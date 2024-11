Lịch thể thao mới nhất hôm nay 14/11 và rạng sáng ngày 15/11

Lịch thi đấu trực tiếp thể thao mới nhất hôm nay 14/11 và rạng sáng ngày 15/11 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu V-League

- Ngày 14/11 - 18h00: Bình Định vs Hải Phòng

- Ngày 14/11 - 19h15: Hà Nội vs Bình Dương

Bình Định chạm trán Hải Phòng tại V-League

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực châu Á

- Ngày 14/11 - 16h10: Australia vs Saudi Arabia

- Ngày 14/11 - 19h00: Triều Tiên vs Iran

- Ngày 14/11 - 21h00: Bahrain vs Trung Quốc

- Ngày 14/11 - 21h00: Kuwait vs Hàn Quốc

- Ngày 14/11 - 23h00: Oman vs Palestine

- Ngày 14/11 - 23h15: Iraq vs Jordan

- Ngày 14/11 - 23h15: Qatar vs Uzbekistan

- Ngày 14/11 - 23h15: UAE vs Kyrgyzstan

Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam

- Ngày 14/11 - 16h00: Đồng Tháp vs Hòa Bình

- Ngày 14/11 - 18h00: Bình Phước vs Vũng Tàu

- Ngày 14/11 - 19h15: Trẻ TP. Hồ Chí Minh vs PVF-CAND

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ

- Ngày 15/11 - 04h00: Venezuela vs Brazil

- Ngày 15/11 - 06h30: Paraguay vs Argentina

- Ngày 15/11 - 07h00: Ecuador vs Bolivia

Lịch thi đấu UEFA Nations League

- Ngày 14/11 - 22h00: Kazakhstan vs Áo

- Ngày 15/11 - 00h00: Armenia vs Quần đảo Faroe

- Ngày 15/11 - 02h45: Hy Lạp vs Anh

- Ngày 15/11 - 02h45: Bắc Macedonia vs Latvia

- Ngày 15/11 - 02h45: Slovenia vs Na Uy

- Ngày 15/11 - 02h45: Ireland vs Phần Lan

- Ngày 15/11 - 02h45: Bỉ vs Italy

- Ngày 15/11 - 02h45: Pháp vs Israel

Lịch thi đấu Can Cup

- Ngày 14/11 - 20h00: Lesotho vs Central African Republic

- Ngày 14/11 - 20h00: Nam Sudan vs Congo

- Ngày 14/11 - 22h00: Burundi vs Malawi

- Ngày 14/11 - 23h00: Rwanda vs Libya

- Ngày 14/11 - 23h00: Madagascar vs Tunisia

- Ngày 14/11 - 23h00: Niger vs Sudan

- Ngày 15/11 - 02h00: Benin vs Nigeria

- Ngày 15/11 - 02h00: Burkina Faso vs Senegal

Lịch thi đấu CONCACAF Nations League

- Ngày 15/11 - 03h00: Montserrat vs Saint Vincent and The Grenadines

- Ngày 15/11 - 06h00: St. Kitts and Nevis vs Cuba

- Ngày 15/11 - 08h00: Jamaica vs Mỹ

- Ngày 15/11 - 08h00: Belize vs French Guiana

- Ngày 15/11 - 08h00: Bonaire vs El Salvador

- Ngày 15/11 - 09h00: Costa Rica vs Panama

Lịch thi đấu Primera Division Uruguay

- Ngày 14/11 - 19h45: Danubio vs Cerro

- Ngày 15/11 - 02h30: Boston River vs Rampla Juniors

- Ngày 15/11 - 05h30: Montevideo Wanderers vs Club Atletico Penarol

Lịch thi đấu VĐQG Bờ Biển Ngà

- Ngày 14/11 - 22h30: Lys Sassandra vs SOA

- Ngày 14/11 - 22h30: Racing Club Abidjan vs Club Omnisports de Korhogo

- Ngày 14/11 - 22h30: San Pedro vs ASEC Mimosas

- Ngày 14/11 - 22h30: Stade D'abidjan vs Stella Club

- Ngày 15/11 - 01h00: SOL FC vs Mouna FC

Lịch thi đấu Cúp QG Bulgaria

- Ngày 14/11 - 18h30: Fratria vs Beroe

Lịch thi đấu Cúp QG Croatia

- Ngày 14/11 - 23h00: NK Varazdin vs HNK Gorica

Lịch thi đấu Cúp Nhà vua Tây Ban Nha

- Ngày 15/11 - 00h00: Ejea vs Hercules

Lịch thi đấu Cúp QG Slovakia

- Ngày 15/11 - 00h00: Spartak Trnava vs Zeleziarne Podbrezova