lan

- Ngày 15/02 - 20h30: Kotwica Kolobrze vs Stal Stalowa Wola

- Ngày 15/02 - 23h00: Wisla Krakow vs Znicz Pruszkow

Lịch thi đấu VĐQG Hy Lạp

- Ngày 15/02 - 22h00: OFI Crete vs Asteras Tripolis

Lịch thi đấu VĐQG San Marino

- Ngày 15/02 - 21h00: Faetano vs SS Pennarossa

- Ngày 15/02 - 21h00: Folgore vs Juvenes/Dogana

- Ngày 15/02 - 21h00: San Giovanni vs San Marino Academy U22

Lịch thi đấu Cúp quốc gia Montenegr

- Ngày 15/02 - 19h00: FK Iskra vs Buducnost Podgorica

Lịch thi đấu VĐQG Bosnia

- Ngày 15/02 - 19h00: Radnik Bijeljina vs Posusje

- Ngày 15/02 - 22h00: GOSK Gabela vs Siroki Brijeg

- Ngày 15/02 - 23h00: FK Sarajevo vs Borac Banja Luka

Lịch thi đấu VĐQG Azerbaijan

- Ngày 15/02 - 22h00: Sumqayit vs Zira

Lịch thi đấu VĐQG Israel

- Ngày 15/02 - 20h00: Hapoel Beer Sheva vs Ironi Tiberias

- Ngày 15/02 - 22h30: Maccabi Petach Tikva vs Maccabi Netanya

- Ngày 15/02 - 23h15: Hapoel Hadera vs Hapoel Ironi Kiryat Shmona

- Ngày 15/02 - 23h15: Maccabi Bnei Reineh vs FC Ashdod

Lịch thi đấu VĐQG Albania

- Ngày 15/02 - 19h30: KF Egnatia vs Partizani

- Ngày 15/02 - 19h30: KF Bylis vs AF Elbasani

- Ngày 15/02 - 20h00: KF Bylis vs Elbasani

- Ngày 15/02 - 22h30: FC Dinamo City vs Vllaznia

Lịch thi đấu Hạng 2 Albania

- Ngày 15/02 - 19h30: KS Lushnja vs Kastrioti

- Ngày 15/02 - 19h30:FK Vora vs KF Erzeni

- Ngày 15/02 - 19h30: Flamurtari FC vs KF Valbona

Lịch thi đấu Hạng 2 Bắc Macedonia

- Ngày 15/02 - 20h00: Ohrid vs FK Makedonija Gjorče Petrov

- Ngày 15/02 - 20h00: Pobeda vs FK Bregalnica Stip

- Ngày 15/02 - 20h00: Bashkimi vs FK Borec

- Ngày 15/02 - 20h00: Belasica vs Arsimi

- Ngày 15/02 - 20h00: FC Vardarski vs FK Skopje

- Ngày 15/02 - 20h00: FK Novaci 2005 vs FK Detonit Plackovica

- Ngày 15/02 - 20h00: FK Sasa vs Kozuf Gevgjelija

- Ngày 15/02 - 20h00: FK Vardar Negotino vs Osogovo

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland

- Ngày 15/02 - 22h00: Crusaders vs Ballymena United

- Ngày 15/02 - 22h00: Dungannon Swifts vs Carrick Rangers

- Ngày 15/02 - 22h00: Glenavon vs Cliftonville

- Ngày 15/02 - 22h00: Linfield vs Loughgall

Lịch thi đấu Hạng 2 Bắc Ireland

- Ngày 15/02 - 21h00: Dundela vs Harland & Wolff Welders FC

- Ngày 15/02 - 22h00: Institute vs Newry City AFC

- Ngày 15/02 - 22h00: Limavady vs Ards

- Ngày 15/02 - 22h00: Newington FC vs Armagh

- Ngày 15/02 - 22h00: Annagh United vs Ballyclare Comrades

- Ngày 15/02 - 22h00: Bangor vs Ballinamallard United

Lịch thi đấu J League 1

- Ngày 16/02 - 12h00: Machida Zelvia vs Sanfrecce Hiroshima

- Ngày 16/02 - 12h00: Tokyo Verdy vs Shimizu S-Pulse

Lịch thi đấu K League 1

- Ngày 16/02 - 12h00: Ulsan Hyundai vs FC Anyang

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức

- Ngày 16/02 - 02h30: Fortuna Dusseldorf vs Berlin

Lịch thi đấu Hạng 3 Argentina

- Ngày 16/02 - 03h00: CA Excursionistas vs Argentino de Merlo

- Ngày 16/02 - 03h00: Villa San Carlos vs Laferrere

- Ngày 16/02 - 03h00: Real Pilar vs CA Fenix

- Ngày 16/02 - 03h00: Sacachispas FC vs Deportivo Armenio

- Ngày 16/02 - 03h00: Deportivo Merlo vs Comunicaciones

- Ngày 16/02 - 04h00: Acassuso vs Brown de Adrogue

Lịch thi đấu Primera Division Uruguay

- Ngày 16/02 - 03h00: Danubio vs Cerro Largo

- Ngày 16/02 - 05h30: Club Atletico Penarol vs Boston River

Lịch thi đấu VĐQG Chile

- Ngày 16/02 - 04h00: O'Higgins vs Huachipato

- Ngày 16/02 - 04h00: Palestino vs Cobresal

- Ngày 16/02 - 06h30: Universidad de Chile vs Atletico Nublense

Lịch thi đấu VĐQG Morocco

- Ngày 16/02 - 00h00: FUS Rabat vs FAR Rabat

- Ngày 16/02 - 02h00: Raja Casablanca vs Jeunesse Sportive Soualem

Lịch thi đấu VĐQG Bờ Biển Ngà

- Ngày 16/02 - 01h00: Stade D'abidjan vs Racing Club Abidjan

Lịch thi đấu VĐQG Guatemala

- Ngày 16/02 - 04h00: Antigua Guatemala vs Club Xelaju

- Ngày 16/02 - 04h00: Coban Imperial vs Deportivo Marquense

- Ngày 16/02 - 04h00: Comunicaciones FC vs Deportivo Malacateco

- Ngày 16/02 - 04h00: Deportivo Zacapa vs CSD Municipal

- Ngày 16/02 - 04h00: Guastatoya vs Mixco

- Ngày 16/02 - 04h00: Xinabajul vs Deportivo Achuapa

- Ngày 16/02 - 04h00: CSD Municipal vs Comunicaciones FC

- Ngày 16/02 - 08h00: Deportivo Malacateco vs Guastatoya

Lịch thi đấu VĐQG Colombia

- Ngày 16/02 - 04h00: America de Cali vs Santa Fe

- Ngày 16/02 - 08h10: Millonarios vs Independiente Medellin

Lịch thi đấu Hạng 2 Colombia

- Ngày 16/02 - 04h00: Atletico FC vs Bogota FC

- Ngày 16/02 - 04h00: CD Jaguares vs Orsomarso

- Ngày 16/02 - 04h00: Deportes Quindio vs Cucuta

- Ngày 16/02 - 04h00: Internacional de Palmira vs Boca Juniors de Cali

- Ngày 16/02 - 04h00: Leone vs Real Cartagena

- Ngày 16/02 - 04h00: Patriotas vs Barranquilla FC

- Ngày 16/02 - 04h00: Real Santander vs Real Soacha Cundinamarca

- Ngày 16/02 - 04h00: Tigres FC vs Atletico Huila

Lịch thi đấu VĐQG Mexico

- Ngày 16/02 - 06h00: Atlas vs Puebla

- Ngày 16/02 - 08h00: CF America vs Necaxa

- Ngày 16/02 - 08h00: Tigres vs Cruz Azul

- Ngày 16/02 - 10h00: Toluca vs CD Guadalajara

Lịch thi đấu Hạng 2 Mexico

- Ngày 16/02 - 07:00: Cancun FC vs Venados FC

- Ngày 16/02 - 08h00: Mineros de Zacatecas vs Jaibos Tampico Madero

- Ngày 16/02 - 10h00: Dorados vs Atlético Morelia

Lịch thi đấu VĐQG Cyprus

- Ngày 16/02 - 00h00: Anorthosis vs Aris Limassol

Lịch thi đấu VĐQG Peru

- Ngày 16/02 - 01h00: Asociacion Deportiva Tarma vs Atletico Grau

- Ngày 16/02 - 03h30: Alianza Atletico vs Alianza Lima

- Ngày 16/02 - 07h30: Universitario de Deportes vs Cienciano

Lịch thi đấu VĐQG Séc

- Ngày 16/02 - 01h00: Karvina vs Sparta Prague

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sĩ

- Ngày 16/02 - 00h00: Lugano vs Luzern

- Ngày 16/02 - 00h00: Sion vs FC Zurich

- Ngày 16/02 - 02h30: Winterthur vs Young Boys

Lịch thi đấu Hạng 2 Thụy Sĩ

- Ngày 16/02 - 00h00: Bellinzona vs FC Stade Lausanne-Ouchy

- Ngày 16/02 - 00h00: FC Wil 1900 vs Stade Nyonnais

Lịch thi đấu VĐQG Hungary

- Ngày 16/02 - 01h30: Debrecen vs Puskas FC Academy

Lịch thi đấu VĐQG Ireland

- Ngày 16/02 - 02h45: Sligo Rovers vs Waterford FC

Lịch thi đấu Hạng 2 Ireland

- Ngày 16/02 - 02h30: Longford Town vs Bray Wanderers

Lịch thi đấu VĐQG Serbia

- Ngày 16/02 - 00h00: Zeleznicar Pancevo vs Vojvodina

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 16/02 - 01h00: Dinamo Bucuresti vs FCV Farul Constanta

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 16/02 - 02h15: Legia Warszawa vs Puszcza Niepolomice

Lịch thi đấu Hạng 2 Ba Lan

- Ngày 16/02 - 01h30: Miedz Legnica vs Stal Rzeszow

Lịch thi đấu VĐQG Hy Lạp

- Ngày 16/02 - 01h00: Athens vs Atromitos

Lịch thi đấu VĐQG San Marino

- Ngày 16/02 - 00h00: FC Fiorentino vs Tre Fiori

Lịch thi đấu VĐQG Israel

- Ngày 16/02 - 00h30: Hapoel Haifa vs Beitar Jerusalem

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland

- Ngày 16/02 - 00h30: Portadown vs Larne